Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to innowacyjna kuracja stymulująca procesy odbudowy skóry, stworzona przez markę Ziaja. Przeznaczona jest dla silnych, aktywnych, dorosłych kobiet, szczególnie po 40 roku życia oraz w okresie menopauzalnym. Wspiera też pielęgnację podczas zabiegów medycyny estetycznej.

Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to odpowiednio dobrana pielęgnacja wspierająca zmiany zachodzące w skórze, które są naturalną częścią życia. Skutecznie poprawia kondycję skóry: wzmacnia ją, wygładza, nadaje świeży, promienny wygląd i przywraca komfort.

Kuracja opiera się na specjalnym układzie nowoczesnych peptydów połączonych z pochodną witaminy C – solą sodową fosforanu askorbylu (SAP), o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Jest idealna dla kobiet poszukujących intensywnej pielęgnacji, a także dla kobiet w okresie przed i w trakcie menopauzy. Linia działa kompleksowo – od oczyszczania i tonizacji po pielęgnację dzienną i nocną.

Substancje aktywne w nowej kuracji Ziaja

Peptydy – organiczne związki chemiczne zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Odgrywają istotną rolę w regulację procesów biologicznych i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania tkanek, w tym skóry.

Mają mniejszy rozmiar (peptydy małocząsteczkowe), przez co docierają do głębszych warstw skóry. Połączone w łańcuchach lipidowych, skutecznie wnikają w skórę. Dzięki odpowiedniej sekwencji aminokwasów naśladują naturalne mechanizmy skóry. Stymulują komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny.

SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate - sól sodowa fosforanu askorbylu) stabilna forma witaminy C. Skutecznie neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, co poprawia jędrność i elastyczność. Wspiera naturalną równowagę i odporność skóry. Hamuje nadprodukcję melaniny, pomagając rozjaśnić przebarwienia.

Peptydy działają efektywniej w połączeniu z SAP, maksymalizując efekty zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Jest to inteligentne i precyzyjne działanie na poziomie komórkowym.

Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP 4. rytuały

EKSPRESOWA ŚWIEŻOŚĆ I WZMOCNIENIE NA DZIEŃ

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.

3. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt codziennej pielęgnacji.

4. Po wchłonięciu serum zaaplikuj krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Krem nakładaj codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Omijaj okolice oczu. Krem chroni skórę przed promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym, pomagając zachować efekty pielęgnacji w ciągu dnia.

KOMPLEKSOWA NOCNA REGENERACJA I SPRĘŻYSTOŚĆ

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt nocnej regeneracji.

3. By zapewnić nocną regenerację także w okolicach oczu, zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.

4. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem intensywnie odżywia skórę i wspiera jej regenerację w czasie snu.

KOSMETYCZNE WYGŁADZENIE I ODBUDOWA NA NOC

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie, delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.

3. Dla wzmocnienia efektu wygładzenia i odbudowy skóry nałóż serum złuszczające do twarzy. Serum nakładaj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum usuwa martwe komórki naskórka, wygładza skórę i przywraca jej świeżość.

4. Dla efektu wygładzenia skóry wokół oczu zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.

5. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem wspiera regenerację skóry po etapie delikatnego złuszczania.

NATYCHMIASTOWE ODŚWIEŻENIE SKÓRY

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Nałóż cienką warstwę kremu pod oczy i delikatnie wklep opuszkami palców. Lekka formuła wspiera nawilżenie i wygładzenie skóry wokół oczu oraz pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia.

3. Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Delikatnie rozprowadź produkt i pozostaw do wchłonięcia. Krem zapewnia nawilżenie, wspiera ochronę antyoksydacyjną skóry oraz chroni ją przed promieniowaniem UV w ciągu dnia.

Produkty do kuracji

PIANKA DO MYCIA TWARZY
  • VEGAN
  • 95% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO
  • kremowa, delikatna i puszysta piana
  • formuła oparta na łagodnych substancjach myjących pochodzenia naturalnego: tauryniany, roślinny glukozyd decylowy oraz pochodne kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego
  • do codziennego stosowania
  • dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej
  • stanowi pierwszy pielęgnacyjny krok w kuracji peptydowej
  • aby skóra była łagodnie oczyszczona
  • aby cera odzyskała promienny wygląd
  • aby skóra stała się gładka i miękka w dotyku
  • aby pielęgnacja skóry rozpoczęła się już podczas mycia

