Wiele osób zauważa, że z biegiem lat ich zęby stają się bardziej wrażliwe na zimne napoje, gorącą kawę czy słodkie produkty. Nadwrażliwość zębów to dość częsty problem, który może pojawiać się wraz z wiekiem. Nie oznacza to jednak, że jest on nieunikniony. W wielu przypadkach jest to efekt naturalnych zmian zachodzących w jamie ustnej oraz wieloletnich nawyków związanych z higieną i dietą. Zrozumienie przyczyn nadwrażliwości pozwala lepiej zadbać o zęby i ograniczyć nieprzyjemne dolegliwości.

Czym jest nadwrażliwość zębów?

Nadwrażliwość zębów to krótkotrwały, ostry ból pojawiający się najczęściej podczas kontaktu z zimnym, gorącym, słodkim lub kwaśnym pokarmem. Dolegliwość ta jest związana z odsłonięciem zębiny – tkanki znajdującej się pod szkliwem.

Zębina zawiera mikroskopijne kanaliki prowadzące do nerwów wewnątrz zęba. Gdy zostaną odsłonięte, bodźce zewnętrzne mogą łatwiej docierać do zakończeń nerwowych, powodując charakterystyczny ból.

Dlaczego zęby stają się bardziej wrażliwe z wiekiem?

Istnieje kilka powodów, dla których nadwrażliwość może nasilać się wraz z upływem lat.

Stopniowe ścieranie szkliwa

Szkliwo jest najtwardszą tkanką w organizmie człowieka, jednak przez lata może ulegać stopniowemu ścieraniu. Na proces ten wpływają m.in.:

sposób szczotkowania zębów, dieta bogata w kwaśne produkty, zgrzytanie zębami, naturalne procesy starzenia się organizmu.

Gdy szkliwo staje się cieńsze, zębina jest mniej chroniona przed bodźcami zewnętrznymi.

Cofanie się dziąseł

Z wiekiem może dochodzić również do recesji dziąseł, czyli ich stopniowego cofania się. W efekcie odsłonięta zostaje szyjka zęba, która nie jest pokryta szkliwem, lecz właśnie zębiną.

To jedna z najczęstszych przyczyn nadwrażliwości u dorosłych.

Niewłaściwa technika szczotkowania

Paradoksalnie, zbyt intensywne szczotkowanie zębów przez wiele lat może przyczyniać się do nadwrażliwości. Zbyt mocny nacisk szczoteczki lub używanie twardego włosia może prowadzić do mikrouszkodzeń szkliwa oraz podrażnień dziąseł.

Czy szczoteczka może wpływać na nadwrażliwość?

Odpowiednio dobrana szczoteczka ma ogromne znaczenie dla kondycji szkliwa i dziąseł. Zbyt agresywne szczotkowanie tradycyjną szczoteczką manualną może prowadzić do nadmiernego nacisku i mechanicznego ścierania szkliwa.

– Wbrew niektórym obawom szczoteczki soniczne nie powodują ścierania szkliwa. Ich działanie opiera się na bardzo szybkich, ale jednocześnie delikatnych ruchach włókien, które skutecznie usuwają płytkę nazębną bez potrzeby silnego dociskania szczoteczki do zębów – wyjaśnia Adrian Szymczyk, ekspert marki szczoteczek sonicznych Smilesonic.

Jak podkreśla ekspert, nowoczesne technologie stosowane w szczoteczkach sonicznych pozwalają czyścić zęby skutecznie, a jednocześnie bezpiecznie dla szkliwa.

Delikatniejsze tryby szczotkowania w nowoczesnych szczoteczkach

Współczesne szczoteczki soniczne projektowane są tak, aby można było dopasować intensywność szczotkowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Urządzenia marki Smilesonic wyposażone są w różne tryby pracy – w tym także delikatniejsze tryby przeznaczone dla osób z wrażliwymi zębami i dziąsłami. Dzięki temu możliwe jest skuteczne usuwanie płytki nazębnej bez nadmiernego nacisku na szkliwo.

Duże znaczenie mają także odpowiednio zaprojektowane końcówki. W ofercie szczoteczek Smilesonic znajdują się m.in. końcówki o miękkim włosiu, które pomagają dokładnie czyścić zęby, jednocześnie ograniczając ryzyko podrażnień dziąseł.

Jak ograniczyć nadwrażliwość zębów?

Choć nadwrażliwość zębów może pojawiać się z wiekiem, istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć jej nasilenie.

Warto przede wszystkim:

stosować szczoteczki z miękkim włosiem, unikać zbyt mocnego nacisku podczas szczotkowania, używać past przeznaczonych dla zębów wrażliwych, ograniczyć spożycie bardzo kwaśnych produktów, regularnie odwiedzać stomatologa.

Odpowiednia higiena jamy ustnej oraz właściwie dobrane narzędzia do codziennego szczotkowania mogą znacząco poprawić komfort osób z nadwrażliwymi zębami.

Podsumowanie

Nadwrażliwość zębów to problem, który często nasila się wraz z wiekiem. Może być związany ze ścieraniem szkliwa, cofającymi się dziąsłami czy niewłaściwą techniką szczotkowania.

