Panel Światowy Dzień Kręgosłupa. Fot. materiały prasowe

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Kręgosłupa. Z tej okazji eksperci zaproszeni przez Columna Medica rozmawiali o profilaktyce, rehabilitacji i prostych nawykach, które pomagają dbać o sprawność na co dzień. Wniosek? Nie trzeba rewolucji - trzeba regularności.

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W panelu eksperckim zorganizowanym w restauracji Primitivo Kuchnia & Wino udział wzięli prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, dr hab. n. med. Karol Wiśniewski, psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz, fizjoterapeutka Agata Madaj-Goldman, olimpijczyk i twórca Power Walk Mateusz Kusznierewicz, aktorka Barbara Kurdej-Szatan oraz Julita Małuszyńska, twórczyni i prezeska Columna Medica.

Dyskutowano jak kluczową rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu odgrywa ruch, dlaczego warto i trzeba dbać o kręgosłup każdego dnia, a nie tylko raz w roku. Większość z nas spędza długie godziny w pozycji siedzącej, co negatywnie wpływa na postawę i prowadzi do przewlekłego bólu. Na szczęście nie musimy wywracać życia do góry nogami, aby realnie wspomóc swój kręgosłup, bo klucz do zdrowia tkwi w prostych, codziennych nawykach. To właśnie małe, powtarzalne kroki przynoszą największe efekty.

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- Kręgosłup na co dzień jest bardzo ważny dla nas wszystkich, chociaż gdy nas nie boli, zwykle o nim nie pamiętamy. Najczęściej przypominamy sobie o nim, gdy już naprawdę ciężko jest nam wstać z łóżka albo wykonywać codzienne czynności. Zachęcam do tak zwanej prewencji zdrowotnej, czyli codziennego rozruchu - mówi Julita Małuszyńska, twórczyni i prezeska Columna Medica.

Fot. materiały prasowe

Jak podkreśla, pomocne mogą być krótkie przerwy od pracy przy biurku, wstawanie na kilka minut i regularne ćwiczenia. Kluczowe są nie spektakularne, jednorazowe działania, lecz nawyki, które można utrzymać przez długi czas.

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Jednym z głównych tematów spotkania była rola aktywności fizycznej w profilaktyce problemów z kręgosłupem. Ruch nie musi oznaczać intensywnego wysiłku. Spacer, zmiana pozycji w ciągu dnia czy krótka poranna rutyna mogą być dobrym początkiem budowania bardziej aktywnego stylu życia.

- Power Walk ma co najmniej siedem albo osiem zalet w jednym: aktywność, świeże powietrze, wystawienie się na naturalne światło dzienne, kontakt z naturą i sam ruch. Ruch to nie tylko praca mięśni. Jest on niezwykle ważny dla naszych stawów i kręgosłupa - mówi Mateusz Kusznierewicz, olimpijczyk, ambasador ruchu i twórca Power Walk.

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Fot. materiały prasowe

Sportowiec zwraca uwagę, że warto wprowadzać ruch także wtedy, gdy nie mamy czasu na pełny trening. Codzienny spacer, kilka minut rozciągania rano czy krótka przerwa od siedzenia mogą stać się elementami stałej rutyny.

Ważnym wątkiem dyskusji była indywidualizacja postępowania. Każdy z nas ma inne możliwości, doświadczenia, ograniczenia i reakcje na obciążenia. Dlatego w przypadku dolegliwości nie warto opierać się wyłącznie na gotowych zestawach ćwiczeń czy obietnicach uniwersalnych metod.

- Przede wszystkim musimy nauczyć się własnego kręgosłupa. Mam wrażenie, że obecnie wszystko unifikujemy, a przecież tak nie jest. Różnimy się od siebie na zewnątrz, ale wewnątrz, w tym w obrębie układu ruchu, różnimy się do potęgi. Kluczem jest samoobserwacja i uważność - podkreśla prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, specjalista neurologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Jak zaznacza ekspert, warto obserwować, jakie ruchy i obciążenia wywołują dolegliwości, a następnie skonsultować się ze specjalistą, który oceni ograniczenia, zakres ruchu i siłę mięśni. Na tej podstawie można dobrać dalsze postępowanie. Ważne jest zarówno unikanie pochopnych decyzji o operacji, jak i nieprzeciąganie leczenia, kiedy specjalistyczna interwencja jest rzeczywiście potrzebna.

O tym, jak przeciążenia związane ze współczesnym stylem życia wpływają na samopoczucie, opowiedziała Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka zwróciła uwagę na napięcie mięśniowe, długie korzystanie z telefonu oraz wielogodzinną jazdę samochodem.

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- Na problemy i bóle kręgosłupa pracujemy całymi latami, zanim pojawi się ten pierwszy sygnał ostrzegawczy. Ciągłe patrzenie w dół na ekrany telefonów czy długa jazda samochodem też sprawiają, że głowa odruchowo leci do przodu i pojawia się silny ból karku - mówi Barbara Kurdej-Szatan.

Aktorka wspomniała również o doświadczeniu udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”, podczas którego uczyła się prawidłowej postawy. Jej historia pokazuje, że większa świadomość ciała i zwracanie uwagi na codzienne nawyki mogą stać się impulsem do zmiany.

Fot. materiały prasowe

To, co najmocniej wybrzmiało w wypowiedziach ekspertów można podsumować w kilku zdaniach. Regularny, mądrze dobrany ruch zapobiega zmianom zwyrodnieniowym, dolegliwościom bólowym oraz ograniczeniom ruchowym, które z wiekiem utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wprowadzenie codziennej nawykowej aktywności przynosi długofalowe korzyści dla zdrowia kręgosłupa przez całe nasze życie.

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