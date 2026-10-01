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Ponad 40 tys. wykonanych badań krwi, rekordowa frekwencja i tysiące pracowników, którzy świadomie postawili na profilaktykę. Program „Razem Zadbajmy o Zdrowie”, realizowany przez Jerónimo Martins Polska S.A. dla pracowników sieci Biedronka, osiągnął w 2026 roku najlepsze wyniki w swojej historii. Z badań skorzystało już 50 proc. uprawnionych pracowników, wobec 37 proc. rok wcześniej, co oznacza wzrost liczby wykonanych badań o ponad 9300 rok do roku.

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Obok badań krwi uczestnicy programu mogli korzystać także z badań USG, dermatoskopii oraz indywidualnych Raportów Zdrowia. Program umożliwiał również zakup dodatkowych pakietów badań dla siebie i członków rodzin w preferencyjnych cenach. Łącznie pracownicy wykupili 15 670 takich pakietów.

Równy dostęp do profilaktyki, niezależnie od miejsca

Fundamentem programu „Razem Zadbajmy o Zdrowie” pozostają badania krwi, które pomagają monitorować stan organizmu i wykrywać potencjalne nieprawidłowości jeszcze przed pojawieniem się objawów.W 2026 roku 38 904 pracowników zrealizowało vouchery w placówkach Diagnostyka, a kolejnych ponad 1100 osób skorzystało z badań grupowych organizowanych w biurach oraz Centrach Dystrybucyjnych Biedronki. Łącznie oznacza to ponad 40 tys. przebadanych osób i największy zasięg programu od początku jego funkcjonowania.Największym zainteresowaniem cieszyły się pakiety dedykowane kobietom. Pakiet „Zdrowa Kobieta” wybrało 18 118 pracownic, a rozszerzone badania tarczycy 14 193 uczestniczki programu. Popularnością cieszyły się również pakiety witaminowe. Wśród mężczyzn najczęściej wybierano pakiety „Zdrowy Mężczyzna” oraz rozszerzoną diagnostykę tarczycy.

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Ponad 40 tysięcy wykonanych badań i udział co drugiego uprawnionego pracownika to wynik, który najlepiej pokazuje, jak dużą wagę nasi pracownicy przywiązują do zdrowia. Cieszy nas nie tylko rekordowa frekwencja, ale przede wszystkim fakt, że coraz więcej osób traktuje profilaktykę jako naturalny element dbania o siebie. Jako pracodawca chcemy usuwać bariery w dostępie do badań, szczególnie dla naszych pracowników z mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistycznej diagnostyki bywa znacznie trudniejszy niż w dużych miastach. Wierzymy, że troska o zdrowie jest jednym z fundamentów dobrostanu naszego zespołu i ich rodzin - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka

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Coraz więcej pracowników stawia na profilaktykę

Tegoroczna edycja programu przyniosła nie tylko rekordową liczbę badań, ale także najwyższy w historii poziom zaangażowania pracowników. W Centrach Dystrybucyjnych najwyższy poziom uczestnictwa odnotowano w Kostrzynie, Poznaniu i Centrali Pionu Dystrybucji, gdzie z badań skorzystało 55 proc. uprawnionych pracowników. Kolejne miejsca zajęły Grudziądz z wynikiem 52 proc. oraz Lubin, gdzie przebadało się 48 proc. pracowników. Bardzo dobre wyniki osiągnęły również centra w Gdańsku, Krakowie i Gorzowie (po 47 proc.), a także Lubartowie, Stawigudzie i Koszalinie (po 45 proc.).

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Zdrowie pod lupą nie tylko poprzez badania krwi

Program „Razem Zadbajmy o Zdrowie” obejmuje znacznie więcej niż podstawową diagnostykę laboratoryjną. W 2026 roku z badań USG skorzystało 1320 pracowników sieci Biedronka, a 600 osób poddało się dermatoskopii pozwalającej na ocenę znamion i wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych zmian skórnych. Raport Zdrowia pobrało 17 947 pracowników, czyli 45 proc. wszystkich osób wykonujących badania krwi. Pracownicy zakupili również 15 670 dodatkowych pakietów badań dla siebie i swoich bliskich.

Z programu korzystam od początku jego funkcjonowania i co roku wykonuję badania, które dają mi większy spokój i poczucie kontroli nad zdrowiem. Analizuję wyniki razem ze swoją lekarką, która wielokrotnie podkreślała, jak szeroki zakres badań oferuje pracownikom Biedronka. Program motywuje mnie do regularnej profilaktyki i pomaga szybciej wychwycić parametry wymagające dalszego leczenia lub kontroli. To realne wsparcie, za które jestem bardzo wdzięczna - mówi Iwona Muraina, sprzedawczyni na ladzie tradycyjnej w sklepie we Wschowej

Za każdą statystyką kryją się konkretni ludzie i ich historie. Regularne badania profilaktyczne mogą pomóc wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się pierwsze objawy choroby. W wielu przypadkach pozwala to szybciej rozpocząć diagnostykę i leczenie, realnie wpływając na zdrowie i komfort życia pracowników.

Z badań realizowanych w ramach programu „Razem Zadbajmy o Zdrowie” korzystam od początku jego funkcjonowania. Tegoroczne badania wykonałam pod koniec czerwca 2026 roku. Wybrałam pakiet „Zdrowa Kobieta”, a dodatkowo rozszerzyłam go o badania markerów, diagnostykę cukrzycy i cholesterolu. To właśnie dzięki tym badaniom wykryto u mnie początki cukrzycy oraz podwyższony poziom cholesterolu. Mogłam szybko skonsultować wyniki z lekarzem i rozpocząć leczenie. Dziś wiem, że regularna profilaktyka ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala zadbać o zdrowie, zanim pojawią się poważniejsze problemy - Kasia, sprzedawczyni-kasjerka w sklepie sieci Biedronka w Nysie

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Profilaktyka, która zostaje na dłużej

Program „Razem Zadbajmy o Zdrowie” jest realizowany w sieci Biedronka od lat i stanowi jeden z kluczowych elementów działań firmy w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Kilka lat temu konsultacje ze specjalistami zastąpiono badaniami krwi, które są jedną z najskuteczniejszych metod wczesnego wykrywania wielu chorób cywilizacyjnych. Tegoroczne wyniki potwierdzają, że program odpowiada na realne potrzeby pracowników i wspiera budowanie kultury organizacyjnej opartej na trosce o zdrowie.

Biedronka oferuje pracownikom ponad 20 programów benefitowych opartych na czterech filarach: zdrowiu, rodzinie, edukacji oraz sporcie i integracji. Obejmują one m.in. prywatną opiekę medyczną, program „Razem Zadbajmy o Zdrowie”, wsparcie finansowe dla rodzin, dofinansowanie wypoczynku dzieci, programy sportowe oraz pomoc w sytuacjach zdrowotnych i życiowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie pracawbiedronce.pl/benefity.