To dym, a nie sama nikotyna odpowiada za dużą część szkód wyrządzanych organizmowi przez tradycyjne papierosy Photo by engin akyurt on Unsplash

"Substancje smoliste" brzmią jak hasło z ulotki, które łatwo ominąć wzrokiem. A szkoda, bo to właśnie one dobrze pokazują, dlaczego tradycyjny papieros jest tak obciążający dla organizmu. Nie chodzi tylko o nikotynę, ale o to, co powstaje, gdy tytoń zaczyna się palić.

800 stopni Celsjusza. Tyle może mieć papierosowy żar

Końcówka zapalonego papierosa osiąga bardzo wysoką temperaturę – mówi się nawet o około 800 stopniach Celsjusza. Zaczyna się spalanie, a wraz z nim powstaje mieszanina tysięcy związków chemicznych.

I to właśnie ten dym, a nie sama nikotyna, odpowiada za dużą część szkód, jakie tradycyjne papierosy wyrządzają w organizmie.

Substancje smoliste nie są jedną konkretną substancją o jednej nazwie. To zbiorcze określenie na to, co powstaje podczas spalania, przedostaje się do płuc i może osiadać tam w postaci lepkiego osadu. W tej mieszaninie mogą znajdować się m.in. benzen, formaldehyd, arsen, cyjanowodór czy polon. Lista jest długa i trudno ją czytać bez niepokoju.

Ponad 80 proc. dymu papierosowego stanowią azot, tlen i dwutlenek węgla – czyli gazy, z którymi płuca potrafią sobie radzić. Problem zaczyna się w tej pozostałej części. To tam znajduje się chemiczny "ogon" spalania: substancje, których organizm nie jest w stanie po prostu zignorować.

Nikotyna a substancje smoliste

W rozmowach o papierosach często wszystko miesza się ze wszystkim: nikotyna, dym, uzależnienie, rak, zapach, substancje smoliste. A wtedy łatwo stracić z oczu ważną różnicę.

Nikotyna uzależnia. To ona sprawia, że palacz sięga po kolejnego papierosa, nawet jeśli dobrze wie, że palenie mu nie służy. Ale w hierarchii zagrożeń związanych z tradycyjnym paleniem nie jest jedynym problemem. Bardzo duże znaczenie ma sposób, w jaki nikotyna trafia do organizmu.

W klasycznym papierosie trafia razem z dymem. A dym powstaje dlatego, że tytoń się pali. Właśnie w tym procesie pojawiają się substancje smoliste i inne związki, których nikt rozsądny nie chciałby zobaczyć na liście składników czegoś, co regularnie wdycha.

Dlatego coraz częściej w dyskusji o paleniu pojawia się nie tylko pytanie: "nikotyna czy brak nikotyny?", ale też: "spalanie czy brak spalania?". To rozróżnienie ma znaczenie, zwłaszcza dla dorosłych palaczy, którzy nie są gotowi z dnia na dzień całkowicie zrezygnować z nikotyny.

Co się dzieje, kiedy nie ma spalania?

To pytanie naukowcy zaczęli sobie zadawać kilkanaście lat temu. Skoro duża część problemu wiąże się ze spalaniem, czy można dostarczyć nikotynę inaczej? Bez dymu, bez żaru i bez substancji smolistych?

Na tej zasadzie działają alternatywy dla tradycyjnych papierosów, takie jak e-papierosy i podgrzewacze tytoniu. Nie palą tytoniu, tylko go podgrzewają albo – jak w przypadku e-papierosów – podgrzewają płyn. Efektem nie jest dym, ale aerozol.

To nie jest kosmetyczna różnica w nazewnictwie. Dym powstaje przy spalaniu. Aerozol powstaje przy podgrzewaniu. A skoro nie ma spalania, nie powstają substancje smoliste w takim sensie, w jakim mówimy o nich przy klasycznym papierosie.

W aerozolu zazwyczaj znajdziemy nikotynę, glikol propylenowy, glicerynę i parę wodną. Dla palacza ważna bywa jednak nie tylko chemia, ale też sam rytuał. Tyle że bez tego, co w tradycyjnym papierosie jest najbardziej destrukcyjne – bez spalania tytoniu i dymu.

Liczby też pokazują różnicę

W raporcie Public Health England z 2015 roku, przygotowanym m.in. przez naukowców z King’s College London, oszacowano, że produkty bezdymne mogą wiązać się z nawet 90–95 proc. niższym ryzykiem zdrowotnym niż tradycyjne papierosy.

Ta liczba pokazuje, dlaczego rozmowa o alternatywach w ogóle się pojawiła. Różnica nie bierze się z marketingowego hasła, tylko z prostego mechanizmu: brak spalania oznacza brak dymu, a brak dymu oznacza brak substancji smolistych charakterystycznych dla tradycyjnego papierosa.

I to zmienia bardzo dużo.

Bo kiedy mówimy o substancjach smolistych, nie mówimy o abstrakcyjnej "chemii". Mówimy o efekcie spalania, który trafia do płuc razem z dymem.

Dlatego pytanie nie brzmi tylko: "czy nikotyna uzależnia?". Brzmi także: "w jaki sposób ją przyjmujesz?".

Szwecja przykładem

Przykład Szwecji pokazuje, że to rozróżnienie nie jest tylko teoretyczne. Według najnowszych danych CAN, czyli Szwedzkiej Rady ds. Informacji o Alkoholu i Innych Narkotykach, kraj osiągnął cel "smoke-free": w 2025 roku codziennie papierosy paliło tam mniej niż 5 proc. mieszkańców.