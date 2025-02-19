Papież Franciszek ma trudną do leczenia infekcję. Fot. Maria Grazia Picciarella/ East News

Stan przebywającego w szpitalu papieża Franciszka pogorszył się. Watykan poinformował o tym we wtorek. Papież ma obustronne zapalenie płuc i leczony jest w Poliklinice Gemelli, tej samej, do której z problemami zdrowotnymi trafiał Jan Paweł II. Papież Franciszek, jak podają włosie media, ma infekcję polimikrobiologiczną, która powstała na tle rozstrzenia oskrzeli i ich astmatycznego zapalenia. Ze względu na wiek, papież jest w grupie ryzyka – zapalenia płuc u seniorów grożą ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Lekarze postanowili zastosować dwie grupy leków.

Na co dokładnie choruje papież?

Watykan przekazał we wtorek, że papież ma infekcję polimikrobiologiczną. Co to oznacza? Taka infekcja to stan, w którym w organizmie występują jednocześnie różne rodzaje mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy pierwotniaki, które współdziałają lub rywalizują ze sobą.

Tego typu infekcje są często bardziej złożone do diagnozowania i leczenia niż infekcje wywołane pojedynczym patogenem, ponieważ różne mikroorganizmy mogą mieć różne mechanizmy działania i dawać różne objawy.

Ich leczenie zazwyczaj jest bardziej skomplikowane i wymaga zastosowania kombinacji antybiotyków lub innych leków przeciwdrobnoustrojowych, skutecznie zwalczających wszystkie obecne patogeny.

Rozstrzenie oskrzeli to schorzenie charakteryzujące się nieprawidłowym poszerzeniem oskrzeli, co prowadzi do problemów z ich funkcjonowaniem. Dzieje się tak, gdy następuje uszkodzenie ścian oskrzeli na skutek przewlekłych stanów zapalnych, infekcji lub innych chorób płuc.

Objawy rozstrzenia oskrzeli obejmują przewlekły kaszel, odkrztuszanie dużych ilości wydzieliny, duszność oraz nawracające infekcje dróg oddechowych. U papieża, jak informuje Watykan, zapalenie jest astmatyczne, a więc uszkodzenie ścian oskrzeli spowodowane jest astmą.

Osoby z astmą często doświadczają reakcji zapalnych w oskrzelach, co prowadzi do ich zwężenia i utrudnienia oddychania.

W przypadku papieża zastosowano antybiotykoterapię kortyzonową, czyli połączenie antybiotyków z kortykosteroidami, w szczególności z kortyzonem lub jego pochodnymi. Taka terapia jest stosowana, gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego leczenia infekcji bakteryjnej oraz redukcji stanu zapalnego.

Antybiotyki działają na bakterie, pomagając w ich eliminacji, natomiast kortykosteroidy zmniejszają stan zapalny i łagodzą objawy, takie jak obrzęk czy ból. Zastosowanie obu grup leków może być efektywne w przypadkach takich jak ciężkie infekcje z towarzyszącym stanem zapalnym, np. w sepsie, zapaleniach płuc, lub w chorobach autoimmunologicznych.

Oznacza to, że papież ma infekcję spowodowaną jednocześnie kilkoma patogenami, która powstała jako skutek uszkodzenia ścian oskrzeli, do czego przyczyniła się astma. Ze względu na wielość patogenów zdecydowano się na terapię łączoną, czyli podawanie zwalczających bakterie antybiotyków oraz kortykosteroidów, stosowanych często w przypadku astmy i chorób płuc.

Dlaczego zapalenie oskrzeli jest niebezpieczne dla seniorów?

Przede wszystkim ze względu na fakt, że seniorzy są znacznie bardziej narażeni na powikłania związane z zapaleniem oskrzeli, jak np. wymagające hospitalizacji zapalenie płuc.

Ponadto seniorzy to osoby z obniżoną odpornością. Wraz z wiekiem dochodzi do wzrostu poziomu prozapalnych cytokin, co może wpływać na ogólne zdrowie i odporność. Układ odpornościowy ulega osłabieniu, gorzej funkcjonuje, a to zwiększa podatność na infekcje i inne choroby.

Większość starszych osób, a na pewno takich w wieku papieża Franciszka, cierpi na przewlekłe schorzenia, choroby współistniejące. Należą do nich najczęściej choroby serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), które mogą pogarszać przebieg zapalenia oskrzeli.

Dlatego w przypadku osób starszych, w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów powinno się reagować niezwłocznie, aby zminimalizować ryzyko naprawdę poważnych powikłań, takich jak pogorszenie wydolności oddechowej, zapalenie płuc czy zatorowość płucna.