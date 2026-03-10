Fot. materiały prasowe

Zdrowie to nie tylko aspekt fizyczny, ale także wartości, emocje i relacje międzyludzkie. Od 15 lat Gedeon Richter Polska konsekwentnie realizuje tę filozofię, tworząc we współpracy z Andrzejem Pągowskim Kalendarz Artystyczny. Jubileuszowa, limitowana edycja zatytułowana „Wartości w relacjach” poprzez język sztuki opowiada o tym, co naprawdę ważne i co stanowi fundament trwałych więzi między ludźmi.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Gedeon Richter oferuje wartościowe innowacyjne i tradycyjne terapie oraz dba o ich dostępność dla szerokiego grona pacjentów. Szczególną troską otacza zdrowie kobiet specjalizując się w terapiach hormonalnych, takich jak antykoncepcja, leczenie niepłodności, objawów mięśniaków macicy, endometriozy czy menopauzy. Dla firmy troska o zdrowie to jednak znacznie więcej niż dostarczanie leków. Realizuje misję edukacyjną i angażuje się w projekty społeczne oraz kulturalne, które budują dobrostan i wspierają zdrowie. Jednym z takich projektów jest Kalendarz Artystyczny, który właśnie kończy 15 lat. Od początku nad jego koncepcją czuwa Andrzej Pągowski, wybitny grafik i plakacista.

REKLAMA

Od lewej: Andrzej Pągowski Dyrektor Artystyczny projektu, Aneta Grzegorzewska Dyrektorka ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska, Tomasz Németh, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska / fot. materiały prasowe

Co roku do współpracy zapraszani są artyści, których zadaniem jest nie tylko tworzenie obrazów, lecz także osobista interpretacja tematu przewodniego. Dzięki temu każda edycja jest niepowtarzalna, a w jubileuszowym wydaniu powracamy do tego, co uniwersalne i ponadczasowe, czyli wartości w relacjach. To przecież one kształtują nasze życie i nadają mu głęboki sens. Kalendarz Artystyczny to unikatowe wydawnictwo, które łączy edukację i piękno. Co roku trafia do wybranej grupy odbiorców, w tym liderów opinii ze świata medycyny, farmacji czy decydentów - stając się zaproszeniem do refleksji nad tym, co naprawdę ważne dla zdrowia i dobrostanu.

REKLAMA

Nowe spojrzenie

Jubileuszowa odsłona Kalendarza Artystycznego stawia w centrum to, co w relacjach najważniejsze – wartości, które nadają bliskości sens i trwałość.

Z raportu „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz”, przygotowanego z inicjatywy Gedeon Richter Polska wynika, że dla Polaków fundamentem dobrego związku pozostają konkretne wartości. Ankietowani najcześciej wskazywali na wzajemne zaufanie (41%), uczciwość (28%), a także miłość (21%) oraz wsparcie (15%).

„Poprosiliśmy sześć Autorek i sześciu Autorów o zilustrowanie tego, co między ludźmi najważniejsze. Powstała galeria dwunastu prac, które pokazują – z kobiecego i męskiego punktu widzenia – filary międzyludzkich relacji: przyjaźń, miłość, zaufanie, partnerstwo… – wyjaśnia Andrzej Pągowski, Dyrektor Artystyczny projektu – Gedeon Richter przez minione 15 lat starał się swoimi artystycznymi kalendarzami komentować ważne sprawy. Kalendarz na rok 2026 również wpisuje się w ten trend. To wydawnictwo towarzyszy nam przez cały rok, przypominając, jakie wartości w życiu mają ponadczasowy charakter.” – dodaje artysta.

REKLAMA

Na dwunastu kartach kalendarza spotykają się różne spojrzenia - kobiece i męskie. Sześć artystek oraz sześciu artystów, a wśród nich Andrzej Pągowski, interpretuje takie wartości jak: partnerstwo, szacunek, tolerancja, równość, wolność, indywidualizm, zaufanie, uczciwość, empatia, komunikacja, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, harmonia, miłość, przyjaźń, sprawiedliwość. W efekcie mamy do czynienia z unikalną galerią obrazów, pełnych najszczerszych emocji.

Projekt z misją

Kalendarz Artystyczny Gedeon Richter od lat jest czymś więcej niż cykliczną publikacją. Od początku swojego powstania opowiadał o istocie roli kobiet w społeczeństwie, a w tym roku dodatkowo podkreśla znaczenie więzi międzyludzkich.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

W niepewnych i szybkich czasach, w których obecnie żyjemy to właśnie drugi człowiek może dać nam wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Najnowsza edycja Kalendarza Artystycznego przypomina nam również o tym, że warto na chwilę zwolnić i wrócić do tego co naprawdę ważne – do rozmów, bliskości i obecności.

Mam nadzieję, że rezultat naszych artystycznych zmagań spodoba się i że będzie towarzyszył Państwu przez cały 2026 rok. Życzę, aby ten rok był pełen wartości, o których jest ten kalendarz – podsumowuje Andrzej Pągowski, Dyrektor Artystyczny projektu.

REKLAMA

Więcej informacji o Kalendarzu Artystycznym Gedeon Richter Polska dostępnych jest na oficjalnej stronie: https://www.gedeonrichter.pl/kalendarz-artystyczny/