Agata Rubik zrobiła kolonoskopię w USA. Pokazała rachunek na 1000 dolarów

Agata Rubik musiała zapłacić tysiąc dolarów za wykonanie w USA dwóch badań. Fot. Agnieszka Śnieżko/East News

"Jestem młoda i te badania nie są dla mnie w pełni refundowane, musiałam zapłacić" – napisała Agata Rubik w poście na Instagramie. Celebrytka mieszka z mężem i córkami w Miami i właśnie tam poddała się kolonoskopii i gastroskopii. Dlaczego zdecydowała się na te badania i dlaczego w USA są one tak drogie?

REKLAMA

Wprawdzie Agata Rubik musiała zapłacić za badania 1000 dolarów, jednak nie było chyba tak źle – celebrytka bardzo pochwaliła opiekę w amerykańskim szpitalu – zarówno przed, jak i po wykonaniu gastroskopii i kolonoskopii. Oba zabiegi miała zrobione w znieczuleniu.

"Jako że jestem młoda i te badania nie są dla mnie w pełni refundowane, musiałam zapłacić 500 dolarów, plus jeszcze dostanę rachunek za lekarza, co wyniesie prawie drugie tyle. No, ale cokolwiek. Najważniejsze, że wszystko jest okej i na jakiś czas mam spokój" – napisała Agata Rubik.

I dodała: – "Wyczekałam się jak głupia na swoją kolej, ale wszystko jest okej. Dali mi ciepłą poduszeczkę i kocyk. Plus wszyscy byli ekstremalnie mili. Badania miałam robione w znieczuleniu, po którym teraz czuję się super. A na końcu odwieźli mnie na wózku wprost do samochodu, gdzie czekał na mnie Piotr".

REKLAMA

Wygląda na to, że warto było zapłacić 1000 dolarów, czyli ok. 4 tysiące złotych. Dlaczego jednak gastroskopia i kolonoskopia kosztowały aż tyle?

Konieczność opłacenia tych badań w USA wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, są one refundowane dla pacjentów od 50. roku życia, jako badania przesiewowe w kierunku nowotworów jelita grubego. Młodsi pacjenci mogą je wykonać bezpłatnie jedynie wtedy, gdy istnieją konkretne wskazania medyczne, np. pacjent ma obciążenia genetyczne albo objawy, które się u niego pojawiły, niepokoją lekarza.

Po drugie – Stany Zjednoczone to kraj, w którym system opieki zdrowotnej opiera się na modelu rynkowym. Co to oznacza? Tylko 40 proc. wydatków finansowana jest przez władze federalne lub stanowe, pozostałe 60 proc. przez sektor prywatny: towarzystwa ubezpieczeniowe lub bezpośrednie wpłaty pacjentów.

REKLAMA

A jak wygląda kwestia wspomnianych badań w Polsce? Jeśli jesteś w wieku 50-65 lat, to w ramach badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, kolonoskopia przysługuje ci "z automatu". Osobom młodszym – między czterdziestką a pięćdziesiątką – tylko wtedy, jeśli ktoś z najbliższej rodziny chorował na raka jelita grubego.

Jeśli więc mieszkasz w USA, masz niepokojące objawy ze strony układu pokarmowego, a nie stać cię na wykonanie gastroskopii i kolonoskopii, to jeśli nie "zatrzasnąłeś" za sobą drzwi do NFZ, kup bilet do Polski i wykonaj badania profilaktyczne za darmo.