    • Pojemność: 150 ml

    Cena na półce: ok. 18,60 zł

    TONIK
  • VEGAN
  • 98 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO
  • lekka, wodna formuła w formie mgiełki
  • do codziennej tonizacji skóry
  • komfortowy w użyciu, szybko odparowuje
  • zawiera polisacharydy z tapioki – wyjątkowy składnik łagodząco-nawilżający
  • uzupełnia pielęgnację po oczyszczaniu
  • przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji
  • dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej
  • aby dobrze nawilżyć skórę już na etapie tonizacji
  • aby odświeżyć i delikatnie oczyścić cerę
  • aby skóra była gładka i miękka w dotyku
  • aby skóra pozostała przyjemnie pachnąca

    • Pojemność: 200 ml

    Cena na półce: ok. 14,50 zł

    KREM NA DZIEŃ SPF 30
  • OCHRONA WYSOKA
  • VEGAN
  • nawilżający krem
  • do codziennej pielęgnacji
  • chroni skórę przed promieniowaniem UV
  • gęsta, kremowa konsystencja o bogatym odczuciu
  • odpowiedni do stosowania pod makijaż
  • przeznaczony do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
  • aby chronić skórę przed fotostarzeniem
  • aby zapewnić skórze ochronę antyoksydacyjną
  • aby zminimalizować ryzyko powstawania przebarwień
  • aby cera wyglądała zdrowo i świeżo

    • Pojemność: 50 ml

    Cena na półce: ok. 25,60 zł

    KREM NA NOC
  • VEGAN
  • krem przeznaczony do nocnej regeneracji skóry
  • gęsta, kremowa, odżywcza konsystencja
  • szybko się wchłania
  • pozostawia na skórze uczucie otulenia, bez efektu ciężkości
  • aby skóra była odżywiona, bardziej jędrna i sprężysta
  • aby zachować gładkość, elastyczność i nawilżenie
  • aby zminimalizować drobne linie i zmarszczki
  • aby skóra wyglądała na napiętą i młodszą

    • Pojemność: 50 ml

    Cena na półce: ok. 22,50 zł

    KREM POD OCZY
  • VEGAN
  • 94 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO
  • lekka konsystencja
  • do codziennego stosowania, rano i wieczorem
  • zawiera skoncentrowane stężenia substancji aktywnych
  • szybko się wchłania i dobrze sprawdza się pod makijaż
  • dopasowany do potrzeb skóry cienkiej i wymagającej szczególnej troski
  • nieperfumowany
  • aby zniwelować oznaki starzenia i zmęczenia skóry
  • aby zregenerować i nawilżyć skórę pod oczami
  • aby skóra była gładsza, a zmarszczki mniej widoczne
  • aby rozwiązać problemy skóry wokół oczu

    • Pojemność: 15 ml

    Cena na półce: ok. 18,00 zł

    SERUM REGENERUJĄCE
  • TWARZ SZYJA DEKOLT
  • VEGAN
  • konsystencja typu "blur" - idealna pod krem
  • lekka, ale esencjonalna konsystencja
  • zawiera skoncentrowane stężenia substancji aktywnych
  • dobrze się rozprowadza i szybko wchłania
  • do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
  • dobrze sprawdza się pod krem, wzmacniając jego działanie
  • dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej
  • aby zregenerować skórę i wzmocnić barierę hydrolipidową naskórka
  • aby zmniejszyć oznaki starzenia i zachować gładkość
  • aby przywrócić skórze nawilżenie, elastyczność i sprężystość
  • aby skóra była odpowiednio napięta, mniej wiotka

    • Pojemność: 50 ml

    Cena na półce: ok. 22,00 zł

    SERUM ZŁUSZCZAJĄCE DO TWARZY
  • VEGAN
  • 94 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO
  • delikatna, konsystencja "miękkiego" nawilżającego żelu
  • do okresowej pielęgnacji nocnej 2-3 razy w tygodniu lub codziennie
  • łączy działanie złuszczające z pielęgnacją regenerującą
  • stabilna formuła pozostająca w pełnej zgodności z kwasami glikolowym i laktobionowym
  • zawiera naturalny biopolimer otrzymywany z tamaryndowca indyjskiego
  • aby złuszczyć, rozjaśnić i odświeżyć naskórek
  • aby przywrócić cerze promienny wygląd
  • aby przyspieszyć regenerację naskórka
  • aby skóra była gładka, jędrna i bardziej sprężysta

    • Pojemność: 50 ml

    Cena na półce: ok. 21,50 zł