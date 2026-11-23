Fot. materiały prasowe

Chcemy żyć długo, zdrowo i przede wszystkim na własnych zasadach. Z badania Huawei CBG Polska wynika, że blisko połowa Polaków (45%) chciałaby osiągnąć dojrzały wiek w pełni sił fizycznych i umysłowych. Co piąty respondent (21%) dopuszcza pewne ograniczenia sprawności, pod warunkiem zachowania aktywności i niezależności, a 19% godzi się na naturalny spadek energii. Kluczowa okazuje się jednak samodzielność – łącznie aż 92% badanych deklaruje, że nie chciałoby być w żadnym stopniu zależnym od pomocy innych, nawet przy konieczności zaakceptowania spadku formy czy przewlekłych dolegliwości. Mimo to, co drugi ankietowany nie potrafi ocenić, czy jego codzienne nawyki rzeczywiście przybliżają go do zdrowej przyszłości.

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Polacy mają konkretne obawy związane z upływem czasu – 62% ankietowanych niepokoi perspektywa utraty sprawności fizycznej i samodzielności, ponad połowa (55%) obawia się chorób przewlekłych i ich konsekwencji, a 46% wskazuje na pogorszenie pamięci oraz zdolności poznawczych. Co ciekawe, utrata atrakcyjności i zmiany w wyglądzie martwią zaledwie 15% z nas. Dla około jednej czwartej badanych, poza sferą psychofizyczną, powodem do niepokoju są również trudności finansowe na emeryturze (26%).

Fot. materiały prasowe

Wymagania rosną z wiekiem

Zarówno wiek, jak i bieżąca kondycja organizmu kształtują to, jak wyobrażamy sobie późniejsze lata życia. Hierarchia obaw związanych z upływem czasu znacząco różni się w poszczególnych grupach wiekowych. O ile wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) niemal co trzecia osoba (28%) niepokoi się utratą atrakcyjności i zmianami w wyglądzie, o tyle w grupie 50+ takie obawy wskazuje jedynie 11% respondentów. Na pierwszy plan w tej grupie wiekowej wysuwa się lęk przed utratą sprawności fizycznej i samowystarczalności, na którą wskazuje aż 68% badanych. Co ciekawe, to najmłodsi wykazują największy pragmatyzm – więcej niż co czwarty z nich akceptuje ewentualne ograniczenia sprawności w późniejszych latach życia (28%), podczas gdy w grupie 25-34 latków odsetek ten spada do 16%, a zachowanie pełni sił staje się bezwzględnym wymogiem dotyczącym późniejszych lat życia.

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Fot. materiały prasowe

Bardziej aktywni mają większy apetyt na zdrowie

Na nasze wymagania co do satysfakcjonującej jesieni życia wpływa również aktualny stan zdrowia i aktywności. Analiza wyników z uwzględnieniem wskaźnika zdrowia ankietowanych, ustalonego na podstawie pytań o ich codzienne nawyki, odsłania szereg interesujących zależności. Nasza bieżąca kondycja bezpośrednio definiuje poziom tolerancji dla ewentualnego spadku formy w późniejszych latach. Polacy, którzy cieszą się dziś świetnym zdrowiem (wskaźnik 5,0–6,0), mają wobec własnej przyszłości najwyższe oczekiwania - ponad połowa z nich (55%) uważa zachowanie pełni sił fizycznych i umysłowych za warunek konieczny satysfakcjonującego życia. W tej grupie dominuje też poczucie sprawczości i optymizm: 39% badanych jest przekonanych, że ich obecny styl życia sprzyja długowieczności (wobec zaledwie 11% w grupie o niskim wskaźniku zdrowia), a 13% deklaruje całkowity brak obaw związanych z upływem czasu. U osób o obniżonej ocenie zdrowia pojawiają się przeważnie obawy związane z utratą sprawności umysłowej (39%), progresją chorób przewlekłych (39%) oraz lęk przed samotnością i brakiem wsparcia bliskich (29%).

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Fot. materiały prasowe

Przyszłość jest niepewna, choć znamy zasady

Badanie Huawei CBG Polska ujawnia zaskakujące wnioski: choć Polacy wiedzą co wpływa na długie i zdrowe życie, brakuje im pewności w samoocenie własnych codziennych nawyków. Z danych wynika, że mamy teoretyczną wiedzę o postawach wspierających długowieczność – wśród najważniejszych czynników wpływających na długie życie w dobrym zdrowiu ankietowani wskazują, między innymi, regularny ruch (41%), utrzymywanie zdrowej, zbilansowanej diety (35%), czy unikanie stresu (33%). Mimo to co drugi ankietowany (50%) nie potrafi ocenić, czy jego własne codzienne decyzje rzeczywiście sprzyjają długowieczności. Problem ten najsilniej ujawnia się w grupie osób w wieku 50+, aż 61% z nich przyznaje, że trudno im ocenić wpływ obecnego stylu życia na własne zdrowie w przyszłości. Zaledwie 15% dojrzałych badanych wierzy, że ich obecne decyzje żywieniowe i zdrowotne przybliżają ich do długiego życia w dobrej kondycji. Ta niepewność nie wynika z braku wiedzy. Ankietowani po 50. roku życia trafnie wskazują kluczowe czynniki wspierające zdrowie: 45% z nich stawia na regularną aktywność fizyczną, a 35% na odpowiednią ilość snu i regenerację. Brakującym elementem okazuje się pewność, co do przekładania teoretycznej wiedzy na trwałą rutynę, która przynosi efekty.

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Fot. materiały prasowe

Cyfrowe wsparcie na drodze do długowieczności

Sprawność, samodzielność i dobre samopoczucie w późniejszych latach życia wiążą się także z codziennymi nawykami, o które – zdaniem co trzeciego badanego (34%) – warto dbać już od dzieciństwa. Pomocne w ich budowaniu mogą być smartwatche i opaski monitorujące. Urządzenie tego typu posiada już połowa respondentów (50%), a kolejnych 20% planuje jego zakup.

Świadome i regularne obserwowanie danych zdrowotnych oraz korzystanie z przypomnień o ruchu może pomagać w lepszym poznaniu swoich nawyków oraz zwracaniu większej uwagi na aktywność i regenerację. Wśród obecnych użytkowników najczęściej monitorowane są liczba kroków (72%), tętno (66%) i dane dotyczące snu (57%). Mniejsze grupy respondentów korzystają też ze wskaźników generowanych, a nie bezpośrednio mierzonych, takich jak poziom stresu (37%), deficyt kaloryczny (11%), czy poziom cukru we krwi (9%). Co ciekawe, więcej niż co trzeci badany (37%) deklaruje regularne pomiary ciśnienia krwi prowadzone za pomocą smartwatcha, choć tę funkcję oferuje zaledwie kilka modeli dostępnych na polskim rynku. W zdecydowanej większości przypadków jest to więc z całą pewnością błędne przekonanie i brak świadomości o rzeczywistych możliwościach urządzeń.

Wybrane urządzenia oferują także funkcje wykrywania upadków czy udostępniania danych bliskim, które mogą wspierać poczucie bezpieczeństwa.

Choć żadne urządzenie nie zagwarantuje zdrowia na lata, może pomóc uważniej przyjrzeć się codziennym wyborom – zwłaszcza wtedy, gdy trudno ocenić ich wpływ na przyszłość. To właśnie codzienne nawyki są jednym z elementów, które mogą przybliżać Polaków do tego, czego pragną najbardziej: długiego życia w możliwie dobrej kondycji i na własnych zasadach.