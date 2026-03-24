Wątroba to organ, który słynie z dużych zdolności regeneracyjnych. Każda pomoc jest jednak mile widziana, dlatego jak najbardziej możesz wesprzeć jej powrót do dobrej formy, włączając do diety napoje, które mają na nią korzystny wpływ. Niektóre z nich swoją skuteczności potrafią zaskoczyć nawet naukowców!

Chcesz, by twoja wątroba radziła sobie sprawnie ze swoimi obowiązkami dnia codziennego? Wielu poradzi ci (i słusznie), by stronić od alkoholu. Kto powiedział jednak, że troska o kondycję tego narządu musi zaczynać i kończyć się na rezygnacji z substancji o jawnie toksycznym działaniu? Są pewne napoje, które jak najbardziej warto pić regularnie, żeby wspomóc zdolności regeneracyjne wątroby.

Okazuje się, że wypijana codziennie przez rok jedna szklanka takiego prozdrowotnego napoju może przynieść zaskakujące korzyści dla wątroby i to niezależnie od płci czy wieku! Poznaj zatem te podawane w płynie naturalne wspomagacze.

Niesolony sok pomidorowy

O, tak, o tym napoju było głośno w ostatnich latach. Wszystko za sprawą badania japońskich naukowców, opublikowanego na łamach magazynu Food Science & Nutrition. Badacze sprawdzili, jak regularne picie niesolonego soku pomidorowego wpływa na zdrowie. Grupa, która dostarczyła im odpowiedzi na to pytanie, była niemała. Obejmowała 481 osób (184 mężczyzn i 297 kobiet), w średnim wieku ok. 57 lat.

Okazało się, że codzienne spożycie tego napoju nie tylko obniża ciśnienie krwi i poprawia profil lipidowy, redukując poziom "złego" cholesterolu. Badacze zwracają również uwagę na wysoką zawartość likopenu i polifenoli w soku o korzystnym działaniu na serce. Są to substancje o znanych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

Systematyczne picie niesolonego soku pomidorowego może być jedną z naturalnych metod wspierania regeneracji wątroby.

Co to ma wspólnego z wątrobą? Otóż likopen i polifenole mogą chronić jej komórki przed stresem oksydacyjnym, na który jest ona często narażona. Dlatego systematyczne picie niesolonego soku pomidorowego może być jak najbardziej jedną z naturalnych metod wspierania regeneracji wątroby.

Wniosek z tego taki, że napój ten ma wszelkie zadatki na to, by zrobić furorę nie tylko wśród osób dbających o serce, ale także w niemałym gronie tych, którzy poszukują "regeneratorów" dla jednego z najbardziej zapracowanych narządów w swoim ciele! Tym bardziej że w profilaktyce chorób przewlekłych niesolony sok pomidorowy ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.

Inne napoje regenerujące wątrobę

W zasadzie wszystkie soki, które mają w sobie antyoksydanty, powinny przykuć twoją uwagę, gdy celujesz w napoje pomagające wątrobie stanąć na nogi. W grę wchodzą np. soki z marchwi (z beta-karotenem) czy z buraka (z odtłuszczającą betainą). Oczywiście, pij je z umiarem i przy założeniu, że masz do czynienia z sokami z prawdziwego zdarzenia: naturalnymi (z oznaczeniem NFC), bez dodatku cukrów i konserwantów.

Twojej wątrobie może też przysłużyć się napar z pokrzywy. Jego działanie moczopędne pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, co odciąża ten pracowity narząd. Ponadto substancje zawarte w tej zielarskiej roślinie mogą chronić ją przed stanami zapalnymi. Warto zwrócić też uwagę na dużą obecność przeciwutleniaczy, o których działaniu ochronnym w kontekście wątroby była już wcześniej mowa.

Napar z pokrzywy pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, co odciąża wątrobę.

W formie naparu można pić też przyjazny dla wątroby ostropest plamisty. Jest to zioło, które zawiera sylimarynę. To właśnie ta substancja chroni, uszczelniając błony komórkowe, i regeneruje komórki wątroby, pobudzając w nich syntezę białek. Co więcej, wykazuje też działanie antyoksydacyjne wobec wolnych rodników, a to te niestabilne cząsteczki lubią atakować narząd pełniący ponad 500 funkcji.

Do innych sojuszników wątroby w jej usilnym dążeniu do regeneracji zaliczają się jeszcze np. napar z rumianku (z uwagi na działający przeciwzapalnie spiroeter), odwar z kocanki (pomaga jej wysoka zawartość flawonoidów) czy bogata w polifenole zielona herbata (z nią postępuj ostrożnie, ponieważ jej wysokie dawki przynoszą odwrotny skutek!).

Woda z sokiem z cytryny to prosty napój, który również może przysłużyć się wątrobie.

Szukasz w tej całej grupie najprostszego napoju, zarówno w składzie, jak i w sposobie przygotowania? W tej roli świetnie wypada... woda z sokiem z cytryny. Klasyk nad klasykami. Od dekad wiele osób sięga właśnie po nią, aby świadomie (lub nie) pomagać wątrobie w pozbyciu się toksyn. Niepisaną tradycją w niejednym polskim domu jest picie tego napoju tuż po przebudzeniu.