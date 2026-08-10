Fot. materiały prasowe

POLOmarket uruchomił "Porady na Zdrowie" – bezpłatną usługę, w ramach której osoby pełnoletnie mogą skonsultować z farmaceutą lub dietetykiem pytania dotyczące m.in. stosowania leków i suplementów, sposobu żywienia oraz codziennych nawyków wspierających zdrowie. Konsultacje odbywają się telefonicznie, przez czat lub wideorozmowę, a skorzystanie z nich nie wymaga zakupów w sklepach sieci. Inicjatywa jest skierowana zarówno do osób chcących lepiej zadbać o dietę i samopoczucie, przyjmujących leki przewlekle oraz osób potrzebujących wsparcia w bezpiecznym przyjmowaniu preparatów. To pierwsza w Polsce bezpłatna usługa konsultacji zdrowotnych realizowana przy udziale sieci supermarketów, której celem jest wspieranie w codziennej trosce o zdrowie.

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Dla kogo jest ta usługa?

Z konsultacji może skorzystać każda osoba pełnoletnia. Usługa może być pomocna na przykład dla seniorów i osób leczonych przewlekle, ale również dla tych, którzy mają pytania dotyczące diety, suplementacji lub codziennych nawyków wspierających zdrowie.

– Wątpliwości najczęściej pojawiają się w przypadku przyjmowania kilku leków lub stosowania suplementów. Trudno samodzielnie ocenić, czy poszczególne preparaty można bezpiecznie łączyć, o jakiej porze je przyjmować i czy dieta może wpływać na ich działanie. Podczas konsultacji farmaceuta pomaga uporządkować te informacje i wyjaśnia zasady bezpiecznego stosowania preparatów – mówi Anna Graczyk, farmaceutka zaangażowana w projekt.

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Program jest skierowany nie tylko do osób mających pytania dotyczące leków i suplementów. Z konsultacji mogą skorzystać także ci, którzy chcą poprawić codzienne nawyki żywieniowe, zadbać o odporność i prowadzić zdrowszy tryb życia. Wsparcie obejmuje również osoby aktywne fizycznie, poszukujące informacji na temat odpowiedniej suplementacji, a także osoby zainteresowane wpływem sposobu żywienia i suplementacji na kondycję skóry, włosów i paznokci.

– Zdrowe odżywianie nie musi oznaczać restrykcyjnej diety ani rewolucji w codziennym jadłospisie. Często najważniejsze są niewielkie, ale konsekwentnie wprowadzane zmiany, dopasowane do trybu życia i indywidualnych potrzeb. Konsultacja ze specjalistą może pomóc uporządkować informacje i świadomiej planować codzienne posiłki – mówi Weronika Kudźma, dietetyczka zaangażowana w projekt.

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Jak skorzystać z usługi?

Fot. materiały prasowe

Przygotuj listę przyjmowanych leków i suplementów oraz przykładowy jadłospis z jednego dnia. Wejdź na stronę www.polomarket-poradynazdrowie.pl , kliknij widżet w rogu strony i wybierz dogodną formę kontaktu. W przypadku większego obciążenia linii możesz pozostawić numer (a konsultant oddzwoni) lub umówić rozmowę na konkretną datę i godzinę. Zatwierdź wymagane zgody. Połącz się z farmaceutą lub dietetykiem – przez telefon, czat lub wideorozmowę. Specjalista odpowie na pytania dotyczące zasad stosowania leków, suplementacji lub sposobu żywienia. Otrzymasz informacje i praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania leków, zdrowego żywienia i stylu życia. Cała usługa jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami zakupowymi.

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Edukacja i dostępność

Usługa ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia. Skorzystanie z niej nie wymaga skierowania ani dokonania zakupów w sklepach POLOmarket. Konsultacje dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 i prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Za realizację usługi odpowiada firma SigmaCEM Analytics.