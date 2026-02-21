Włochy są w szoku po śmierci dwulatka Fot. Shutterstock

Dwuletni Domenico, który pod koniec grudnia przeszedł przeszczep serca, zmarł w sobotni poranek w szpitalu w Neapolu. Jak informują włoskie media, przeszczepiony organ miał zostać poważnie uszkodzony jeszcze przed operacją – podczas transportu, który odbył się w nieodpowiednich warunkach. Sprawa wywołała ogromne poruszenie we Włoszech, a prokuratura wszczęła śledztwo.

Chłopiec był hospitalizowany w szpitalu Monaldi Hospital w Neapolu od końca grudnia ubiegłego roku, kiedy przeprowadzono transplantację serca pobranego od dawcy. Organ został przetransportowany z Bolzano w północnych Włoszech, na dystansie ponad 800 kilometrów.

Włochy. 2-letni chłopiec zmarł po przeszczepie serca

Według ustaleń śledczych serce miało być przewożone w bezpośrednim kontakcie z suchym lodem, w nieprzystosowanym pojemniku i bez termometru monitorującego temperaturę. Prawnik rodziny, Francesco Petruzzi, twierdzi, że organ dotarł do szpitala "dosłownie spalony przez odmrożenie".

Tak poważne uszkodzenie tkanek miało znacząco wpłynąć na stan zdrowia dziecka po operacji. Domenico przez blisko dwa miesiące był utrzymywany przy życiu za pomocą specjalistycznego systemu podtrzymywania krążenia.

W środę zespół pediatrycznych specjalistów orzekł, że stan chłopca nie jest już "kompatybilny" z przeprowadzeniem kolejnego przeszczepu. Lekarze ostrzegali, że długotrwałe korzystanie z aparatury podtrzymującej życie mogło doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń płuc, wątroby i nerek. Dwulatek zmarł w sobotę.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Włochy są w szoku. Prokuratura objęła formalnym śledztwem sześciu medyków, a sprawa stała się jednym z najgłośniejszych tematów w krajowych mediach. – Jeśli czas nadziei się skończył, to teraz zaczyna się czas odpowiedzialności – powiedział Petruzzi, zapowiadając, że rodzina domaga się pełnego dostępu do dokumentacji medycznej.

