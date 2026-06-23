Fot. materiały prasowe

Your KAYA konsekwentnie rozwija swoją ofertę suplementów, odpowiadając na realne potrzeby swoich klientek. Marka od początku stawia na fundamenty – dlatego nowa linia skupia się na tym, co w codziennej suplementacji najważniejsze, czyli na zaspokojeniu podstawowego zapotrzebowania każdego organizmu. Teraz Your KAYA robi kolejny krok i bierze się za obszar, bez którego nie ma mowy o realnej i wartościowej regeneracji organizmu – sen!

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Dobry sen to nie dodatek. To podstawa

Brak wartościowej regeneracji nie kończy się na zmęczeniu. Widać go też na twarzy – cera traci blask, robi się szara i matowa, pod oczami pojawiają się cienie i opuchlizna, a skóra wygląda na zmęczoną, zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć. To dlatego, że sen jest momentem, w którym organizm (czyli także skóra) naprawdę się regeneruje. Dobry sen i dobra cera to nie dwie osobne sprawy. Właśnie dlatego po face care i body care Your KAYA stawia sprawę jasno – przyszedł czas na sleep care!

Tak powstał Kompleks z magnezem na dobry sen DEEP SLEEP Mocktail – wieczorny rytuał w formie, która nie ma nic wspólnego z zażywaniem kolejnej kapsułki przed snem.

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Fot. materiały prasowe

Co kryje DEEP SLEEP Mocktail?

Kompleks z magnezem na sen DEEP SLEEP Mocktail to unikatowa kompozycja składników o działaniu potwierdzonym badaniami, które sprzyjają nocnej regeneracji i wspierają wartościowy sen. Ekstrakt z melisy Relissa® w technologii Indena Phytosome® wydłuża fazę snu głębokiego średnio o 15% po 2 tygodniach suplementacji¹. To właśnie w tej fazie snu organizm najintensywniej się regeneruje. W formule znalazły się także dwie formy magnezu – w tym digilcynian. Jest on szczególnie polecany do suplementacji wieczornej, ponieważ łączy magnez z glicyną – aminokwasem o działaniu wyciszającym układ nerwowy.

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Fot. materiały prasowe

DEEP SLEEP Mocktail wzbogacają także wysokojakościowy ekstrakt z zielonej herbaty standaryzowany na 98% zawartości L-teaniny działający w synergii z GABA (500 mg). Formuła zawiera również ekstrakt z lawendy, tradycyjnie używany w wieczornej rutynie wyciszania. Ze względu na brak melatoniny w składzie, Kompleks z magnezem na sen można stosować codziennie – bez przerw i bez ryzyka „przyzwyczajenia” organizmu. Kwiatowo-owocowy smak lawendy z pomarańczą dodatkowo sprawia, że wieczorny rytuał staje się jeszcze przyjemniejszy.

W ramach linii suplementów Your KAYA obecnie dostępne są:

Kolagen More COLLAGEN, Maślan sodu FORTE HEALTHY Gut, Omega-3 PRO Pure BALANCE, Magnez 100% Simag™ 55 Calm SUPPORT, B-complex FORTE Metabolism BOOST, Witamina D3 Inner SUN, Less PMS.

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Produkty dostępne na yourkaya.pl