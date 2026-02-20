Choroba SMA nie musi przekreślać całego życia. Dzięki leczeniu z dostępem do nowych terapii, a także rehabilitacji i wsparciu rodziny można rozwijać pasje, marzyć i żyć aktywnie. Tak pokazuje historia Natalii Kaczyńskiej, która wraz z mamą Karoliną wystąpiły w kolejnym odcinku naszego podcastu naZdrowie.

REKLAMA

Natalia Kaczyńska ma 10 lat. Od urodzenia choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest to rzadka choroba genetyczna układu nerwowego-mięśniowego. Jej przyczynę stanowi mutacja genu SMN1. Zmiana ta powoduje obumieranie neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. Proces ten skutkuje postępującym osłabieniem i zanikaniem mięśni szkieletowych, w tym oddechowych.

Wyróżnia się trzy typy SMA. Natalię dotknęła najcięższa postać choroby, czyli typ 1 (niemowlęcy) o najgorszym rokowaniu. W tym wariancie schorzenia osłabienie siły mięśniowej, ograniczona ruchomość i problemy np. z przełykaniem dają o sobie znać już w pierwszych miesiącach życia. Jak rozpoczęła się trwająca już dekadę walka o sprawność i samodzielność dziewczynki, by mogła prowadzić lepsze życie?

Wstrząsająca diagnoza

Kiedy Natalia się urodziła, wyglądała na zdrowe dziecko, a jej rodzice nie mieli pojęcia o istnieniu takiej choroby jak rdzeniowy zanik mięśni. Przez pierwsze trzy miesiące ich córka rozwijała się prawidłowo. – Dopiero w 4. miesiącu zauważyliśmy, że leżąc i bawiąc się zabawkami, rusza tak naprawdę tylko rączkami, a jej nóżki są bezwładne – mówi matka dziewczynki. Pani Karolina i jej mąż zaczęli szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

REKLAMA

Po wizycie u pediatry, który nie ukrywał zaniepokojenia wiotkością ciała Natalii, rodzina otrzymała skierowanie do lekarza neurologa. Już na drugiej wizycie specjalista zlecił wykonanie badań genetycznych w kierunku właśnie rdzeniowego zaniku mięśni. Niestety, ich wynik potwierdził, że dziewczynka choruje na SMA typ 1. Lekarze wprost mówili, że Natalii nie zostało wiele czasu.

– Po diagnozie byliśmy dosłownie załamani. W tych pierwszych tygodniach i miesiącach przeżywaliśmy naprawdę bardzo trudne chwile. Nie jesteśmy w stanie nawet ich opisać. W końcu jakoś się otrząsnęliśmy i zaczęliśmy szukać ratunku, choćby iskierki nadziei, która pozwoliłaby nam uratować życie Natalii – opowiada jej mama. Rodzice nawiązali kontakt z innymi rodzicami dzieci chorujących na SMA, szukając pomocy i informacji dotyczących możliwości leczenia tej ciężkiej choroby.

REKLAMA

Wsparcie Fundacji SMA i przełomowy lek

Przełom przyniosła pomoc ze strony Fundacji SMA, organizacji zrzeszającej chorych i ich rodziny. Światełkiem w tunelu stała się wiadomość o prowadzeniu badań klinicznych nad lekiem o nazwie nusinersen, którego efekty działania w prowadzonych testach były bardzo obiecujące. Dzięki staraniom Fundacji SMA dziewczynka jako jedna z pierwszych osób w Polsce otrzymała do niego dostęp.

– Dokładnie po roku od diagnozy dostaliśmy szansę na to, aby Natalia skorzystała z leczenia w tzw. dostępie humanitarnym zaproponowanym przez producenta leku – wspomina radosną nowinę Karolina Kaczyńska. Ponieważ w Polsce nie było jeszcze takiej możliwości, rodzina w ciągu jednego dnia spakowała się i wyjechała do Paryża, gdzie w styczniu 2017 roku podano Natalii pierwszą dawkę leku.

REKLAMA

Terapia była prowadzona najpierw we Francji, a potem w Belgii. Od 2018 roku Natalia jest już leczona w Polsce, a kolejne dawki leku przyjmuje w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. – Lek ma przede wszystkim zatrzymać postęp choroby. Nasza córka stała się silniejsza, mogła wreszcie nas przytulić, mocniej ściskać ręce, a nawet samodzielnie utrzymać pozycję siedzącą – opowiada ze wzruszeniem jej mama.

Nowe życie Natalii

Po 9 latach nieprzerwanej terapii Natalia prowadzi dosyć aktywne życie. Pływa, nurkuje, a także jeździ na nartach dzięki wyjazdom organizowanym przez Fundację SMA. Rysuje i maluje, robiąc użytek z talentu artystycznego, jaki przekazał jej tata. Lubi śpiewać, chodzi na zajęcia aktorskie. Z pasją uczy się języków: angielskiego, hiszpańskiego, niedawno zaczęła poznawać podstawy japońskiego.

Jej wielkim marzeniem jest wystąpić na scenie jako piosenkarka pop (jej ulubiony gatunek muzyki to K-pop). Natomiast w nieco bliższej perspektywie czasowej marzy się jej wyjazd do Japonii, kraju, którego kulturą jest zafascynowana. Chciałaby też, by rodzice kupili jej pieska. Od dawna wierci im dziurę w brzuchu, by spełnili życzenie o czworonożnym przyjacielu.

Natalia cały czas jednak korzysta ze stałej rehabilitacji i wykonuje ćwiczenia. Kiedy miała 3 lata, jej tata zrezygnował z pracy, aby się nią zajmować. – Tata fantastycznie się nią opiekuje. Jeździ z nią do szkoły, na zajęcia z rehabilitacji, asystuje przy trudniejszych czynnościach, razem malują farbami, grają w gry wideo i planszówki – wymienia pani Karolina. Rodzina cieszy się z każdej, nawet drobnej rzeczy, którą dziewczynka wykonuje sama np. z samodzielnego odblokowania hamulca wózka.

REKLAMA

Perspektywa na jeszcze lepsze życie

Każda nowo wypracowana umiejętność jest dla całej rodziny na wagę złota. Dlatego nadzieję na jeszcze lepsze funkcjonowanie Natalii w codziennym życiu wiąże się z ostatnimi optymistycznymi wieściami. Nusinersen, który bowiem przyjmuje dziewczynka co 4 miesiące w standardowej dawce, został na początku 2026 roku dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską w wyższych dawkach. Obecnie toczy się już proces refundacyjny w Polsce. Pacjenci liczą na to, że lek pojawi się na najbliższej liście refundacyjnej.

– Z badań wynika, że chorzy przyjmujący wyższe dawki, odnotowali istotną poprawę funkcji ruchowych, dlatego liczymy, że Natalia też będzie mogła skorzystać z nowej opcji dawkowania jak najszybciej – podsumowuje Karolina Kaczyńska.

REKLAMA