Krwawienie z dróg rodnych po menopauzie to sygnał, którego nie można zlekceważyć. Wymaga wizyty u ginekologa w błyskawicznym terminie. Fot. Canva

Menopauza to naturalny etap w życiu kobiety pomiędzy między 45. a 55. rokiem życia. Każde krwawienie z dróg rodnych w tym czasie, nawet niewielkie plamienie, powinno być powodem wizyty u ginekologa. Wczesne rozpoznanie i leczenie tych 6 poważnych przyczyn, o których przeczytasz poniżej, może uratować ci życie.

Menopauza, czyli ostatnia miesiączka i spadek produkcji hormonów, to okres wielu zmian w organizmie kobiety, które nie pozostają bez wpływu na jej zdrowie psychiczne i fizyczne.

W tej pierwszej sferze, kobiety stają się bardziej podatne na problemy psychologiczne, takie jak depresja, lęki, nerwowość, wahania nastroju, drażliwość.

Krwawienie po menopauzie to nie jest miesiączka

Na szczególną uwagę zasługuje jednak zdrowie intymne kobiety, w tym krwawienia, które mogą mieć bardzo poważne przyczyny i każdorazowo wymagają konsultacji lekarskiej. Należą do nich:

Atrofia nabłonka pochwy : ścieńczenie i suchość błony śluzowej pochwy, spowodowane niedoborem estrogenów po menopauzie. Polipy endometrialne : nienowotworowe, niewielkie narośla na błonie śluzowej macicy. Mięśniaki macicy : łagodne guzy w mięśniówce macicy, powodujące oprócz krwawień ból w podbrzuszu, ucisk na pęcherz moczowy lub odbytnicę. Nowotwory : rak endometrium – najczęstszy u kobiet po menopauzie, ponadto rak szyjki macicy lub jajnika. Zaburzenia hormonalne : spowodowane wahaniami estrogenów wskutek terapii hormonalnej, stosowanej w leczeniu objawów menopauzy. Infekcje narządów rodnych , takie jak zapalenie błony śluzowej macicy, objawiające się dodatkowo obfitymi upławami.

Oprócz samego krwawienia kobiety mogą doświadczać objawów dodatkowych, które wskazują na konkretne schorzenia:

Bóle brzucha lub miednicy : mogą sugerować obecność polipów, mięśniaków lub nowotworów. Nieprawidłowe upławy : zmiana w konsystencji lub kolorze wydzieliny z pochwy może sugerować infekcję. Dyskomfort podczas stosunków płciowych : wskazują na atrofię nabłonka pochwy.

Diagnozowanie i leczenie krwawień po menopauzie

Podstawą diagnostyki jest zawsze badanie ginekologiczne, po którym specjalista może zlecić dodatkowe badania, takie jak: USG transwaginalne, biopsja błony śluzowej macicy (endometrium) oraz histeroskopia – małoinwazyjna metoda endoskopowa, służąca do diagnostyki i leczenia jamy macicy.

Leczenie krwawienia zawsze zależy od jego przyczyny i obejmuje różne metody, do których należą: