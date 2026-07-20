Fot. Pixabay.com

Coraz więcej osób sięga w codziennej pielęgnacji po zaawansowane składniki aktywne, takie jak retinoidy, witamina C, niacynamid czy kwasy AHA i BHA. Powszechna dostępność tych substancji nie oznacza jednak, że można je stosować bez ograniczeń. Nie każdy składnik jest odpowiedni dla danego typu cery, a ich nieodpowiednie dobieranie, łączenie lub nadużywanie stwarza wysokie ryzyko uszkodzenia naturalnej bariery ochronnej skóry. Wdrażanie kuracji kwasowych wymaga podstawowej wiedzy o fizjologii naskórka, ponieważ łatwo tu przekroczyć granicę między pożądaną stymulacją a szkodliwym podrażnieniem.

REKLAMA

Czym jest kwas glikolowy?

Kwas glikolowy należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA) i stanowi jeden z najpopularniejszych składników złuszczających stosowanych w kosmetologii. Posiada najmniejszą cząsteczkę wśród kwasów AHA, co pozwala mu na skuteczne działanie w wierzchnich warstwach naskórka. Pomaga on rozluźniać wiązania między obumarłymi komórkami (korneocytami), co w naturalny sposób przyspiesza i ułatwia ich usuwanie.

Jak kwas glikolowy działa na skórę?

Działanie kwasu glikolowego opiera się przede wszystkim na procesie kontrolowanej eksfoliacji naskórka. Substancja ta może wspierać skórę w następujących obszarach:

REKLAMA

złuszczanie martwych komórek, co redukuje szorstkość , wygładzenie powierzchni i ogólnej tekstury skóry, przywrócenie blasku cerze o szarym, zmęczonym kolorycie, wsparcie w niwelowaniu drobnych przebarwień i nierówności.

Należy jednak pamiętać, że przy zastosowaniu zbyt wysokiego stężenia, zbyt częstej aplikacji lub użyciu na uszkodzoną skórę, kwas glikolowy wykazuje potencjał drażniący. Złuszczanie bez odpowiedniej regeneracji może prowadzić do silnego uwrażliwienia cery.

Dla kogo może być pomocny?

Włączenie kwasu glikolowego do rutyny pielęgnacyjnej bywa pomocne dla określonych grup osób. Szczególne korzyści może przynieść w przypadku:

REKLAMA

skóry z drobnymi nierównościami, cery poszarzałej, pozbawionej blasku, problemów z powierzchownymi przebarwieniami, cery dojrzałej z zauważalnymi oznakami fotostarzenia.

Zdecydowaną ostrożność powinny zachować osoby z cerą bardzo wrażliwą, skłonną do zaczerwienień oraz z uszkodzoną barierą hydrolipidową.

Jak stosować kwas glikolowy bez przeciążenia skóry?

Kluczem do bezpiecznego stosowania kwasów AHA jest stopniowe przyzwyczajanie skóry oraz równoczesne wspieranie jej struktur ochronnych. Warto wdrożyć następujące zasady:

Zaczynaj kurację od niższych stężeń oraz małej częstotliwości (np. 1-2 razy w tygodniu, w pielęgnacji wieczornej). Unikaj codziennej aplikacji kwasów na początku ich wprowadzania. Nie łącz kwasu glikolowego w jednej rutynie z innymi silnymi substancjami stymulującymi (np. retinoidami czy kwasami BHA), aby nie dopuścić do nagromadzenia czynników drażniących. Na bieżąco obserwuj reakcje swojej skóry. W razie wystąpienia silnego rumienia, pieczenia lub uczucia ściągnięcia, wydłuż przerwy między aplikacjami. Stosuj preparaty z ceramidami. To niezwykle istotne spoiwo dla komórek, które pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie i integralność bariery naskórkowej.

REKLAMA

SPF przy kwasach - dlaczego jest konieczny?

Złuszczanie warstwy rogowej kwasem glikolowym sprawia, że nowy, „odsłonięty” naskórek staje się znacznie bardziej podatny na uszkodzenia wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe. Skutkiem ekspozycji na słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą być nowe stany zapalne oraz trudne do usunięcia przebarwienia. Zważywszy, że promieniowanie UV generuje około 80% oznak przedwczesnego starzenia, fotoprotekcja nie jest jedynie opcją, lecz wymogiem bezpieczeństwa. Przy stosowaniu kwasów AHA codzienna ochrona, taka jak SPF 50 do twarzy, jest jednym z najważniejszych elementów pielęgnacji.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Możliwe skutki uboczne i kiedy przerwać stosowanie?

W początkowej fazie stosowania kwasu glikolowego, skóra może reagować w sposób widoczny, lecz odwracalny. Wystąpić mogą:

delikatne pieczenie bezpośrednio po aplikacji, przejściowe zaczerwienienie, odczuwalna suchość i uczucie ściągnięcia, proces widocznego łuszczenia się naskórka.

Kurację należy bezwzględnie przerwać, jeśli pojawią się: silny ból, wyraźny obrzęk, pękanie skóry, całkowita nietolerancja na inne kosmetyki lub objawy reakcji alergicznej. Takie sygnały świadczą o poważnym naruszeniu bariery hydrolipidowej, wymagającym natychmiastowego wdrożenia wyłącznie pielęgnacji kojącej.

REKLAMA

Kiedy warto poradzić się dermatologa?

Pielęgnacja domowa oparta na kwasach nie jest rozwiązaniem każdego problemu skórnego. Bezwzględnej konsultacji z dermatologiem wymagają sytuacje takie jak aktywny trądzik zapalny, nasilone objawy trądziku różowatego, a także atopowe zapalenie skóry (AZS). Porady lekarskiej powinny zasięgnąć również osoby zmagające się z silną nadreaktywnością cery, głębokimi przebarwieniami oraz pacjenci stosujący kuracje lekami dermatologicznymi.