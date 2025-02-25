Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w zasadach zwolnień lekarskich. Fot. Michał Woźniak/ East News

Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Jeśli dostaniesz L4 od lekarza nie musi to oznaczać, że nie możesz w ogóle zarabiać. Zwolnienie ze względu na niezdolność do pracy z powodu choroby u jednego pracodawcy nie zakazuje ci pracowania u innego. Wszystko zależy od tego, co ci dolega i jaki charakter mają obie prace. Kolejna zmiana dotyczy wychodzenia z domu na zwolnieniu lekarskim. ZUS dokładnie określił, jakie wyjścia są usprawiedliwione.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem zmian w przepisach, które umożliwią pracownikowi świadczenie pracy na L4. Mają dodatkowo złagodzić inne aktualne zasady zwolnień lekarskich. Kto konkretnie i w jakiej sytuacji może z tego skorzystać?

Celem wdrożenia w życie nowych przepisów jest ich uelastycznienie i dostosowanie do realiów, co zapewni pracownikowi większą swobodę.

Na zwolnieniach lekarskich, które otrzymujemy od lekarza, widnieją dwa oznaczenia: "1", które oznacza nakaz pozostania w domu oraz "2", dające możliwość opuszczenia domu. Po zmianach kod "2" będzie umożliwiał dodatkowo wychodzenie do lekarza, apteki czy sklepu, bez obawy o utratę świadczeń chorobowych.

Na L4 będzie można pracować u innego pracodawcy

Jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie, pracownik, który zatrudniony jest u więcej niż jednego pracodawcy, będąc na zwolnieniu lekarskim u któregokolwiek z nich, będzie miał możliwość zarobkowego świadczenia pracy u drugiego pracodawcy.

Jednym z warunków, aby tak się stało, jest zaznaczony kod "2" na zwolnieniu lekarskim. Drugim – zdolność pracownika do wykonania obowiązków w ramach konkretnego zawodu.

Oznacza to, że pracownik, który ze względów zdrowotnych jest na zwolnieniu lekarskim w jednej pracy, może wykonywać pracę o innym charakterze u innego pracodawcy, bo na tamtą pozwala jego stan zdrowia.

Aktualne przepisy nie zakładają takiej możliwości. Podejmowana przez pracownika na własną rękę praca na zwolnieniu lekarskim może skończyć się utratą zasiłku chorobowego.