Kiedy wiosną przyroda budzi się do życia, nasze oczy napotykają wiele wyzwań. Większa liczba słonecznych dni oznacza intensywniejszą ekspozycję na promieniowanie UV, sezon pylenia sprzyja dolegliwościom alergicznym, a wiosenne przesilenie może osłabić organizm i zwiększyć podatność na infekcje. To właśnie w tym okresie warto zwrócić szczególną uwagę na kondycję wzroku oraz codzienne nawyki pielęgnacyjne – od higieny powiek, przez nawilżanie, po odpowiednią suplementację.

Codzienna higiena brzegów powiek

Wiosną w powietrzu unosi się więcej pyłków, kurzu i alergenów, które łatwo osadzają się na rzęsach i brzegach powiek. Ich regularne usuwanie wspiera komfort powiek i pomaga ograniczyć uczucie podrażnienia. Do codziennej higieny warto sięgać po specjalistyczne preparaty dostępne w aptekach, takie jak chusteczki do higieny powiek (np. Demoxoft Clean).

Doskonałym uzupełnieniem higieny jest stosowanie terapii ciepłem za pomocą specjalnych kompresów termicznych na okolicę oczu (np. Demoxoft Kompres termiczny na oczy*) wraz z odpowiednim masażem.

Jak prawidłowo przeprowadzić terapie ciepłem za pomocą kompresu termicznego? Umyj ręce, włóż kompres termiczny do gotującej się wody i gotuj przez ok. 5 minut, następnie sprawdź, czy kompres osiągnął komfortową temperaturę do stosowania. W ostatnim kroku połóż czystą chusteczkę higieniczną na czystą powiekę i okolicę oka i przyłóż ciepły kompres na kilka minut.

Powiekę górną masuj delikatnymi okrężnymi ruchami w kierunku dołu powieki, a dolną – od dołu w kierunku jej górnej krawędzi. Następnie powieki i ich brzegi przetrzyj specjalnie do tego przeznaczonymi chusteczkami lub gazikami nasączonymi płynem, najlepiej ruchem od zewnętrznego kącika oka do nosa.

Nawilżanie oczu kroplami

Słoneczna i wietrzna pogoda sprzyja między innymi podrażnieniu powierzchni oka. Dodatkowo zanieczyszczenie powietrze może powodować pieczenie, zaczerwienienie, uczucie suchości. Stosowanie nawilżająco-regenerujących kropli (np. Dexoftyal MD* oraz Dexoftyal UD*) pomaga utrzymać prawidłowy film łzowy, chroni oczy przed czynnikami zewnętrznymi i przynosi ulgę w codziennym dyskomforcie.

Pielęgnacja wrażliwej skóry powiek

Skóra powiek jest wyjątkowo cienka i delikatna, dlatego szczególnie reaguje na zmiany temperatury, wiatr oraz promieniowanie UV. W okresie pylenia może pojawiać się zwiększona wrażliwość, objawiająca się zaczerwienieniem czy uczuciem suchości skóry powiek.

Regularna pielęgnacja specjalistycznymi, łagodnymi preparatami takimi jak emulsja Palpederm, koi i łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie, wzmacnia naturalną barierę ochronną naskórka, redukuje uczucie świądu oraz nawilża skórę powiek i okolic oczu.

Suplementacja wspierająca wzrok

Wiosenne przesilenie i sezon infekcyjny to czas, gdy organizm często zmaga się z niedoborami składników odżywczych. Dlatego wiosną przydaje się dobrze skomponowana dieta, pełna między innymi mikroelementów i witamin z grupy B, antyoksydantów (np. luteina i zeaksantyna), kwasów omega- 3 oraz cynku wspierającego funkcjonowanie narządu wzroku.

Dobrze więc jeść jajka, żółte, pomarańczowe i zielone owoce oraz warzywa, jagody i borówki. Warto też wspomóc wzrok suplementami zawierającymi ryboflawinę i cynk, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia (np. Maculoft).

Ochrona oczu przed promieniowaniem UV

W słoneczne wiosenne dni do oczu dociera nawet kilkukrotnie więcej światła, niż jest im potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Nadmierna ekspozycja na światło słoneczne może nasilać procesy starzenia się oka poprzez zwiększone wytwarzanie wolnych rodników, a także prowadzić do czasowego oślepienia oraz uszkodzeń struktur oka, takich jak rogówka czy siatkówka.

Promieniowanie UVA i UVB sprzyja powstawaniu wolnych rodników, które mogą uszkadzać komórki oka. Dlatego tak istotna jest odpowiednia ochrona wzroku przed promieniowaniem UV, a tą wspiera noszenie okularów słonecznych z filtrem UV400.

Materiał opracowano na podstawie:

