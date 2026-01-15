Fot. materiały prasowe

Rozpoczyna się nowy rok, a wraz z nim czas na tradycyjne podsumowania i plany. Postanowienia noworoczne stały się nieodłącznym elementem stycznia, a statystyki pokazują, że w tym okresie jesteśmy wyjątkowo zmotywowani do zmian. Aż 79% osób przyznaje, że ich postanowienia dotyczą bezpośrednio zdrowia – czy to aktywności fizycznej, czy zmiany diety. Marka Listerine® wychodzi naprzeciw tym celom, przypominając, że zdrowy uśmiech to niezwykle ważna część zdrowego stylu życia i pokazując, że zbudowanie nawyku dbania o jamę ustną jest prostsze, niż myślisz.

REKLAMA

Proste nawyki, wielkie efekty: Jak wytrwać w postanowieniach?

Psychologowie i eksperci od budowania nawyków są zgodni - kluczem do sukcesu nie jest ogromna, jednorazowa zmiana, lecz wprowadzenie małych, powtarzalnych działań. Małe nawyki, takie jak regularne picie wody czy dodanie płukania jamy ustnej do codziennej rutyny, kształtują się znacznie szybciej niż te złożone. Właśnie dlatego nowy rok jest idealnym momentem, aby przenieść codzienną higienę jamy ustnej na jeszcze wyższy poziom.

W kontekście noworocznych postanowień to właśnie drobne, codzienne działania mają największą szansę stać się trwałym nawykiem. Kompletna higiena jamy ustnej – obejmująca szczotkowanie, nitkowanie oraz płukanie – doskonale wpisuje się w ideę małych zmian, które przynoszą realne efekty. Regularne płukanie jamy ustnej przez 30 sekund rano i wieczorem pomaga usuwać bakterie, chronić dziąsła i wspierać zdrowie całej jamy ustnej. Uzupełnia codzienną rutynę, docierając do miejsc trudno dostępnych dla szczoteczki, takich jak przestrzenie międzyzębowe, linia dziąseł czy język. To prosty krok, który – stosowany konsekwentnie – może znacząco wpłynąć na zdrowy uśmiech i długofalowe efekty dbania o siebie.

REKLAMA

Moc olejków eterycznych i fluorku

Listerine® opiera swoje działanie na zaawansowanej formule zawierającej unikalną kompozycję olejków eterycznych. Badania kliniczne potwierdzają ich silne działanie antybakteryjne, które jest kluczowe dla redukcji płytki nazębnej i utrzymania zdrowia jamy ustnej. Regularne stosowanie płynu pomaga eliminować do 99% bakterii pozostałych po samym szczotkowaniu i skutecznie redukować płytkę nazębną.

Wiele wariantów Listerine® zawiera fluorek sodu, kluczowy składnik wspierający zdrowie zębów. Fluor pomaga w procesie remineralizacji, skutecznie wzmacnia zęby i zapewnia ochronę przed próchnicą, co pomaga w utrzymaniu długotrwałego zdrowia jamy ustnej.

REKLAMA

Wybierz płyn dopasowany do swoich potrzeb

Sprawdź dostępne warianty i znajdź rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim codziennym oczekiwaniom w pielęgnacji jamy ustnej.

1. Kompleksowa ochrona i siła nawyku:

Fot. materiały prasowe

Listerine® Total Care Kompleksowa Ochrona: Intensywny Smak

Idealny dla osób, które cenią klasyczny, intensywny smak Listerine® i poszukują pełnej, kompleksowej ochrony. Ten wariant redukuje płytkę nazębną, wzmacnia zęby i usuwa bakterie. Dodatkowo chroni przed problemami dziąseł i zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, aby utrzymać naturalną biel zębów. Zawiera 4 olejki eteryczne, fluorek sodu (450 ppm F¯) i chlorek cynku.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Listerine® Total Care Extra Mild Kompleksowa Ochrona: Ekstra Łagodny Smak

To wariant dla tych, którzy chcą wprowadzić nawyk płukania ust, ale preferują łagodny smak. Płyn nie zawiera alkoholu i jest najłagodniejszym wariantem w całym portfolio Listerine®. Oferuje kompleksową ochronę, usuwając bakterie także w trudno dostępnych miejscach oraz pomagając utrzymać zdrowe dziąsła. Zawiera 4 olejki eteryczne, fluorek sodu (220 ppm F¯) i chlorek cynku.

2. Specjalistyczne rozwiązania na konkretne potrzeby:

Fot. materiały prasowe

Listerine® Advanced White

Doskonały dla osób, których celem jest bielszy uśmiech. Jego formuła oparta na 3 olejkach eterycznych (mentolu, eukaliptolu i tymolu) przenika do płytki nazębnej, redukując bakterie i skutecznie czyszcząc powierzchnię zębów. Usuwa przebarwienia, a następnie tworzy na powierzchni zębów ochronną powłokę, pomagającą zapobiegać powstawaniu nowych przebarwień. Wybielająca technologia działa nie ścierając szkliwa, a zęby stają się widocznie bielsze w ciągu 7 dni. Jest łagodny, nie zawiera alkoholu i zawiera fluorek remineralizujący zęby.

Fot. materiały prasowe

Listerine® Professional Ochrona Dziąseł +

Płyn stworzony dla tych, którzy chcą w pełni zadbać o zdrowie dziąseł. Oferuje łagodną, bezalkoholową formułę. Zapewnia skuteczną ochronę już po 1 tygodniu (vs samo szczotkowanie) oraz usuwa do 99% płytki bakteryjnej. Dodatkowo wzmacnia zęby i chroni przed próchnicą dzięki zawartości fluoru.

Wprowadzenie zdrowego nawyku płukania jamy ustnej dwa razy dziennie to prosty krok do zdrowia, prowadząc do mocnych zębów, zdrowych dziąseł i świeżego oddechu aż do 24 godzin!