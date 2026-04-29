Pierwsze dni po operacji wyłonienia stomii mogą być wymagające. Odpowiednio skompletowana wyprawka stomijna pomaga w codziennej pielęgnacji, zwiększa komfort pacjenta ze stomią i przyspiesza powrót do normalnego funkcjonowania. Sprawdź, co warto przygotować.

Czym jest wyprawka stomijna i dlaczego jest ważna?

Wyprawka stomijna to zestaw produktów, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu po operacji. Odpowiednio dobrany sprzęt stomijny, a także różnego rodzaju akcesoria stomijne ułatwiają adaptację do nowej sytuacji zdrowotnej. Wspierają w codziennej pielęgnacji oraz zapewniają bezpieczeństwo w pierwszym, najbardziej wymagającym okresie po operacji, gdy pacjent dopiero uczy się prawidłowej obsługi sprzętu.

Podstawowe elementy wyprawki stomijnej

Typowa wyprawka stomijna zawiera zestaw produktów, takich jak:

worki stomijne , które mogą być wstępnie przycięte lub dostosowywane indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju stomii. Wyróżniamy worki kolostomijne, worki urostomijne oraz worki ileostomijne, których szeroką ofertę znajdziesz w sklepie Stomia24: , które mogą być wstępnie przycięte lub dostosowywane indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju stomii. Wyróżniamy worki kolostomijne, worki urostomijne oraz worki ileostomijne, których szeroką ofertę znajdziesz w sklepie Stomia24: https://stomia24.pl/worki-ileostomijne system mocowania w postaci płytki stomijnej , której zadaniem jest ochrona skóry wokół stomii i zapewnienie szczelnego przylegania worka.

Podstawowa wyprawka stomijna często zawiera również:

chusteczki do oczyszczania skóry i usuwania kleju; gaziki ochronne; krem do skóry o działaniu regenerująco-nawilżającym; materiały edukacyjne, które pomagają w adaptacji do życia ze stomią. Pacjent ze świeżo wyłonioną stomią znajdzie w nich praktyczne wskazówki związane z pielęgnacją stomii.

Jak dobrać odpowiednie worki stomijne?

W doborze odpowiednich worków stomijnych pomagają specjaliści. Szczególną rolę odgrywa pielęgniarka stomijna, która uczy pacjenta i jego bliskich, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu. Doradza także w zakresie pielęgnacji stomii.

W doborze sprzętu stomijnego zgodnie z indywidualnymi potrzebami pomagają również sklepy medyczne. Systemy worków stomijnych różnią się pod względem budowy i sposobu działania. Wyróżnia się między innymi worki otwarte, które można opróżniać w trakcie użytkowania, oraz worki zamknięte, przeznaczone do jednorazowego użycia. Stosuje się również podział na systemy jednoczęściowe, w których worek połączony jest bezpośrednio z płytką przylepną, oraz dwuczęściowe, w których sam worek można wymieniać niezależnie od płytki stomijnej.

Płytka stomijna może być płaska lub wypukła, dodatkowo systemy różnią się sposobem przycinania otworu, rodzajem materiałów, elastycznością oraz sposobem zamykania dolnej części worka. Konsultacja ze sprzedawcą w sklepie medycznym to najszybszy sposób, aby rozeznać się wśród wielu dostępnych rodzajów sprzętu i akcesoriów stomijnych oraz dobrać najlepsze rozwiązanie.

Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Dodatkowe akcesoria poprawiające komfort

Oprócz podstawowego sprzętu stomijnego istnieje szereg akcesoriów, które mogą poprawić komfort codziennego funkcjonowania ze stomią. Jednym z nich jest pas stomijny, który stabilizuje worek stomijny i zapobiega jego odklejaniu się. Bardzo ważną rolę pełni również puder ochronny, który pochłania wilgoć i zabezpiecza wrażliwą skórę wokół stomii przed podrażnieniami.

Inne akcesoria stomijne, które warto uwzględnić w wyprawce dla stomika, to także:

pierścienie i uszczelki stomijne , które tworzą dodatkową barierę ochronną i zmniejszają ryzyko przecieków; pasta stomijna , która służy do wyrównywania nierówności skóry oraz poprawy przylegania systemu; preparaty do usuwania kleju , które pozwalają na bezbolesne odklejanie sprzętu stomijnego i chronią skórę przed uszkodzeniami (np. w formie sprayu); podkłady ochronne zabezpieczające otoczenie przed przypadkowymi przeciekami.

Dobrze skompletowana wyprawka stomijna pozwala poczuć się pewniej i bezpieczniej w codziennym życiu. Z czasem każdy pacjent znajduje rozwiązania najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Źródła naukowe:

Mayo Clinic (2024). Feel empowered after stoma surgery [online] Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/in-depth/ostomy/art-20045825 [dostęp online: 21.04.2026 r.] NHS (2025). Recovery and lifestyle changes after a colostomy [online]. Available at: https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/colostomy/recovery-and-lifestyle-changes-after-a-colostomy [dostęp online: 21.04.2026 r.] United Ostomy Associations of America. (n.d.). Types of Pouching Systems [online] Available at: https://www.ostomy.org/types-pouching-systems [dostęp online: 21.04.2026 r.]