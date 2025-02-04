Suzetrygina to pierwszy od 20 lat nieopioidowy preparat stosowany w leczeniu bólu u dorosłych. Fot. East News

Na tę informację pacjenci czekali 20 lat. Nowy, silny lek właśnie został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Jest skuteczny w tłumieniu nawet największego bólu, ale nie uzależnia. Tworząc go, naukowcy zainspirowali się grupą osób z tej samej rodziny, które z powodu braku genu umożliwiającego wysyłanie sygnałów bólowych, mogli chodzić po rozżarzonych węglach bez odczuwania bólu.

REKLAMA

Ze względu na fakt, że suzetrygina to pierwszy od ponad 20 lat nie opioidowy lek przeciwbólowy stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu u dorosłych, terapia automatycznie uzyskała status przełomowej - Breakthrough Therapy. Została ponadto objęta programem Fast Track oraz priorytetową oceną FDA. To umożliwi przyspieszenie procesu wprowadzania suzetryginy na rynek.

Preparat niweluje ból, działając na szlak sygnalizacji bólu, obejmujący kanały sodowe w obwodowym układzie nerwowym, zanim sygnały bólowe dotrą do mózgu. Zapewnia tłumienie bólu bez ryzyka uzależnienia, uspokojenia lub przedawkowania, stąd jest uznawany przez ekspertów za bezpieczniejszą alternatywę dla opioidów, które zarówno w USA, jak i innych państwach zbierają śmiertelne żniwo.

REKLAMA

"Dzisiejsze zatwierdzenie jest ważnym kamieniem milowym w zakresie zdrowia publicznego w leczeniu ostrego bólu. Nowa klasa terapeutyczna nieopioidowych środków przeciwbólowych na ostry ból, oferuje możliwość złagodzenia pewnych ryzyk związanych ze stosowaniem opioidów w leczeniu bólu i zapewnia pacjentom inną opcję leczenia" — powiedziała Jacqueline Corrigan-Curay, J.D., M.D., pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Oceny Leków i Badań FDA.

"Działanie to oraz wyznaczanie przez agencję celu przyspieszenia rozwoju leku podkreślają zaangażowanie FDA w zatwierdzanie bezpiecznych i skutecznych alternatyw dla opioidów w leczeniu bólu" – dodała ekspertka.

REKLAMA

Skuteczność leku została oceniona w dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo i substancją czynną badaniach z udziałem 874 uczestników, z bólem umiarkowanym do silnego. Oba badania wykazały statystycznie istotną lepszą redukcję bólu dzięki suzetryginie w porównaniu z placebo.

Najczęstsze działania niepożądane, jakie wystąpiły u tych uczestników, którzy otrzymali preparat to m.in. swędzenie, skurcze mięśni i wysypka. Lek jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP3A - czyli niektórymi lekami oraz jedzeniem i napojami, zawierającymi grejpfruty.