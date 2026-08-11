Fot. materiały prasowe

Hydroterapia to znacznie więcej niż chwila relaksu. To jedna z najstarszych metod wspierania zdrowia, której skuteczność potwierdzają współczesne badania naukowe.

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Już w XIX wieku bawarski teolog i jeden z pierwszych propagatorów hydroterapii ks. Sebastian Kneipp powiedział: „Jeśli miałbym wybrać jedno lekarstwo, byłaby to woda.” Dziś naukowcy potrafią dokładnie wyjaśnić, dlaczego miał rację. Gdy zanurzamy się w ciepłej wodzie, a ciało poddawane jest działaniu odpowiednio zaprojektowanych dysz hydromasażu, organizm uruchamia jednocześnie kilka mechanizmów regeneracyjnych.

Niewiele osób wie, że nazwa „jacuzzi” pochodzi od nazwiska włoskiej rodziny, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. To właśnie ona, projektując pompę do wodnego masażu dla chorego na polio członka rodziny, dała początek nowoczesnemu hydromasażowi. Z czasem rozwiązanie ewoluowało w system dysz wtłaczających wodę pod ciśnieniem, a dziś - jak podkreślają eksperci - o jego skuteczności decyduje nie liczba dysz czy moc pomp, lecz sposób rozprowadzenia strumieni wody.

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Fot. materiały prasowe

Ciepło rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając ukrwienie mięśni i przyspieszając transport tlenu oraz składników odżywczych. Jednocześnie zwiększa się usuwanie produktów przemiany materii odpowiedzialnych za uczucie zmęczenia i bolesność mięśni.

Strumienie wody pobudzają receptory znajdujące się w skórze oraz głębszych tkankach, co poprawia krążenie limfy i wspomaga naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Zanurzenie w wodzie zmniejsza również obciążenie stawów i kręgosłupa, dzięki czemu napięte mięśnie mogą się rozluźnić bez dodatkowego wysiłku.

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Najważniejszy jest jednak wpływ na układ nerwowy. To właśnie dlatego już kilkanaście minut spędzonych w wannie SPA potrafi wyraźnie obniżyć poziom napięcia i ułatwić zasypianie.

To właśnie dlatego hydroterapia coraz częściej pojawia się nie tylko w hotelowych strefach SPA, ale również w prywatnych domach - na tarasach i w ogrodach.

Hydromasaż w nowoczesnym wydaniu

Nowoczesne wanny SPA nie mają już wiele wspólnego z prostymi wannami wyposażonymi w kilka dysz. To zaawansowane urządzenia terapeutyczne, które pozwalają precyzyjnie dobrać rodzaj masażu do aktualnych potrzeb organizmu.

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Dobrym przykładem są wanny Sundance® Spa, projektowane z myślą nie tylko o relaksie, ale przede wszystkim o skutecznej regeneracji.

Różnica tkwi przede wszystkim w konstrukcji. W budżetowych rozwiązaniach dysze rozmieszczone są zazwyczaj w sposób uniwersalny. W efekcie strumień wody masuje ciało przypadkowo. W wannach Sundance Spa każde siedzisko zostało zaprojektowane zgodnie z biomechaniką ludzkiego ciała. Każde oferuje inny układ dysz, inne ciśnienie oraz odmienny charakter masażu.

Fot. materiały prasowe

Pięć terapii w jednej wannie

To właśnie zróżnicowane siedziska sprawiają, że jedna wanna może pełnić funkcję kilku różnych gabinetów terapii.

Masaż tkanek głębokich

Silne, wolniejsze strumienie docierają do najgłębszych warstw mięśniowych. To rozwiązanie szczególnie cenione przez osoby z przewlekłym napięciem karku, pleców oraz sportowców po intensywnych treningach.

Terapia perkusywna

Naprzemienne, mocne impulsy wody przypominają działanie popularnych pistoletów do masażu. Pozwalają szybko rozluźnić przeciążone mięśnie oraz poprawić ich ukrwienie.

Masaż szwedzki

Delikatny, wahadłowy ruch wody daje efekt przypominający klasyczne ugniatanie wykonywane przez masażystę. To jeden z najbardziej relaksujących programów, idealny po stresującym dniu pracy.

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Masaż sportowy

Skoncentrowane dysze kierowane są przede wszystkim na okolice szyi, barków, pleców oraz nóg. Pomagają zmniejszyć napięcie mięśniowe po aktywności fizycznej oraz przyspieszają regenerację.

Terapia Accu-Pressure

Silne, punktowe strumienie oddziałują na miejsca odpowiadające punktom akupresury. To rozwiązanie stworzone z myślą o redukcji zmęczenia i poprawie ogólnego samopoczucia.

Fot. materiały prasowe

Inteligentne SPA gotowe przed Twoim powrotem do domu

Rozwój hydroterapii nie dotyczy wyłącznie samego masażu. Nowoczesne wanny premium wykorzystują również inteligentne technologie zarządzania.

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W przypadku Sundance Spa jest to opatentowany system SmartTub®, który pozwala obsługiwać wannę z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie.

To właśnie dlatego dla wielu osób wanna SPA przestaje być luksusowym dodatkiem do domu, a staje się codziennym narzędziem wspierającym zdrowie i regenerację.

W świecie, w którym największym deficytem staje się czas na odpoczynek, możliwość przeprowadzenia profesjonalnej sesji hydroterapii we własnym domu nabiera zupełnie nowego znaczenia. Nie chodzi już wyłącznie o relaks. Chodzi o świadome zarządzanie energią, redukcję stresu i poprawę jakości życia. A to sprawia, że współczesna hydroterapia staje się nie tyle modą, ile odpowiedzią na potrzeby naszego stylu życia.