Od 1 marca seniorzy mogą liczyć na podwyżkę rent i emerytur.
Od 1 marca seniorzy mogą liczyć na podwyżkę rent i emerytur. Fot.123rf

Wzrosną świadczenia podstawowe dla emerytów i rencistów oraz dodatki dla uprawnionych. Wzrost to niestety tylko 5,5 proc., a jak wiadomo, to właśnie te grupy zmagają się z największymi problemami finansowymi, które wynikają ze wzrostu opłat oraz cen podstawowych, niezbędnych do życia produktów. Ile wyniosą nowe kwoty świadczeń?

Renty i emerytury od 1 marca idą do góry

Wzrost w tym roku wynosi jedyne 5,5 proc., co oznacza, że jest sporo mniejszy niż w latach ubiegłych, kiedy w 2023 r. było to 12,12 proc., a w 2022 r. aż 14,8 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wzrosty corocznie uzależnione są od średniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Tak niewielki procent wynika również ze spadku inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym.

Oficjalny komunikat ministerstwa (źródło: gov.pl) wskazuje, że w wyniku podwyżki, która będzie kosztowała skarb państwa 22,8 mld zł, wzrosną również emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent.

W związku z tym najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1 878,91 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1 409,18 zł.

Dziesięć dodatków dla uprawnionych

Poza rentami i emeryturami wzrośnie również 10 dodatkowych świadczeń, które będą dostępne dla rodzin osób starszych, opiekunów oraz tych, którzy mają koszty dodatkowe związane z leczeniem czy rehabilitacją. One również wzrosną o 5,5 proc. i wyniosą od 1 marca:

  1. dodatek pielęgnacyjny – 348,23 zł,
  2. dodatek za tajne nauczanie – 348,23 zł,
  3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł,
  4. dodatek dla sieroty zupełnej – 654,58 zł,
  5. dodatek kombatancki – 348,23 zł,
  6. dodatek kompensacyjny – 52,24 zł,
  7. dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł,
  8. świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy, górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,23 zł,
  9. świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł;
  10. ryczałt energetyczny - 316,31 zł.

Zgodnie z komunikatem ZUS, zmiana realizowana jest z urzędu, co oznacza, że emeryci i renciści nie będą musieli składać żadnych wniosków, by uzyskać podwyższone świadczenia.

Przed 1 marca osoby uprawnione otrzymają stosowne pismo z nowym wyliczeniem. Informacje na temat świadczeń będą również dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS świadczeniobiorców.

