Nutricia zwiększa dostępność żywienia dojelitowego. Produkty z Polski trafiają do pacjentów z całego świata Fot. materiały prasowe

Obchodzony 15 października Światowy Dzień Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego przypomina o znaczeniu specjalistycznego żywienia dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie pokryć swoich potrzeb żywieniowych tradycyjną dietą. Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty stanowią inwestycje zwiększające ich dostępność. Jednym z takich przedsięwzięć było uruchomienie w Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu nowego wydziału żywienia dojelitowego. Dzięki inwestycji o wartości 230 mln zł zakład zyskał możliwość produkcji preparatów do żywienia dojelitowego, wspierając bezpieczeństwo dostaw dla pacjentów w Polsce i na kilkudziesięciu rynkach na świecie.

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Zapewnienie dostępu do żywienia dojelitowego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy medycznej, ale także odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. W pierwszym roku działalności nowy wydział żywienia dojelitowego w Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu wzmocnił pozycję Polski jako ważnego ośrodka produkcyjnego w europejskiej sieci DANONE. Utworzony w ramach inwestycji o wartości 230 mln zł wydział posiada zdolność produkcji około 30,8 mln litrów specjalistycznego żywienia medycznego rocznie. Produkty wytwarzane w zakładzie Nutricia w Opolu są dystrybuowane na rynki na całym świecie.

Niedożywienie związane z chorobą pozostaje jednym z istotnych, choć wciąż niedostatecznie dostrzeganych wyzwań współczesnej medycyny. Może dotyczyć pacjentów na różnych etapach leczenia, w tym osób zmagających się z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi czy przewlekłymi. Jednocześnie wiedza na temat żywienia medycznego pozostaje ograniczona. Choć 75% Polaków słyszało o tym pojęciu, tylko 16% deklaruje, że dokładnie wie, co ono oznacza, a zaledwie 26% prawidłowo kojarzy je z żywieniem dojelitowym lub pozajelitowym.1 Tymczasem dla wielu pacjentów żywienie medyczne stanowi istotny element procesu leczenia i rekonwalescencji. Odpowiednio dobrane żywienie medyczne stanowi ważny element kompleksowej opieki nad pacjentem, wspierając organizm w sytuacjach, gdy tradycyjna dieta nie jest wystarczająca do pokrycia jego potrzeb żywieniowych.

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Rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania oznacza także konieczność budowania odpowiedniego zaplecza produkcyjnego i kompetencyjnego, które pozwoli zapewnić pacjentom ciągły dostęp do specjalistycznych produktów żywieniowych.

Fot. materiały prasowe

Po roku działalności, nowy wydział żywienia dojelitowego w Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu potwierdza swoją kluczową rolę w strukturach DANONE. Zakład rozwinął swoje kompetencje w zakresie produkcji żywienia medycznego, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na rynku polskim i międzynarodowym. Osiągnięcia te stanowią element szerszego rozwoju jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych Nutricia w Europie.

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Fabryka w Opolu, kluczowe centrum ekspertyzy

Od wielu lat fabryka stanowi ważny element polskiego systemu bezpieczeństwa żywnościowego, produkując żywność dla zdrowych niemowląt oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, w tym produkty przeznaczone dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Dzięki rozbudowie, zakres działalności został poszerzony o specjalistyczne produkty żywienia dojelitowego dla pacjentów, którzy z różnych powodów nie są w stanie przyjmować pokarmów drogą doustną w sposób zapewniający odpowiednią ilość energii i składników odżywczych, na przykład po udarze, w okresie rekonwalescencji lub w wyniku różnych schorzeń wymagających specjalistycznego wsparcia żywieniowego. Żywienie medyczne, zawsze zalecane przez lekarza, powinno stanowić integralny element opieki nad pacjentem.

