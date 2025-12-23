Cyfrowe zmęczenie wzroku (Digital Eye Strain, w skrócie DES). Określa zespół objawów spowodowanych wydłużoną pracą (ponad 2 godziny dziennie bez przerw) przed ekranami urządzeń cyfrowych. Fot. Annie Spratt / Unsplash

Ta dolegliwość jest już na tyle powszechna, że dotyczy coraz większej grupy pracowników biurowych. Sprzyja jej nasz zmieniający się tryb codziennego życia oraz rozwój nowoczesnych technologii. To cyfrowe zmęczenie wzroku – współczesna plaga ludzkich oczu.

Cyfrowe zmęczenie wzroku (Digital Eye Strain, w skrócie DES) to wyzwanie naszych czasów. Określa zespół objawów spowodowanych wydłużoną pracą (ponad 2 godziny dziennie bez przerw) przed ekranami urządzeń cyfrowych, takich jak monitory komputerów, tablety, smartfony czy czytniki e-booków.

Czynnikiem ryzyka jest też przebywanie w klimatyzowanych, oświetlonych sztucznym światłem pomieszczeniach. Ponieważ godziny spędzane przed ekranami w takich warunkach to codzienność pracowników biurowych, to właśnie ta grupa zawodowa narażona jest szczególnie na DES.

Cyfrowe zmęczenie wzroku to zmora pracowników biurowych, którzy pracują wiele godzin przed ekranami komputerów. Fot. Tim van der Kuip / Unsplash

W praktyce każda osoba korzystająca zbyt długo z urządzeń ekranowych, czy wręcz od nich "uzależniona" może zmagać się z symptomami cyfrowego zmęczenia wzroku. Aż 79 proc. Polaków korzysta ze smartfonów, komputera czy tabletu przez ponad dwie godziny dziennie.

Jak się objawia DES? Na ogół zaczyna się od syndromu "czerwonego oka", czyli pojawia się uczucie suchości, zmęczenia, podrażnienia, pieczenia czy zaczerwienienia oczu. Towarzyszą mu zaburzenia akomodacji oka – zamglenie obrazu, pogorszenie ostrości wzroku. Inne objawy to bóle oczu, głowy, szyi i pleców, światłowstręt, bezsenność.

Do objawów DES należą: uczucie dyskomfortu, pieczenie oczu, wrażenie piasku pod powiekami, zaburzenia akomodacji oka (zamglenie obrazu, pogorszenie ostrości wzroku), bóle oczu, głowy, szyi i pleców, światłowstręt, bezsenność. Fot. Arteum.ro / Unsplash

W badaniu o cyfrowej higienie Polaków wykonanym na zlecenie firmy farmaceutycznej Verco S.A. większość ankietowanych zauważyła u siebie objawy DES często lub od czasu do czasu. 51 proc. skarżyło się na uczucie zmęczenia oczu, 34 proc. na suchość i pieczenie oczu, a ok. 32 proc. na rozmazany obraz i trudność ze skupieniem wzroku.

W zwalczaniu DES sprawdzi się profilaktyczne trio – zmiana codziennych nawyków, właściwa higiena oczu oraz specjalne produkty takie jak krople nawilżająco-regenerujące aplikowane na powierzchnię oczu. Konkretne porady? Należy ograniczać czas spędzany przed ekranem, a także robić regularne przerwy podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem.

W zwalczaniu DES sprawdzi się profilaktyczne trio – zmiana codziennych nawyków, właściwa higiena oczu oraz specjalne produkty aplikowane na powierzchnię oczu. Fot. Nicole Wolf / Unsplash

Dobrym nawykiem jest też trzymanie ekranu cyfrowego w odpowiedniej odległości tj. równej wyciągnięciu ręki, aby nie nadwyrężać wzroku. Trzeba też pamiętać o częstym – minimum 15 razy na minutę – mruganiu. To ono utrzymuje prawidłowe nawilżenie oczu, rozprowadzając cienką warstwą łez tzw. film łzowy po całej powierzchni oka.

Objawy cyfrowego zmęczenia wzroku zwiększa niepełna korekcja (zbyt mała) oraz nieskorygowana wada wzroku. Dlatego osoby z takimi zaburzeniami widzenia muszą pamiętać o doborze odpowiednich szkieł okularowych lub soczewek jednoogniskowych, najlepiej takich, które wspomagają akomodację w pracy przed komputerem.

By zapobiegać DES, trzeba pamiętać o częstym – minimum 15 razy na minutę – mruganiu. Fot. Israel Andrade / Unsplash

Dolegliwości związane z DES można niwelować poprzez częstsze przebywanie na świeżym powietrzu, przy naturalnym świetle. Z kolei oświetlenie sztuczne powinno spełniać normy bezpieczeństwa fotobiologicznego. Warto też wdrożyć zasadę 20/20/20, czyli co 20 minut patrzeć przez 20 sekund na coś w odległości powyżej 20 stóp (6 m).

Przed zmianą nawyków w zakresie higieny oczu, korekcją wad wzroku czy stosowaniem preparatów do nawilżania i regeneracji oczu najlepiej skonsultować się z okulistą. Regularne kontrole u takiego specjalisty pomogą wykryć objawy cyfrowego zmęczenia wzroku, a następnie szybko wdrożyć leczenie, które wyeliminuje nieprzyjemne objawy.

Pojawiające się objawy u pracowników biurowych w postaci uczucia suchości, pieczenia, zaczerwienienia oczu potrafią być uciążliwe w ich codziennej pracy, w związku z czym podczas procesu mrugania warto rozważyć zastosowanie preparatów nawilżająco-regenerujących.

Marka Dexoftyal® to preparaty w postaci kropli i żelu do oczu, które nawilżają i przynoszą ulgę podczas codziennej pracy biurowej. Materiały prasowe / Verco

Krople nawilżająco-regenerujące do oczu Dexoftyal MD i UD nawilżają i łagodzą uczucie dyskomfortu oraz chronią powierzchnię oczu podczas pracy biurowej, gdy pojawi się uczucie suchości, zmęczenia, pieczenia, podrażnienia czy zaczerwienienia oczu. Dzięki wyjątkowemu połączeniu składników, zawartych w kroplach dekspantenol wspomaga procesy regeneracyjne rogówki, zaś hydroksypropyloceluloza dba, aby powierzchnia oczu była lepiej chroniona i nawilżona. Ponadto krople Dexoftyal UD dostępne są również w jednorazowych ampułkach, dzięki czemu zawsze można mieć je przy sobie.

Dostępny w aptekach jest także produkt nawilżająco-ochronny Dexoftyal Żel zalecany do stosowania głównie na noc, ze względu na swoją konsystencję. Dexoftyal Żel długotrwale łagodzi uczucie suchości, pieczenia czy uczucia ciała obcego, zawiera w swoim składzie karbomer, dzięki czemu posiada lepkość odpowiadającą lepkości łez.

Produkty Dexoftyal to codzienne okulistyczne wsparcie podczas pracy biurowej.

