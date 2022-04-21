Czy robienie hybryd może spowodować onycholizę paznokci? Fot. Unsplash / Giorgio Trovato

Masz odstający paznokieć? To onycholiza, czyli stan, w którym płytka paznokcia oddziela się od łożyska. Jej przyczyny mogą być różne: od źle wykonanego manicure'u hybrydowego i za ciasnych butów po uraz paznokci czy poważne choroby. Jakie są objawy onycholizy i jak ją leczyć?

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Onycholiza to stan, w którym płytka paznokcia oddziela się od łożyska i gromadzi się pod nią powietrze. Może pojawić się zarówno na paznokciach u dłoni, jak i u stóp. Przyczyny onycholizy mogą być różne, m.in. uraz paznokcia, za ciasne obuwie, uczulenie na zmywacze czy lakiery do paznokci lub grzybica paznokcia. Onycholiza może być również objawem poważnych chorób, np. cukrzycy, atopowego zapalenia skóry czy niedokrwistości. Częstym zjawiskiem jest obycholiza po hybrydzie. Stan ten może pojawić się po nieprofesjonalnie zrobionym manicurze hybrydowym. Objawy onycholizy to "schodzenie" paznokcia oraz zmiana koloru płytki na białawy, żółtawy, zielonkawy, fioletowy czy szary. Leczenie onycholizy skupia się na eliminacji jej przyczyny i ustala je lekarz. Należy jednak prawidłowo dbać o chore paznokcie w domu, w czym może pomóc doświadczony salon. Onycholiza jest wyleczalna, ale może nawracać.

Onycholiza: co to jest?

Onycholiza to termin medyczny określający stan, w który paznokieć oddziela się od łożyska, a pod płytką paznokcia gromadzi się powietrze. Może pojawić się zarówno na paznokciach u dłoni, jak i stóp i – na co wskazują badania – częściej niż mężczyzn dotyczy kobiet. Onycholiza nie jest rzadkim schorzeniem, ale wymaga leczenia, gdyż pod paznokciem może rozwinąć się grzybica lub stan zapalny. Onycholiza ma kilka możliwych przyczyn.

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Przyczyny onycholizy:

uszkodzenie i uraz paznokcia, noszenie za ciasnych butów i ciągły nacisk na paznokcie, a także np. częste stukanie paznokciami o twardą powierzchnię, uczulenie na środki chemiczne lub kwasy w produktach do pielęgnacji paznokci, np. lakierach, zmywaczach czy tipsach, a także w skarpetkach złuszczających do stóp, nieodpowiednie lub zbyt częste piłowanie paznokci, nieumiejętnie zrobiony manicure hybrydowy, reakcja na lek, np. antybiotyki lub chemioterapię, objaw grzybicy lub łuszczycy paznokci, nieprawidłowa budowa paznokcia, uwarunkowania genetyczne.

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Paznokcie to barometr naszego stanu zdrowia. Jeśli wyglądają niezdrowo lub pojawiają się schorzenia, takie jak onycholiza, może to być pierwszy widoczny znak, że w naszym organizmie dzieje się coś niepokojącego. Onycholiza może wskazywać m.in. na poważne zakażenie drożdżakowe lub nadczynność tarczycy, a także na: cukrzycę, atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy, łysienie plackowate, choroby autoimmunologiczne, niedokrwistość czy niedobór niezbędnych witamin lub minerałów, np. żelaza. Przyczyny onycholizy może jednak ustalić jedynie lekarz specjalista, np. dermatolog czy podolog (w przypadku onycholizy paznokci u stóp).

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Fot. 123RF

Onycholiza po hybrydzie

Częstą przyczyną onycholizy może być popularny dzisiaj manicure hybrydowy. Odstający paznokieć może pojawić się po źle wykonanym manicurze, np. w nieprofesjonalnym salonie urody albo w domu, gdy same nieumiejętnie robimy sobie tzw. hybrydy. Jednak nie tylko hybryda, a każdy źle przeprowadzony zabieg na paznokcie, np. przedłużanie czy paznokcie akrylowe, może doprowadzić do oddzielenia się płytki od skóry.

Do onycholizy po hybrydzie może dojść, gdy podczas robienia manicure'u zbyt krótko obcinamy paznokieć, zbyt intensywnie go piłujemy, a także gdy podważamy go pilnikiem lub chcemy wyczyścić brud za paznokciem ostrym narzędziem. Onycholiza może być również efektem stosowania niewłaściwych lakierów hybrydowych czy zmywaczy do paznokci. Warto pamiętać, aby manicure hybrydowy zawsze wykonywać w profesjonalnym salonie. Jeśli chcemy robić go same, upewnijmy się, że wiemy, jak to prawidłowo zrobić.