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Fot. materiały prasowe

– Zakład w Opolu to istotne ogniwo naszej sieci produkcyjnej. Wydział żywienia dojelitowego powstał w ramach wartej 230 mln zł inwestycji, dzięki której staliśmy się jedyną na firmą na rynku żywienia dojelitowego, której produkty powstają w Polsce. Obecnie trafiają one m.in. na kluczowe rynki takie jak Polska, Włochy, Niemcy czy Wielka Brytania. To pokazuje nie tylko skalę naszej działalności, ale również zaufanie, jakim darzone są rozwiązania rozwijane w Opolu, zarówno pod względem jakości, jak i zdolności do odpowiadania na rosnące potrzeby pacjentów. To bardzo ważne, bo ze względu na starzejące się społeczeństwo i częstotliwość występowania chorób przewlekłych, rośnie zapotrzebowanie na żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – tłumaczy Martyna Malczewska-Malak, Dyrektorka Zarządzająca Nutricia Polska.

Rozwój portfolio i ekspertyza wspierające potrzeby pacjentów

Jednym z najważniejszych efektów pierwszego roku działalności nowego wydziału był dalszy rozwój portfolio żywienia medycznego. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołów oraz rozbudowie możliwości zakładu, Nutricia Polska mogła poszerzyć zakres rozwiązań produkowanych lokalnie w Opolu, dostępnych dla pacjentów wymagających specjalistycznego wsparcia żywieniowego. Rozszerzenie możliwości produkcyjnych pozwala firmie oferować szerszy zakres rozwiązań żywieniowych dostosowanych do różnych schorzeń oraz indywidualnych potrzeb pacjentów.

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Prowadzenie tak zaawansowanej produkcji jest możliwe dzięki nieustannemu rozwojowi nowych kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Obecnie zespół nadal rozwija zdobyte doświadczenie, wspierając dalszy wzrost i rozwój produkcji żywienia medycznego w Opolu.

Fot. materiały prasowe

– Uruchomienie tak zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej wiązało się z intensywnym przygotowaniem zespołu – od specjalistycznych szkoleń po budowę nowych kompetencji w obszarze zarządzania procesami aseptycznymi. Dziś dysponujemy zespołem, który nie tylko skutecznie operuje na najwyższym poziomie technologicznym, ale również aktywnie identyfikuje obszary do dalszej optymalizacji i doskonalenia procesów. Wysoką jakość naszych produktów potwierdza Medal Europejski dla linii Nutrison, wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club. To nie tylko wyróżnienie jakości produktu, ale także potwierdzenie, że kierunek rozwoju żywienia medycznego, na który stawiamy, odpowiada na kluczowe wyzwania współczesnej opieki zdrowotnej. Coraz większą rolę odgrywa tu indywidualizacja wsparcia żywieniowego oraz ścisła współpraca z ekspertami medycznymi, którą konsekwentnie rozwijamy. – mówi Agnieszka Selak-Taboł, Dyrektorka Przemysłowa SN Polska

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Zaangażowanie w rozwój nauki i lokalnej społeczności

Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności oraz współpracę ze środowiskiem naukowym. Firma wspiera m.in. uczelnie wyższe, w tym Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Opolski, oferując studentom możliwość odbywania staży oraz wspierając działalność kół naukowych.

Jednym z przykładów tej współpracy było przekazanie nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego Politechnice Opolskiej, który wspiera kształcenie przyszłych specjalistów. Nutricia Zakłady Produkcyjne angażuje się również w inicjatywy promujące naukę i rozwój młodych talentów – jest m.in. sponsorem konkursu Młodych Chemików w Opolu oraz partnerem wydarzeń takich jak Dni Kariery czy targi pracy. Równolegle firma wspiera ważne inicjatywy społeczne i kulturalne w regionie, w tym charytatywny Bieg Żonkila, Festiwal Książki oraz opolskie Juwenalia, budując trwałe relacje z lokalną społecznością.

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Nowy wydział żywienia dojelitowego w Opolu wchodzi w kolejny etap rozwoju, kontynuując dynamiczny wzrost i wzmacniając swoją rolę w europejskich strukturach Nutricia. Dalsze inwestycje w rozwój technologii, kompetencji zespołu oraz portfolio produktów będą wspierać rosnące znaczenie żywienia medycznego w nowoczesnej opiece zdrowotnej.