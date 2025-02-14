Od 14 lutego receptę na szczepionkę refundowaną wystawi farmaceuta. Fot. Eryk Stawiński / REPORTER/ EAST NEWS

Recepty na bezpłatne leki wystawi Ci nie tylko lekarz rodzinny. A po receptę na refundowaną szczepionkę możesz pójść nie tylko do lekarza. A do kogo? Przeczytaj, co dobrego wynika dla pacjentów z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

REKLAMA

Od 14 lutego pacjenci, którzy uprawnieni są do otrzymania bezpłatnych leków, czyli preparatów z listy "S" – dla seniorów powyżej 65 r. ż. oraz "Dz"– dla dzieci poniżej 18 r. ż. będą mogli je otrzymać zarówno od lekarza objętego kontraktem z NFZ, jak i lekarza prowadzącego prywatną praktykę.

Dla zainteresowanych pacjentów to jak krok milowy, do tej pory, nawet jeśli byli pod opieką lekarza, ale tylko prywatnego, musieli udać się dodatkowo do lekarza z umową z NFZ po wystawienie takiej recepty. Teraz wypiszą ją wszystkie osoby posiadające w ogóle uprawnienia do wystawiania recept.

REKLAMA

Kolejna zmiana to umożliwienie wszystkim lekarzom wystawiania recept na bezpłatne leki w obszarach, w których dotychczas receptę mógł wypisać jedynie lekarz z kontraktem NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Do tych obszarów należą:

leczenie uzależnień, opieka psychiatryczna, opieka stomatologiczna, opieka paliatywna i hospicyjna.

W przypadku farmaceutów zmiana dotyczy wystawiania recept na szczepionki refundowane, po które do tej pory pacjent musiał zgłosić się do lekarza POZ. Od dziś może to zrobić farmaceuta.

REKLAMA

Dzięki temu w jednym miejscu pacjent zostanie kompleksowo zaopiekowany, uzyska w aptece receptę na szczepionkę, otrzyma ją od farmaceuty i może od razu się zaszczepić.