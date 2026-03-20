Fot. Własne

Jeszcze przed maturą nie miała sprecyzowanego planu na przyszłość. Rozważała psychologię, dziennikarstwo, a nawet aktorstwo. Ostatecznie – kierując się intuicją – wybrała kosmetologię. Dziś nie ma wątpliwości, że był to wybór idealny.

REKLAMA

– Z perspektywy czasu widzę, że wszystkie moje młodzieńcze marzenia realizuję właśnie w tym zawodzie – mówi Kamila Wrzodak-Frydrych. – Jestem każdym po trochu. Psychologiem i dziennikarką, bo najważniejsze jest zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. Trzeba umieć i lubić słuchać. Element aktorstwa pojawia się dziś również w świecie social mediów, które – jeśli dobrze wykorzystane – są świetnym narzędziem edukacyjnym.

Jak podkreśla, kluczowym elementem każdej wizyty jest wyciszenie i praca z układem nerwowym. – Każde spotkanie zaczynamy od uspokojenia organizmu, wyjścia ze stanu "walcz albo uciekaj". Dopiero wtedy możemy w pełni korzystać z możliwości nowoczesnej kosmetologii – tłumaczy.

REKLAMA

Misja, nie tylko zawód

Pomaganie innym było w niej od zawsze. Dlatego swoją pracę traktuje nie jako obowiązek, ale jako misję.

– Ogromną satysfakcję daje mi moment, kiedy widzę, że realnie poprawiam czyjeś samopoczucie i szczęście – podkreśla.

Już jako bardzo młoda osoba wiedziała, że chce czegoś więcej. Mając zaledwie 25 lat, była gotowa stworzyć własne miejsce – takie, które będzie odzwierciedleniem jej wartości i podejścia do pracy z człowiekiem.

Tak powstało Hamak SPA Chill&Beauty – przestrzeń wyjątkowa, zaprojektowana z myślą o głębokim relaksie i regeneracji.

REKLAMA

Miejsce, które daje ukojenie

Hamak SPA Chill&Beauty to nie tylko salon kosmetyczny, ale przede wszystkim miejsce doświadczeń. Duża przestrzeń z ogrodem, starannie zaprojektowane wnętrza i kameralna atmosfera sprawiają, że można tu na chwilę odciąć się od świata zewnętrznego.

– Najważniejszy jest dla nas bliski kontakt z klientem i indywidualne podejście. Każdy ma inne potrzeby, inne oczekiwania i inną historię – mówi właścicielka.

Oferta salonu obejmuje zarówno kosmetologię pielęgnacyjną, jak i zaawansowane technologie hi-tech, laseroterapię, modelowanie sylwetki, medycynę estetyczną oraz strefę SPA & Wellness. Nowoczesne urządzenia pozwalają osiągać widoczne efekty przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

REKLAMA

Fot. Własne

Rozwój i świadome życie

Kamila Wrzodak-Frydrych to osoba, która nieustannie się rozwija. Jednocześnie podkreśla, jak ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.

– Nauczyłam się dbać o siebie. Rozdzielam czas dla siebie i dla rodziny od czasu pracy. Dzięki temu jestem bardziej efektywna i mam więcej energii do działania – mówi.

Jej filozofia jest prosta, ale bardzo wyrazista: dbanie o siebie to nie egoizm, lecz odpowiedzialność. – Jeśli my nie zadbamy o siebie, nie będziemy w stanie zadbać o innych – dodaje.

"Mam, bo dbam 2026" – holistyczne podejście do zdrowia

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Hamak SPA jest autorski program "Mam, bo dbam 2026". To roczny cykl spotkań oparty na budowaniu zdrowych nawyków i wspieraniu długowieczności.

Każda wizyta rozpoczyna się od zabiegu na ciało, który redukuje stres i wprowadza organizm w stan głębokiego relaksu. Dopiero potem następuje indywidualnie dobrana pielęgnacja twarzy.

– To podejście zmienia wszystko. Najpierw wyciszamy układ nerwowy, a potem działamy pielęgnacyjnie. Efekty są zdecydowanie lepsze – podkreśla.

Program powstał na podstawie wielomiesięcznych obserwacji i wewnętrznych analiz efektów terapii.

Fot. Własne

Siła relacji i zespołu

Właścicielka salonu jest również mentorem i liderem dla swojego zespołu. Stawia na rozwój, współpracę i wzajemne wsparcie.

REKLAMA

– Kiedy rozwijamy innych, sami też rośniemy. A mając wokół siebie ludzi zaangażowanych i szczęśliwych, możemy osiągnąć naprawdę wszystko – mówi.

Klienci wracają do Hamak SPA nie tylko po profesjonalne usługi, ale także po atmosferę zaufania i spokoju. To miejsce, gdzie można zarówno się wyciszyć, jak i po prostu porozmawiać.

Dostępny luksus

Choć wnętrza salonu sugerują ekskluzywność, Kamila Wrzodak-Frydrych podkreśla, że oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów.

– Nasze ceny są bardzo przystępne w stosunku do jakości. Tworzymy indywidualne plany pielęgnacyjne dopasowane również do możliwości finansowych – wyjaśnia.

REKLAMA

Salon oferuje także konsultacje oraz możliwość analizy kosmetyków używanych w domu, co pozwala klientom świadomie dbać o swoją skórę również poza gabinetem.

Longevity – świadome podejście do starzenia

Hamak SPA wpisuje się w trend longevity, czyli długowieczności. Jak podkreśla właścicielka, nie chodzi o szybkie efekty, ale o kompleksowe podejście do zdrowia i urody.

– To proces, który obejmuje styl życia, dietę, pielęgnację, odpoczynek i zarządzanie stresem – tłumaczy.

Szczególną uwagę zwraca na pielęgnację domową oraz rytm dobowy skóry, które są fundamentem długotrwałych efektów.

REKLAMA

Spełnienie i szczęście

Dziś Kamila Wrzodak-Frydrych nie ma wątpliwości, że jest na właściwej drodze.