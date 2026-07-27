Whataboutism zatruwa dyskusję w sieci. Tracimy przez to znacznie więcej

Adrian Jurewicz

"A co z osobami, które…?" – ten schemat komentarza stał się jednym z częstszych elementów internetowych dyskusji. Często pojawia się nawet wtedy, gdy autor posta nie przedstawia swojej opinii jako uniwersalnej zasady. Eksperci wskazują, że takie reakcje mogą wynikać z kilku różnych mechanizmów. Znaczenie ma zarówno sposób, w jaki działają media społecznościowe, jak i nasze przywiązanie do własnych doświadczeń. Widząc poradę lub opinię, wiele osób automatycznie szuka sytuacji, w których ona nie działa.







