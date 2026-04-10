Gedeon Richter świętuje 125-lecie działalności, podsumowując historię od niewielkiej apteki do międzynarodowej firmy farmaceutycznej obecnej na 5 kontynentach i oferującej swoje produkty w ponad 100 krajach. Jubileusz podkreśla zarówno innowacyjne osiągnięcia naukowe, jak i działanie firmy na rzecz poszerzania dostępności terapii dla pacjentów na całym świecie.

Historia i międzynarodowy rozwój

Założona w 1901 roku przez farmaceutę Gedeona Richtera apteka „Pod Orłem” szybko rozwinęła się w innowacyjne przedsiębiorstwo o międzynarodowych ambicjach. Już w 1902 roku firma wprowadziła autorski preparat oparty na adrenalinie, pokazując, że badania naukowe mogą być skutecznie przekuwane w innowacyjne terapie.

Wczesne specjalizacje (głównie w ginekologii) stworzyły fundament pod dziedziny, które do dziś definiują mocne strony firmy. W kolejnych latach firma rozwijała się dynamicznie, tworząc nowoczesną fabrykę w Kőbányi co pozwoliło na uruchomienie produkcji na dużą skalę i przyspieszyło rozwój działalności badawczej. Opatentowany na początku XX wieku pionierski lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, będący jedną z form aspiryny oraz środek dezynfekcyjny w postaci tabletek nadtlenku wodoru odegrały znaczącą rolę w medycynie i przyniosły firmie międzynarodowy rozgłos.

Ekspansję międzynarodową Gedeon Richter rozpoczął już w 1908 roku, a w 1923 roku uruchomił pierwszą spółkę zależną za granicą. Do końca lat 20. produkty Richtera były obecne już nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Południowej i części Azji. Otwarcie na świat stało się jednym z kluczowych elementów tożsamości firmy i pozostaje centralnym filarem jej strategii od ponad stu lat.

Wizjonerski rozwój niezależnie od trudnych czasów

Firma przetrwała dramatyczne wydarzenia XX wieku, w tym wojny i zmiany gospodarczo-polityczne. Mimo to działalność badawcza była kontynuowana, co zaowocowało m.in. fermentacyjną produkcją witaminy B12 (1956) oraz powstaniem kolejnych nowych produktów zyskujących międzynarodowe uznanie.

Nowa era innowacji rozpoczęła się pod koniec lat 50. W tym okresie opracowano ważne produkty, pierwszy lokalnie wytwarzany środek antykoncepcyjny (1966) oraz innowacyjny lek poprawiający krążenie mózgowe oparty na autorskiej substancji czynnej winpocetynie (1977), który stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek firmy na rynkach międzynarodowych. Utworzenie w kolejnych dekadach ośrodków badań farmakologicznych i biotechnologicznych pozwoliło na dalsze przełomowe osiągnięcia spółki, stworzyło solidne zaplecze naukowe i wzmocniło bazę wiedzy pozycjonując firmę w czołówce możliwości badawczo-rozwojowych w Europie.

Nowoczesna globalna firma oparta o naukę

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Gedeon Richter wkroczył w nową fazę rozwoju jako notowana na giełdzie grupa farmaceutyczna. Firma kontynuowała ekspansję międzynarodową, otwierała nowe biura i zakłady produkcyjne oraz nawiązywała współprace, które poszerzały i jej zasięg geograficzny, i zasięg prowadzonych prac badawczych. Dziś Gedeon Richter, spółka z międzynarodowym kapitałem, inwestuje około 10% rocznych przychodów w badania i rozwój. Wprowadza innowacyjne terapie w obszarze zdrowia kobiet i neuropsychiatrii, w której autorskie badania nad ośrodkowym układem nerwowym zaowocowały międzynarodowym uznaniem. Wejście spółki w obszar biotechnologii, obejmujące m.in. nagradzane leki biopodobne, dodatkowo potwierdza jej zaangażowanie w rozwój zaawansowanych platform terapeutycznych oraz długoterminowe inwestycje w naukę.

Obecnie portfolio Gedeon Richter obejmuje ochronę zdrowia kobiet, terapie dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, biotechnologię oraz ogólne leki generyczne, w Polsce silnie reprezentowane przez szeroki wachlarz leków kariometabolicznych. Firma produkuje również substancje czynne (API) w Europie, wspierając bezpieczeństwo lekowe regionu. Centra badawcze i działalność komercyjna firmy widoczne są dziś na wielu kontynentach. Pomimo tak rozległej działalności i niezwykle dynamicznego rozwoju firma nadal kieruje się wartościami wyznaczonymi przez jej założyciela: ciekawością naukową, zaangażowaniem na rzecz pacjentów i wiarą w siłę innowacji.

W Polsce spółka jest obecna od 1994 roku, zatrudnia ponad 850 osób. Siedziba główna firmy mieści się w Grodzisku Mazowieckim. Zlokalizowane tam centrum badawcze jest jednym z największych baz rozwojowych firmy w regionie, a zakład produkcyjny jest obecnie rozbudowywany w ramach największej inwestycji Gedeon Richter w Polsce.

125 lat patrzenia w przyszłość