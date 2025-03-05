Pielęgniarki i położne doświadczają agresji ze strony pacjentów, ich rodzin, a także przełożonych i współpracowników. Fot. Canva

Niemal 98 procent pielęgniarek i położnych było świadkiem agresywnych zachowań w miejscu pracy. 78 procent z nich doświadczyło ich na sobie. Ponad jedna trzecia tylko w ostatnim miesiącu, a ponad 70 procent dotyka to regularnie. Agresorami są pacjenci lub ich rodziny, a przyczyną m.in. niezadowolenie z personelu. To wyniki ankiety, którą przeprowadził Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Agresywne zachowania wobec przedstawicielek tego zawodu najczęściej zdarzają się na SOR-ach, w izbach przyjęć, w systemie ratownictwa medycznego oraz na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, wewnętrznych i geriatrycznych – to właśnie pokazała ankieta, którą niedawno, bo w dniach 4-17 lutego 2025 roku przeprowadził w środowisku Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki i położne – szpital przestaje być dla nich bezpiecznym miejscem

Na oficjalnej stronie Związku zamieszczono wypowiedź Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która uważa, że zjawisko agresji jest powszechne i ten fakt jest bardzo niepokojący. Na dodatek nie ma żadnych systemowych rozwiązań, żeby temu przeciwdziałać.

Wiceprzewodnicząca OZZPiP Dorota Ronek dodaje, że rozwiązania systemowe to powinny być wypracowane we współpracy z właściwymi służbami wzorce, procedury tożsame we wszystkich podmiotach, środki bezpośredniej ochrony dostosowane do potrzeb medyków, a szkolenie i edukacja prowadzone już na etapie kształcenia dyplomowego.

W prawie jednej czwartej podmiotów leczniczych w ogóle nie ma żadnych procedur na wypadek takich zachowań, a osoby pokrzywdzone nie otrzymują pomocy. Jedynie 30 proc. badanych wskazało na wsparcie ze strony współpracowników, 60 proc. nigdy żadnego nie otrzymało. Bardzo nikły procent osób, bo tylko 2,5 proc. skorzystał z pomocy psychologicznej.

Winni nie tylko pacjenci, także mobbing i złe relacje w miejscu pracy

Pytani wskazali, że najczęściej agresorami są pacjenci (68 proc.) oraz ich rodziny (38 proc.). Ale Krystyna Ptok przypomina, że ponad połowa pielęgniarek i położnych spotyka się z agresją ze strony współpracownika lub przełożonego, co jest skutkiem ogromnej presji, przemęczenia, stresu.

Pielęgniarki i położne doświadczają głównie agresji słownej (91 proc.) i psychicznej (50 proc.). Niestety prawie 50 proc. również fizycznej.

Główną przyczyną tych zachowań są zaburzenia psychiczne i stres pacjentów, ich brak cierpliwości wobec personelu, niezadowolenie z usług, również ich konflikty w pracy.

