Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to innowacyjna kuracja stymulująca procesy odbudowy skóry, stworzona przez markę Ziaja. Przeznaczona jest dla silnych, aktywnych, dorosłych kobiet, szczególnie po 40 roku życia oraz w okresie menopauzalnym. Wspiera też pielęgnację podczas zabiegów medycyny estetycznej.

Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP to odpowiednio dobrana pielęgnacja wspierająca zmiany zachodzące w skórze, które są naturalną częścią życia. Skutecznie poprawia kondycję skóry: wzmacnia ją, wygładza, nadaje świeży, promienny wygląd i przywraca komfort.

Kuracja opiera się na specjalnym układzie nowoczesnych peptydów połączonych z pochodną witaminy C – solą sodową fosforanu askorbylu (SAP), o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Jest idealna dla kobiet poszukujących intensywnej pielęgnacji, a także dla kobiet w okresie przed i w trakcie menopauzy. Linia działa kompleksowo – od oczyszczania i tonizacji po pielęgnację dzienną i nocną.

Substancje aktywne w nowej kuracji Ziaja

Peptydy – organiczne związki chemiczne zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Odgrywają istotną rolę w regulację procesów biologicznych i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania tkanek, w tym skóry.

Mają mniejszy rozmiar (peptydy małocząsteczkowe), przez co docierają do głębszych warstw skóry. Połączone w łańcuchach lipidowych, skutecznie wnikają w skórę. Dzięki odpowiedniej sekwencji aminokwasów naśladują naturalne mechanizmy skóry. Stymulują komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny.

SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate - sól sodowa fosforanu askorbylu) – stabilna forma witaminy C. Skutecznie neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, co poprawia jędrność i elastyczność. Wspiera naturalną równowagę i odporność skóry. Hamuje nadprodukcję melaniny, pomagając rozjaśnić przebarwienia.

Peptydy działają efektywniej w połączeniu z SAP, maksymalizując efekty zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Jest to inteligentne i precyzyjne działanie na poziomie komórkowym.

Kuracja PEPTYDowa + antyoksydacja SAP – 4. rytuały

EKSPRESOWA ŚWIEŻOŚĆ I WZMOCNIENIE NA DZIEŃ

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.

3. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt codziennej pielęgnacji.

4. Po wchłonięciu serum zaaplikuj krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Krem nakładaj codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Omijaj okolice oczu. Krem chroni skórę przed promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym, pomagając zachować efekty pielęgnacji w ciągu dnia.

KOMPLEKSOWA NOCNA REGENERACJA I SPRĘŻYSTOŚĆ

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. W kolejnym kroku nałóż serum regenerujące na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum wspiera regenerację skóry i poprawia jej sprężystość, wzmacniając efekt nocnej regeneracji.

3. By zapewnić nocną regenerację także w okolicach oczu, zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.

4. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem intensywnie odżywia skórę i wspiera jej regenerację w czasie snu.

KOSMETYCZNE WYGŁADZENIE I ODBUDOWA NA NOC

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie, delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Następnie spryskaj skórę tonikiem z odległości minimum 20 cm lub nanieś go na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzyj skórę. Tonik przywraca skórze równowagę, nawilża i przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji, poprawiając wchłanianie składników aktywnych.

3. Dla wzmocnienia efektu wygładzenia i odbudowy skóry nałóż serum złuszczające do twarzy. Serum nakładaj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasuj. Omijaj okolice oczu. Serum usuwa martwe komórki naskórka, wygładza skórę i przywraca jej świeżość.

4. Dla efektu wygładzenia skóry wokół oczu zaaplikuj krem pod oczy. Nanieś cienką warstwę kremu na skórę wokół oczu i delikatnie wklep. Pielęgnacja pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia i poprawia kondycję delikatnej skóry pod oczami.

5. Na ostatnim etapie pielęgnacji nałóż krem na noc. Niewielką ilość kremu delikatnie wmasuj w skórę twarzy i pozostaw do wchłonięcia. Omijaj okolice oczu. Krem wspiera regenerację skóry po etapie delikatnego złuszczania.

NATYCHMIASTOWE ODŚWIEŻENIE SKÓRY

1. Umyj twarz pianką do mycia twarzy. Wydozuj i rozprowadź piankę na dłoniach, następnie delikatnie masując, umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Delikatna formuła pianki usuwa codzienne zanieczyszczenia i sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Już na etapie oczyszczania skóra odzyskuje komfort i świeżość.

2. Nałóż cienką warstwę kremu pod oczy i delikatnie wklep opuszkami palców. Lekka formuła wspiera nawilżenie i wygładzenie skóry wokół oczu oraz pomaga zmniejszyć oznaki zmęczenia.

3. Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż krem na dzień SPF 30 ochrona wysoka. Delikatnie rozprowadź produkt i pozostaw do wchłonięcia. Krem zapewnia nawilżenie, wspiera ochronę antyoksydacyjną skóry oraz chroni ją przed promieniowaniem UV w ciągu dnia.

Produkty do kuracji

PIANKA DO MYCIA TWARZY

VEGAN 95% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO kremowa, delikatna i puszysta piana formuła oparta na łagodnych substancjach myjących pochodzenia naturalnego: tauryniany, roślinny glukozyd decylowy oraz pochodne kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego do codziennego stosowania dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej stanowi pierwszy pielęgnacyjny krok w kuracji peptydowej aby skóra była łagodnie oczyszczona aby cera odzyskała promienny wygląd aby skóra stała się gładka i miękka w dotyku aby pielęgnacja skóry rozpoczęła się już podczas mycia

Pojemność: 150 ml

Cena na półce: ok. 18,60 zł

TONIK

VEGAN 98 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO lekka, wodna formuła w formie mgiełki do codziennej tonizacji skóry komfortowy w użyciu, szybko odparowuje zawiera polisacharydy z tapioki – wyjątkowy składnik łagodząco-nawilżający uzupełnia pielęgnację po oczyszczaniu przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej aby dobrze nawilżyć skórę już na etapie tonizacji aby odświeżyć i delikatnie oczyścić cerę aby skóra była gładka i miękka w dotyku aby skóra pozostała przyjemnie pachnąca

Pojemność: 200 ml

Cena na półce: ok. 14,50 zł

KREM NA DZIEŃ SPF 30

OCHRONA WYSOKA VEGAN nawilżający krem do codziennej pielęgnacji chroni skórę przed promieniowaniem UV gęsta, kremowa konsystencja o bogatym odczuciu odpowiedni do stosowania pod makijaż przeznaczony do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu aby chronić skórę przed fotostarzeniem aby zapewnić skórze ochronę antyoksydacyjną aby zminimalizować ryzyko powstawania przebarwień aby cera wyglądała zdrowo i świeżo

Pojemność: 50 ml

Cena na półce: ok. 25,60 zł

KREM NA NOC

VEGAN krem przeznaczony do nocnej regeneracji skóry gęsta, kremowa, odżywcza konsystencja szybko się wchłania pozostawia na skórze uczucie otulenia, bez efektu ciężkości aby skóra była odżywiona, bardziej jędrna i sprężysta aby zachować gładkość, elastyczność i nawilżenie aby zminimalizować drobne linie i zmarszczki aby skóra wyglądała na napiętą i młodszą

Pojemność: 50 ml

Cena na półce: ok. 22,50 zł

KREM POD OCZY

VEGAN 94 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO lekka konsystencja do codziennego stosowania, rano i wieczorem zawiera skoncentrowane stężenia substancji aktywnych szybko się wchłania i dobrze sprawdza się pod makijaż dopasowany do potrzeb skóry cienkiej i wymagającej szczególnej troski nieperfumowany aby zniwelować oznaki starzenia i zmęczenia skóry aby zregenerować i nawilżyć skórę pod oczami aby skóra była gładsza, a zmarszczki mniej widoczne aby rozwiązać problemy skóry wokół oczu

Pojemność: 15 ml

Cena na półce: ok. 18,00 zł

SERUM REGENERUJĄCE

TWARZ SZYJA DEKOLT VEGAN konsystencja typu "blur" - idealna pod krem lekka, ale esencjonalna konsystencja zawiera skoncentrowane stężenia substancji aktywnych dobrze się rozprowadza i szybko wchłania do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu dobrze sprawdza się pod krem, wzmacniając jego działanie dla skóry suchej, osłabionej, cienkiej aby zregenerować skórę i wzmocnić barierę hydrolipidową naskórka aby zmniejszyć oznaki starzenia i zachować gładkość aby przywrócić skórze nawilżenie, elastyczność i sprężystość aby skóra była odpowiednio napięta, mniej wiotka

Pojemność: 50 ml

Cena na półce: ok. 22,00 zł

SERUM ZŁUSZCZAJĄCE DO TWARZY

VEGAN 94 proc. SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO delikatna, konsystencja "miękkiego" nawilżającego żelu do okresowej pielęgnacji nocnej 2-3 razy w tygodniu lub codziennie łączy działanie złuszczające z pielęgnacją regenerującą stabilna formuła pozostająca w pełnej zgodności z kwasami glikolowym i laktobionowym zawiera naturalny biopolimer otrzymywany z tamaryndowca indyjskiego aby złuszczyć, rozjaśnić i odświeżyć naskórek aby przywrócić cerze promienny wygląd aby przyspieszyć regenerację naskórka aby skóra była gładka, jędrna i bardziej sprężysta

Pojemność: 50 ml