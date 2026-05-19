Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to innowacyjna kuracja stymulująca procesy odbudowy skóry, stworzona przez markę Ziaja. Przeznaczona jest dla silnych, aktywnych, dorosłych kobiet, szczególnie po 40 roku życia oraz w okresie menopauzalnym. Wspiera też pielęgnację podczas zabiegów medycyny estetycznej.
Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to odpowiednio dobrana pielęgnacja wspierająca zmiany zachodzące w skórze, które są naturalną częścią życia. Skutecznie poprawia kondycję skóry: wzmacnia ją, wygładza, nadaje świeży, promienny wygląd i przywraca komfort.
Kuracja opiera się na specjalnym układzie nowoczesnych peptydów połączonych z pochodną witaminy C – solą sodową fosforanu askorbylu (SAP), o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.
Jest idealna dla kobiet poszukujących intensywnej pielęgnacji, a także dla kobiet w okresie przed i w trakcie menopauzy. Linia działa kompleksowo – od oczyszczania i tonizacji po pielęgnację dzienną i nocną.
Substancje aktywne w nowej kuracji Ziaja
Peptydy – organiczne związki chemiczne zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Odgrywają istotną rolę w regulację procesów biologicznych i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania tkanek, w tym skóry.
Mają mniejszy rozmiar (peptydy małocząsteczkowe), przez co docierają do głębszych warstw skóry. Połączone w łańcuchach lipidowych, skutecznie wnikają w skórę. Dzięki odpowiedniej sekwencji aminokwasów naśladują naturalne mechanizmy skóry. Stymulują komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny.
SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate - sól sodowa fosforanu askorbylu) – stabilna forma witaminy C. Skutecznie neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, co poprawia jędrność i elastyczność. Wspiera naturalną równowagę i odporność skóry. Hamuje nadprodukcję melaniny, pomagając rozjaśnić przebarwienia.
Peptydy działają efektywniej w połączeniu z SAP, maksymalizując efekty zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Jest to inteligentne i precyzyjne działanie na poziomie komórkowym.
Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP – 4. rytuały
1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.
2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.
3. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt codziennej pielęgnacji.
4. Po wchłonięciu serum zaaplikuj krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Krem nakładaj codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Omijaj okolice oczu. Krem chroni skórę przed promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym, pomagając zachować efekty pielęgnacji w ciągu dnia.
1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.
2. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt nocnej regeneracji.
3. By zapewnić nocną regenerację także w okolicach oczu, zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.
4. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem intensywnie odżywia skórę i wspiera jej regenerację w czasie snu.
1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie, delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.
2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.
3. Dla wzmocnienia efektu wygładzenia i odbudowy skóry nałóż serum złuszczające do twarzy. Serum nakładaj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum usuwa martwe komórki naskórka, wygładza skórę i przywraca jej świeżość.
4. Dla efektu wygładzenia skóry wokół oczu zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.
5. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem wspiera regenerację skóry po etapie delikatnego złuszczania.
1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.
2. Nałóż cienką warstwę kremu pod oczy i delikatnie wklep opuszkami palców. Lekka formuła wspiera nawilżenie i wygładzenie skóry wokół oczu oraz pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia.
3. Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Delikatnie rozprowadź produkt i pozostaw do wchłonięcia. Krem zapewnia nawilżenie, wspiera ochronę antyoksydacyjną skóry oraz chroni ją przed promieniowaniem UV w ciągu dnia.
Produkty do kuracji
