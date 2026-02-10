Fot. materiały prasowe

Czy długowieczność jest kwestią genów i przypadku, czy raczej efektem świadomych decyzji podejmowanych przez lata? O tym rozmawiali eksperci podczas warszawskiego wydarzenia poświęconego idei longevity, które odbyło się 6 lutego w Rumory Bistro. Spotkanie, zorganizowane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, towarzyszyło premierze książki „W stronę długowieczności” autorstwa prof. dr. hab. n. med. Marka Postuły oraz Krzysztofa Łoniewskiego.

REKLAMA

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele medycyny, nauki, finansów, biznesu, administracji publicznej oraz świata zdrowego stylu życia. Wspólnym mianownikiem dyskusji było spojrzenie na długowieczność nie jako odległą wizję przyszłości, lecz jako realny, codzienny wybór, który wpływa na zdrowie jednostek, stabilność systemów ochrony zdrowia oraz funkcjonowanie gospodarki.

– „Długowieczność nie polega na tym, by żyć jak najdłużej za wszelką cenę. Chodzi o to, by jak najwięcej lat życia przeżyć w zdrowiu, sprawności i samodzielności. To jest prawdziwa definicja sukcesu” – podkreślał prof. dr. hab. n. med. Marek Postuła, otwierając debatę.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Świadome decyzje zamiast przypadkowych działań

Autorzy książki „W stronę długowieczności” wielokrotnie zwracali uwagę, że proces starzenia się zaczyna się znacznie wcześniej, niż większość osób zakłada, a jego tempo w dużej mierze zależy od stylu życia i środowiska. Wspominali także o nowoczesnych technologiach i wyzwaniach w przyszłości.

– „Zbieranie własnych danych medycznych i budowanie cyfrowego bliźniaka to najlepsza inwestycja, na jaką możecie się zdecydować. To zysk pewny jak w banku. Taka decyzja będzie procentować nie tylko dla was, lecz także dla waszych dzieci i wnuków. Archiwizujcie swoje dane zdrowotne oraz wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ już wkrótce technologia umożliwi nam indywidualne dobieranie rozwiązań medycznych i działań profilaktycznych do konkretnego profilu danych, które zgromadzicie”- powiedział prof. dr. hab. n. med. Marek Postuła.

REKLAMA

W panelu medycznym eksperci wskazywali, że medycyna długowieczności coraz częściej koncentruje się na prewencji, wczesnej diagnostyce i monitorowaniu biologicznego wieku organizmu.

– „Wiek metrykalny przestaje być najważniejszym parametrem. Kluczowe staje się to, jak organizm radzi sobie z obciążeniami, stresem i regeneracją” – zaznaczał prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski z Warsaw Genomics.

Długowieczność jako wyzwanie dla gospodarki i społeczeństwa

Podczas paneli ekonomicznych i społecznych podkreślano, że długowieczność jest jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych nadchodzących dekad. Wydłużanie życia w zdrowiu wpływa na rynek pracy, systemy emerytalne, finanse publiczne oraz modele biznesowe.

REKLAMA

– „Długowieczność zmienia sposób myślenia o planowaniu życia zawodowego, oszczędzaniu i odpowiedzialności instytucji finansowych. To nie jest temat przyszłości – to rzeczywistość, z którą już się mierzymy” – podkreślali uczestnicy panelu ekonomicznego.

Eksperci zwracali uwagę, że długie życie w dobrej jakości nie jest wyłącznie prywatną sprawą jednostki, lecz elementem bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego.

Fot. materiały prasowe

Styl życia – fundament długiego i dobrego życia

Duże zainteresowanie wzbudził panel poświęcony zdrowemu stylowi życia i aktywności fizycznej, w którym udział wzięła m.in. Ewa Chodakowska.

– „Mnie zależy, żeby aktywność fizyczna była celem samym w sobie. Ona jest na zawsze i powinna być dla nas takim samym nawykiem jak mycie zębów.” – mówiła.

– „Nie kwestionujemy higieny stylu życia, a aktywność fizyczna jest tam samo ważna jak oddychanie. Nawet 6-minutowy codzienny trening jest w stanie wzmocnić obszar mózgu odpowiedzialny za samodyscyplinę. Aktywność fizyczna jest więc niezbędna nie tylko dla ciała i umysłu, ale dla całego naszego funkcjonowania” – dodała na koniec Ewa Chodakowska.

Uczestnicy panelu podkreślali, że długowieczność nie wymaga rewolucji, lecz konsekwencji.

REKLAMA

Długowieczność jako nowy sposób myślenia o przyszłości

Debaty prowadzone podczas wydarzenia pokazały, że longevity coraz silniej łączy medycynę, naukę, biznes i styl życia, zmieniając sposób myślenia o zdrowiu, pracy i planowaniu przyszłości. – „Długowieczność to nie chwilowy trend. To długofalowy proces, który zaczyna się dużo wcześniej, niż moment, w którym zaczynamy myśleć o starości” – podsumowywali autorzy książki „W stronę długowieczności”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”, portalu rp.pl oraz Polskiego Radia, w tym w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Radia. Patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Medycyny Długowieczności. Mecenasem wydarzenia była Enel-Sport – klinika ortopedii i rehabilitacji, której misją jest długie i aktywne życie w pełnej sprawności, zgodnie z ideą książki „W stronę długowieczności”. Partnerem wspierającym wydarzenie były ALAB Laboratoria.

REKLAMA