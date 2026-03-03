Dr n. med. Aleksandra Wlaź, chirurg refrakcyjny, kierownik medyczny Optegra Warszawa Centrum i Ochota. fot. naTemat

Parujące okulary, uciskające oprawki, wiecznie zabrudzone szkła – noszenie okularów może być uciążliwe zwłaszcza dla osób z większą wadą wzroku. Dla niektórych bywają przeszkodą w pracy w wymarzonym zawodzie lub oddawaniu się ulubionemu hobby. Tymczasem życie bez okularów jest możliwe dzięki laserowej korekcji wzroku. O tej i innych metodach "naprawy" oczu mówi dr n. med. Aleksandra Wlaź, chirurg refrakcyjny, kierownik medyczny Optegra Warszawa Centrum i Ochota.

Pierwszym krokiem do korekcji wzroku jest kwalifikacja. Jak mówi dr n. med. Aleksandra Wlaź, to właśnie podczas spotkania z lekarzem okulistą i profesjonalnego badania pacjent dowiaduje się, jaka metoda korekcji wzroku jest dla niego najlepsza.

Choć laserowa korekcja jest najbardziej popularna, zależnie od wady (lub wad) wzroku zalecane mogą być alternatywne zabiegi. Łączy je jedno: są bezbolesne, trwają krótko, a byli okularnicy widzą od razu po zejściu ze stołu, a optymalną ostrość spojrzenia zyskują często na drugi dzień. Pełna rekonwalescencja z uzyskaniem ostatecznej jakości widzenia trwa zwykle kilka tygodni.

– Zabieg laserowej korekcji polega na tym, że modelujemy kształt rogówki w taki sposób, żeby pozbyć się wady wzroku. Czyli albo ją wypłaszczamy w przypadku krótkowzroczności, albo musimy wystromić w przypadku nadwzroczności, albo wyrównać w przypadku astygmatyzmu – mówi dr n. med. Aleksandra Wlaź.

W przeciwieństwie do zabiegów laserowej korekcji poprzedniej generacji, które miały charakter powierzchniowy, nowoczesne głębokie metody korekcji wzroku są bezbolesne. Jak podkreśla doktor Wlaź, po przejściu nowoczesnego zabiegu nie trzeba, jak dawniej, niezależnie od pogody nosić przyciemnianych okularów kilka miesięcy po zabiegu.

Najlepszy czas na zabieg korekcji wzroku? Kierownik medyczny warszawskiej kliniki Optegra odpowiada krótko: ten, który najbardziej pasuje pacjentowi.

– Zima i wiosna to jest bardzo częsty czas, kiedy pacjenci decydują się, żeby skorygować wadę wzroku. Chcą (swobodnie) wkroczyć w sezon wakacyjny i móc skorzystać ze sportów wodnych – tłumaczy okulista. Nurkowanie i inne aktywności tego typu są bowiem niewskazane w pierwszym miesiącu po zabiegu, potem zaś można oddawać się im do woli.

A jeśli ktoś ma choroby współistniejace, które uniemożliwają mu skorzystanie z lasera? Pacjenci, którzy z powodu przeciwskazań zdrowotnych nie mogą mieć zabiegu laserowego, także nie są skazani na okulary.

– Mamy również inne opcje, takie jak wszczepienie soczewki fakijnej czy też refrakcyjna wymiana soczewki własnej – tłumaczy dr n. med. Aleksandra Wlaź.