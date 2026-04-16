Materiały prasowe / Avène

Zmagasz się z atopowym zapaleniem skóry? Jeśli tak, masz szansę nie tylko przynieść jej ulgę, ale także oderwać się od trudnej codzienności. W najnowszej edycji Programu "Polski Pacjent w Avène" po raz pierwszy dorośli pacjenci z AZS mogą wygrać wyjazd na kurację we Francji.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób dermatologicznych. W Polsce stwierdza się ją u blisko 800 000 osób, w tym u około 4 proc. dorosłych i 5–10 proc. dzieci.

Życie z AZS to nie tylko ciągła walka z uciążliwymi objawami, takimi jak bardzo silny świąd, mocno przesuszona i pękająca skóra, intensywne zaczerwienienie czy obecność podatnych na zakażenie bakteryjne grudek i pęcherzyków. To również często psychiczne zmęczenie codziennym dyskomfortem wynikającym z np. nieprzespanej nocy czy wstydliwych sytuacji towarzyskich z kłopotliwymi pytaniami.

REKLAMA

Dla pacjentów z AZS każda szansa złagodzenia uporczywych dolegliwości skórnych jest bardzo cenna. Taką okazję daje skierowany dotąd wyłącznie do dzieci Program "Polski Pacjent w Avène". Jego organizator – marka Eau Thermale Avène – postanowił rozszerzyć 10. jubileuszową edycję i umożliwić 3-tygodniowy wyjazd do Centrum Hydroterapii nie tylko małemu pacjentowi, ale również osobie dorosłej z AZS.

10 lat wsparcia z Avène

Program "Polski Pacjent w Avène" organizowany przez Eau Thermale Avène (francuskiego producenta dermokosmetyków) został zainicjowany 10 lat temu, aby wspierać dzieci z atopowym zapaleniem skóry. W ramach Programu co roku organizowany jest konkurs, który pozwala najmłodszym pacjentom wyjechać z opiekunem na 3-tygodniową kurację do Francji.

REKLAMA

10-lecie Programu otwiera nowy rozdział w jego historii, przynosząc istotną zmianę w dotychczasowych zasadach tej inicjatywy. Otóż, obok istniejącej od samego początku głównej nagrody dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry, po raz pierwszy organizatorzy akcji przyznają dodatkową pulę nagród dla osób dorosłych.

– Od 10 lat towarzyszymy dzieciom z AZS i ich rodzinom, obserwując, jak bardzo ta choroba wpływa nie tylko na stan skóry, ale także na całe życie. Dla wielu osób AZS nie kończy się wraz z dzieciństwem, dlatego rozszerzenie Programu "Polski Pacjent w Avène" o osoby dorosłe jest dla nas naturalną kontynuacją tej historii – tłumaczy Izabella Lesieur, Marketing Director Eau Thermale Avène.

REKLAMA

W jubileuszowej edycji Programu również dorośli, którzy chorują na AZS, mogą wygrać wyjazd na 3-tygodniową specjalistyczną kurację do Centrum Hydroterapii Avène we Francji. Na miejscu – w doskonale wyposażonym ośrodku, korzystnym dla zdrowia środowisku i pod opieką specjalistów – laureaci będą mogli skorzystać z leczniczych i pielęgnacyjnych właściwości wyjątkowej wody termalnej Avène.

Jak możesz wziąć udział w konkursie Avène?

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i masz zdiagnozowane AZS, możesz ubiegać się o zdobycie nagrody głównej z puli Programu "Polski Pacjent w Avène" dla dorosłych osób. W zadaniu konkursowym organizatorzy oczekują od ciebie udzielenia w 10 słowach odpowiedzi na pytanie "Jak rozpoczniesz kolejny rozdział swojej historii?".

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Z przygotowaną odpowiedzią udaj się pod ten adres online. Na stronie jest formularz zgłoszeniowy, w którym musisz podać podstawowe dane, informacje o przebiegu swojej choroby i leczeniu oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, a także udzielić stosownych zgód na udział w Programie. Zgłoszenia zbierane są do 30.04.2026 roku. Na tym etapie wyróżnione 100 osób otrzyma zestaw dermokosmetyków XERACALM A.D.

Materiały prasowe / Avène

W drugim etapie, czyli części finałowej, 10 osób, których odpowiedzi najbardziej spodobają się jury konkursu, weźmie udział w ostatecznej rywalizacji o nagrodę główną. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze przesłanie formularza medycznego wypełnionego przez lekarza prowadzącego. Spośród finalistów wybrana zostanie jedna osoba dorosła z AZS i to ona wyjedzie na zaplanowaną kurację.

REKLAMA