Objawy onycholizy

Jeśli masz onycholizę, twój paznokieć zacznie się odrywać od łożyska paznokcia, czyli "schodzić". Zwykle nie jest to bolesne. Paznokieć zmienia również kolor. W zależności od przyczyny odstający paznokieć może przybrać białą lub żółtą barwę, a w razie zakażenia czy grzybicy: zielonkawą, fioletową czy szarą. Między płytką a łożyskiem nagromadzi się powietrze, niewidoczna staje się również różowa powierzchnia, która znajduje się pod zdrowymi paznokciami.

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Fot. 123RF

Onycholiza: leczenie

Onycholizę można wyleczyć, ale może ona nawracać, jeśli nie zajmiemy się jej przyczyną. Najważniejszym krokiem w leczeniu onycholizy jest właśnie ustalenie jej przyczyny przez lekarza, który zaleci także odpowiednią terapię. Eliminowanie czynników, które mogą ją powodować, jest podstawą leczenia.

Onycholiza po hybrydzie czy urazie

Jeśli przyczyną onycholizy jest np. uraz, źle zrobione hybrydy czy noszenie zbyt ciasnego obuwia, należy zadbać o to, aby podczas leczenia onycholizy paznokcie było krótko obcięte (intensywne i agresywne obcinanie paznokci nie jest jednak zalecane).

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Pamiętajmy o właściwej dezynfekcji i oczyszczaniu paznokci oraz stosowaniu odpowiednich odżywek, które zaleci nam lekarz lub bezpiecznych olejków eterycznych o właściwościach przeciwbakteryjnych i regenerujących, np. herbacianego, rycynowego, goździkowego, cynamonowego czy tymiankowego. Przed ich użyciem zawsze skontaktujmy się jednak z lekarzem i pamiętajmy o ich rozcieńczeniu.

Podczas leczenia unikajmy malowania paznokci, manicure'u hybrydowego czy innych zabiegów upiększających. W odpowiednim dbaniu o chore paznokcie może pomóc doświadczona specjalistka od manicure'u czy pedicure'u.

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Jeśli z powodu onycholizy nastąpiło zakażenie, konieczna jest terapia antybiotykowa. Lekarz może również zalecić usunięcie paznokcia chirurgicznie. Z kolei jeśli pojawiła się grzybica, specjalista przepisze lekarstwa antygrzybiczne.

Prawidłowe leczenie powinno przynieść rezultaty, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Płytka paznokcia nie przyklei się ponownie, dlatego trzeba poczekać aż urośnie nowy, zdrowy paznokieć. Pełne odrastanie paznokci u rąk zajmuje od 4 do 6 miesięcy, a paznokci u nóg – od 8 do 12 miesięcy.

Onycholiza jako objaw choroby

Ważne, aby udać się do lekarza, który ustali przyczynę onycholizy, zanim jej objawy znikną. Onycholiza, zwłaszcza nawracająca, wymaga bowiem diagnozy, planu leczenia oraz leków. Te dostajemy m.in. w przypadku grzybicy.

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Nierzadko zdarza się, że onycholiza to objawy łuszczycy. Zdaniem specjalistów co najmniej połowa osób z łuszczycą ma problemy z paznokciami – częsta jest również łuszczyna paznokci. Jej leczenie może być jednak trudne i czasochłonne. W takim przypadku lekarz mogą przepisać miejscowo witaminę D lub kortykosteroidy, czyli hormony steroidowe.

Odpowiednie badania mogą wykazać, że cierpimy na m.in. nadczynność tarczy, niedokrwistość czy niedobory witamin lub minerałów, które powodują onycholizę. W takim wypadku plan leczenia zawsze ustala lekarz i skupia się ono na leczeniu przyczyny onycholizy.

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Onycholiza: jak jej uniknąć?

Onycholiza może być skutkiem alergii lub nadwrażliwości skóry na produkty, takie jak klej, akryl lub aceton, które stosowane są podczas robienia manicure'u czy pedicure'u. Jeśli mamy alergię skórną na te produkty, unikajmy ich i wybierajmy salony, w których stosowane są produkty bez alergenów. Możemy również kupić je sami i malować paznokcie w domu, ale pamiętajmy wówczas o środkach ostrożności i zasadach bezpiecznego robienia hybryd. Pamiętajmy również, że sztuczne tipsy czy paznokcie akrylowe mogą powodować uraz łożyska paznokcia, co skutkuje onycholizą.

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Jeśli onycholiza występuje razem z grzybicą, pamiętajmy o odpowiedniej pielęgnacji paznokci (leki antygrzybiczne przepisuje lekarz). W przypadku grzybicy nie obgryzajmy paznokci, aby uniknąć rozprzestrzeniania się grzybów, nośmy czyste skarpetki lub rękawiczki, dbajmy o higienę paznokci (dłoni lub stóp) oraz zawsze dokładnie suszmy je po myciu. Wystawiajmy stopy lub dłonie na działanie suchego powietrza tak często, jak to możliwe. Pamiętajmy, że prawidłowe dbanie o paznokcie jest kluczowe, aby zachować je w zdrowiu.

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