Kampanię (P)okaż serce wspierają Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka. Mat. prasowe Instytutu Matki i Dziecka

Wczesne objawy nowotworów dziecięcych zwykle są bardzo niejednoznaczne, co może wpłynąć na czas postawienia właściwej diagnozy. Zapalenie ucha, wysypka czy ból nogi to symptomy towarzyszące wielu chorobom. Choć rzadko, to mogą również wskazywać na nowotwór. Już po raz trzeci Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) ruszyła z kampanią (P)okaż serce.

W Polsce rocznie rozpoznaje się ok. 1200 nowotworów u dzieci. To choroby rzadkie, co może wpływać na ograniczoną świadomość społeczną w tym temacie. Niestety 66 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że nie ma żadnej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych lub jest ona niewielka, zaś 20 proc. nie potrafi wymienić ani jednego objawu mogącego świadczyć o chorobie.

Jak tłumaczy prof. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgi Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka: – Gorąco zachęcam do włączenia onkoczujności rodziców, opiekunów i osób, które w swoim otoczeniu mają dzieci. To nic innego jak dociekanie i pogłębianie diagnostyki w przypadku braku efektów wdrożonej terapii. Lepiej wykonać o jedno badanie za dużo niż zbyt późno rozpocząć leczenie. Rozpoznanie nowotworu u dziecka na wczesnym etapie daje nawet 80% szans na powrót do zdrowia.

Ból nogi po treningu okazał się mięsakiem kości – historia Patryka

Jak pokazują przypadki konkretnych dzieci i ich rodzin, czujność rodziców i przyspieszony czas postawienia diagnozy mają niebagatelne znaczenie dla trwania całego procesu leczenia.

Patryk od dziecka pasjonował się piłką nożną i każdą wolną chwilę spędzał na boisku. We wrześniu 2024 roku zaczął skarżyć się na ból prawej nogi. Początkowo rodzice stosowali różne maści, ale to nie pomagało. W październiku Patryk wybrał się do ortopedy.

Wizyta przyniosła diagnozę zapalenia ścięgien z powodu intensywnego treningu i szybkiego wzrostu. Zalecono rehabilitację, ale wszystkie zabiegi i ćwiczenia przynosiły niewielką ulgę w bólu.

Patryk z mamą Beatą Mat. prasowe Instytutu Matki i Dziecka

– Na przełomie lutego i marca, na piszczeli pojawił się wyczuwalny guz i konieczne stały się dokładniejsze badania. Rentgen i rezonans wykazały zmiany, które wskazywały na nowotwór kości. Po otrzymanej diagnozie wszystko potoczyło się bardzo szybko. Konsultacja, biopsja i wdrożenie leczenia. Patryk w przeciągu niecałego miesiąca otrzymał pierwszą chemioterapię, a całe leczenie trwało około ośmiu miesięcy. Teraz syn powoli odzyskuje siły i staramy się wrócić do codzienności – mówi mama Patryka, Beata.

Objawy nowotworów dziecięcych – jak je rozpoznać

Istnieje wiele objawów, które powinny wzbudzić czujność zarówno u opiekunów dzieci, jak i lekarzy pierwszego kontaktu. Wśród nich są m.in. niewyjaśniona utrata masy ciała, przewlekła gorączka bez wyraźnej przyczyny oraz ból, który nie ustępuje mimo odpoczynku, nasila się w nocy i utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Niepokój powinny budzić także różnego rodzaju obrzęki, zwłaszcza w okolicy brzucha lub kończyn, mogące sugerować obecność guza, a także trudności w oddawaniu moczu lub stolca oraz przewlekłe objawy infekcji, takie jak uporczywy kaszel czy utrzymujący się wyciek z ucha.

Objawy nowotworów, jakie powinny zwrócić uwagę opiekunów dzieci i lekarzy pierwszego kontaktu. Mat. prasowe Instytutu Matki i Dziecka

Kampania społeczna (P)okaż serce

Z okazji Międzynarodowego Dnia Nowotworów Dziecięcych, obchodzonego 15 lutego, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD zaprasza do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej (P)okaż serce.

Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów dziecięcych i znaczenia ich wczesnego wykrywania, a także okazanie wsparcia dzieciom i młodzieży walczącym z chorobą.

Dołącz do Kampanii (P)okaż serce Mat. prasowe Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksowa baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych dostępna jest na stronie kampanii www.pokazserce.pl. Można tam znaleźć wiarygodne i aktualne informacje dotyczące objawów, diagnostyki, procesu leczenia oraz wsparcia psychologicznego. Strona zawiera również materiały edukacyjne skierowane do lekarzy i nauczycieli, które pomagają w szybszym rozpoznaniu choroby i lepszym wsparciu pacjentów.

W ramach kampanii powstał także spot, w którym wystąpili podopieczni Kliniki. Ukazuje on perspektywę rodziców dzieci chorych na nowotwory, których diagnoza została opóźniona z powodu niespecyficznych i mylących objawów.

W tegoroczną edycję kampanii zaangażowali się również Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka, którzy gościnnie pojawili się w spocie.

Kampanię wspierają także Anna i Robert Lewandowscy, a patronat honorowy objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Partnerami akcji są Stowarzyszenie Sarcoma, Fundacja Herosi, Fundacja Cancer Fighters, Fundacja Ronalda McDonalda, Cools, instytut badawczy ABR SESTA, SYNO Poland, portal edukacyjny Librus, Instytut Monitorowania Mediów S.A., agencja graficzna Diea, agencja SeoFly, PKP Intercity, KinAds.

W działania na jej rzecz zaangażowały się także studia Black Photon, Magic Sound, Stodoła i Puzzel oraz sala zabaw Sensorysie. Za realizację i komunikację kampanii odpowiedzialna jest agencja Good One PR.