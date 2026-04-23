Walka z nałogiem palenia przypomina bicie głową w mur. Choć znamy tragiczne skutki zdrowotne, na świecie wciąż miliard ludzi pali tytoń. Na łamach renomowanego magazynu naukowego "Nature" uznani eksperci ogłaszają: mamy realną szansę na "świat bez dymu" do 2040 roku. Recepta? Paradoksalnie nie całkowita abstynencja nikotynowa, a mądre wykorzystanie produktów bezdymnych.

Mimo dwóch dekad intensywnych działań pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia statystyki są nieubłagane: tytoń wciąż zabija ponad 7 milionów osób na świecie. Rocznie. Tradycyjne metody odstraszania, takie jak zakazy reklamy, kolejne podwyżki akcyzy czy drastyczne ostrzeżenia na paczkach papierosów, są skuteczne, ale to za mało. Bo choć w wielu krajach liczba palaczy spada, proces ten drastycznie wyhamował. A wśród osób silnie uzależnionych klasyczne metody rzucania palenia po prostu zawodzą.

W najnowszym artykule opublikowanym w renomowanym magazynie "Nature" uznani eksperci – Robert Beaglehole, Ruth Bonita i Tikki Pang – stawiają odważną tezę: jeśli chcemy do 2040 roku zmniejszyć odsetek palących do poziomu poniżej 5 proc., musimy przestać walczyć z samą nikotyną, a skupić się na wyeliminowaniu dymu.

To dym zabija, nie nikotyna

Autorzy publikacji przypominają o fundamentalnej zasadzie, która wielu ludziom często umyka: to dym nikotynowy jest zabójczy. "Dziesięciolecia dowodów pokazują, że to ekspozycja na dym powstały w procesie spalania – a nie sama nikotyna – napędza choroby tytoniowozależne" – czytamy w "Nature".

I właśnie tutaj pojawia się strategia tzw. redukcji szkód (harm reduction). Skoro nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować nikotyny ze społeczeństwa, musimy dać palaczom dostęp do produktów, które dostarczają nikotynę bez zabójczego dymu i substancji smolistych.

Krótko mówiąc, strategia polega na oferowaniu palaczom, którzy nie tylko nie potrafią, ale wręcz nie chcą zerwać z nałogiem, dostępu do produktów bezdymnych: e-papierosów, systemów podgrzewania tytoniu czy saszetek nikotynowych. Jak czytamy, choć nie są one całkowicie wolne od ryzyka, są nieporównywalnie mniej szkodliwe niż tradycyjny papieros. Beaglehole, Bonita i Pang nie poprzestają na teoretycznym wywodzie, ale powołują się na konkretne przykłady państw, które postawiły na taką strategię.

Szwecja na przykład, dzięki powszechnemu użyciu doustnego tytoniu, ma obecnie jedne z najniższych wskaźników palenia i zachorowalności na raka płuc w Europie. Papierosy pali tam 5-8 proc. populacji, co jest rekordowo niskim wynikiem w skali europejskiej (średnia UE wynosi ponad 20 proc.). Dzięki temu kraj zrealizował z ogromnym wyprzedzeniem unijne cele "smoke-free".

W Japonii, po wprowadzeniu na rynek podgrzewaczy tytoniu w 2016 roku, odnotowano bezprecedensowy w historii spadek sprzedaży tradycyjnych papierosów. W latach 2016-2019 spadek sprzedaży papierosów był pięciokrotnie wyższy niż w latach 2011-2015. Do 2023 roku sprzedaż papierosów w Japonii spadła o ponad połowę.

A w Nowej Zelandii po 2018 roku liczba palaczy zaczęła gwałtownie spadać, kiedy ułatwiono dostęp do regulowanych produktów do wapowania. Co ciekawe, odsetek palącej młodzieży spadł też do rekordowo niskiego poziomu ok. 1 proc., co obala także mit, że alternatywy dla papierosów to otwarta droga do nałogu wśród nieletnich.

"Dowody z krajów, w których powszechnie przyjęto bezdymne alternatywy, wskazują, że cel ten jest osiągalny przy jednoczesnym utrzymaniu silnej ochrony młodzieży zarówno przed paleniem, jak i wapowaniem. Jeśli takie postępy zostaną powielone na skalę globalną, mogą one przyspieszyć spadek palenia znacznie ponad przewidywany poziom". "Smoke-free nicotine products can accelerate the end of the smoking epidemic" fragment artykułu z "Nature"

Polska może brać przykład

Dla Polski i naszego systemu ochrony zdrowia wnioski z "Nature" również są kluczowe. Nasz kraj wciąż boryka się z wysokim odsetkiem palaczy. Mimo mody na bycie "fit" papierosy pali około 8-9 milionów Polaków. To blisko 30 proc. całej naszej populacji. Zatrzymajcie się w tym miejscu i pomyślcie, jakie to generuje koszty leczenia chorób nowotworowych i kardiologicznych. I zestawcie to z tym, że polski system ochrony zdrowia ugina się pod ciężarem kosztów leczenia tych chorób.

"Chociaż żaden produkt nikotynowy nie jest wolny od ryzyka, względne ryzyko związane z tymi bezdymnymi produktami jest znacznie niższe niż ryzyko związane z paleniem w celu uzyskania nikotyny. (...) Brak spalania sprawia, że produkty te są z natury znacznie mniej szkodliwe niż papierosy". "Smoke-free nicotine products can accelerate the end of the smoking epidemic" fragment artykułu z "Nature"

Autorzy raportu apelują jednak o "logikę proporcjonalną do ryzyka". Wskazują, że najbardziej szkodliwe produkty, czyli papierosy, powinny być obłożone najwyższymi restrykcjami i podatkami. Z kolei alternatywy bezdymne powinny być regulowane tak, by z jednej strony chronić młodzież, a z drugiej nie zamykać dorosłym palaczom drogi do mniej szkodliwego zamiennika. Ten artykuł nie jest oczywiście promocją wapowania czy używania e-papierosów, ponieważ takie produkty również muszą być ściśle regulowane m.in. pod kątem bezpieczeństwa składu, ale też ograniczenia marketingu skierowanego do nieletnich.

