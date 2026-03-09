Fot. Pexels

Medycyna estetyczna kwitnie, a wraz z nią zadowolenie wielu klientek. Okazuje się, że pomimo oferowania błyskawicznych efektów, nie każdy decyduje się na użycie igły oraz skalpela. Zamiast tego, wiele osób zwraca się ku metodom bardziej naturalnym i nie tak inwazyjnym, uzyskując równie przyjemne efekty. Kluczem do jędrnej, zdrowej i pięknej skóry jest włączenie do diety odpowiedniej suplementacji, jak również działań i technik, które swoje korzenie mają nawet w starożytnej kulturze. Jeśli jeszcze nie znasz duetu idealnego to koniecznie zapoznaj się z kolagenem i płytkami gua sha, które działa na skórę tak wewnątrz, jak i z zewnątrz. Jest to swoisty sposób na uzyskanie idealnego wyglądu bez skalpela.

Kolagen, czyli składnik, który zapewnia skórze młodość od środka

Może zabrzmi to dość znajomo, ale warto powtórzyć, że kolagen jest nazywany białkiem młodości. Stanowi on około 30% całkowitej masy białka w ludzkim organizmie i aż 70-80% suchej masy skóry. To on w dużej mierze odpowiada za jej gęstość, elastyczność i odporność na rozciąganie. Niestety, każdy z nas już po 25. roku życia jest narażony na zmniejszoną produkcję kolagenu, która drastycznie spada. Zakłada się, że tracimy średnio nawet 1% kolagenu rocznie. Wynikiem tego procesu jest wiotczenie skóry, utrata owalu twarzy i pojawienie się pierwszych zmarszczek. Te zmiany szybko dostrzeżesz, ale wcale nie oznacza to, że nie możesz spróbować im się przeciwstawić.

W walce o jędrną cerę sama pielęgnacja zewnętrzna często okazuje się niewystarczająca, ponieważ cząsteczki kolagenu w kremach są zazwyczaj zbyt duże, by przeniknąć do głębokich warstw skóry właściwej. Rozwiązaniem jest odpowiednia suplementacja. Wybierając wysokiej jakości kolagen do picia, dostarczamy organizmowi aminokwasów (takich jak glicyna, prolina i hydroksyprolina), które stanowią materiał budulcowy do produkcji nowych włókien kolagenowych, a tym samym sprawiają, że skóra ponownie nabiera elastyczności i jędrności.

Dlaczego warto wybrać płynny kolagen? Płynny kolagen charakteryzuje się najwyższą biodostępnością. Jest łatwo trawiony i szybko trafia do krwiobiegu. Stamtąd transportowany jest do komórek skóry – fibroblastów. Regularne przyjmowanie kolagenu morskiego lub wołowego w formie specjalnie wydzielonych shotów lub proszku do rozpuszczania sprawia, że skóra staje się bardziej „napięta”, czy nawilżona od wewnątrz.

Gua Sha, poznaj starożytną metodę na wyrzeźbienie twarzy

Podczas gdy kolagen odbudowuje strukturę skóry od wewnątrz, chińska technika masażu płytką gua sha dba o jej formę od zewnątrz. Gua sha to metoda dbania o elastyczność skóry znana od setki lat, która polega na „skrobaniu” (gua) skóry za pomocą płaskiego kamienia (sha). Tradycyjnie używa się do tego minerałów o leczniczych właściwościach, takich jak kwarc różowy czy jadeit.

Użycie profesjonalnej płytki gua sha pozwala na wykonanie drenażu limfatycznego, który jest kluczowy dla osób borykających się z porannymi obrzękami, na której pozostanie mało estetyczna opuchlizna. Masaż ten nie tylko usuwa toksyny, ale przede wszystkim pobudza mikrokrążenie krwi, dzięki czemu skóra staje się lepiej dotleniona i odżywiona.

Jednym z największych atutów działania masażu gua sha na twarz jest piękne ukształtowanie owalu. Mechaniczny ucisk płytką działa na powięzi i mięśnie twarzy, rozluźniając napięcia, które często odpowiadają za powstawanie zmarszczek mimicznych (np. lwiej zmarszczki). Regularne działanie w okolicy linii żuchwy, kości policzkowych i czoła pozwala na optyczne uniesienie rysów, redukcję drugiego podbródka oraz podkreślenie naturalnego konturu twarzy. Tak powstaje efekt określany mianem liftingu.

Czy wiesz, jak połączyć kolagen i gua sha w codziennej rutynie?

Aby uzyskać spektakularne efekty, oba te elementy muszą stać się częścią stałego rytuału. Oto jak zaplanować swój domowy lifting krok po kroku:

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Zacznij dzień od suplementacji, czyli kolagenu do picia rano, najlepiej na czczo lub wraz z witaminą C (która jest niezbędna do syntezy białek).

Następnie wykonaj masaż gua sha na oczyszczonej skórze pokrytej olejkiem lub bogatym serum. Nigdy nie używaj płytki na suchą skórę, ponieważ możesz ją rozciągnąć lub podrażnić.

Wykonując masaż uwzględnij następujące miejsca:

Szyja: Masuj od dołu do góry, omijając tarczycę, aby pobudzić przepływ limfy. Żuchwa: Prowadź płytkę od środka brody w stronę uszu, lekko dociskając kamień w miejscu wcięcia. Policzki: Przesuwaj gua sha od skrzydełek nosa na zewnątrz, ku skroniom. To uniesie Twoje policzki. Okolice oczu: Używaj najmniejszego nacisku, przesuwając kamień od wewnętrznego kącika oka na zewnątrz. Czoło: Masuj od brwi w górę, ku linii włosów.

Każdy ruch powtórz od 5 do 10 razy. Pamiętaj, by płytkę trzymać pod kątem około 15 stopni do skóry (prawie płasko), a nie prostopadle.

Systematycznie poprowadzone działania w postaci przyjmowania kolagenu do picia, jak również masażu gua sha sprawiają, że Twój owal twarzy będzie wyraźniejszy. Może także zostać zauważalna redukcja zmarszczek, zdrowszy i równomierny koloryt skóry, a tekstura twarzy stanie się gęstsza.