Ostatni moment na wykonanie badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

Zakończenie programu ogłaszano już wielokrotnie, ale aktualna data jest ostateczna. Osoby, które dotychczas, pomimo czteroletniego trwania programu, nie skorzystały z badań przesiewowych w ramach Profilaktyka 40 PLUS lub chcą skorzystać z niego ponownie, mają na to szansę jeszcze tylko do 30 kwietnia 2025 r. Nie obowiązuje przy tym górna granica wieku.

Po co Profilaktyka 40 PLUS i jak się zapisać?

To ostatnia szansa na to, aby poddać się badaniom wykrywającym ryzyko najczęstszych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, zaburzenia pracy wątroby i nerek, a także nowotwory, również u mężczyzn. Pozwala na wczesną reakcję w przypadku nieprawidłowych wyników.

Pacjenci mogą otrzymać skierowanie na konkretne badania, dopasowane do swojego wieku, płci i wielu innych wskaźników, które zamieszczą w ankiecie w Internetowym Koncie Pacjenta. To ważne, ponieważ wynikające z ankiety choroby dziedziczone czy nieprawidłowe parametry są badane bardziej szczegółowo.

Otrzymanie skierowania na badanie jest bardzo proste i wygodne. W tym celu nie musisz iść do lekarza. E-skierowanie zostanie wygenerowane dla ciebie w IKP (również w aplikacji mojeIKP), po wypełnieniu ankiety zdrowotnej. Nie musisz go drukować, będzie widoczne w systemie.

Aby wykonać badania, wybierz termin i konkretną placówkę, do której dotarcie sprawi ci najmniej problemów. Ich listę również znajdziesz w IKP. Na badania powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty.

Odbiór wyników zależny jest od tego, jaką placówkę lub sieć diagnostyczną wybrałeś na zrealizowanie badań. Po otrzymaniu wyników umów się ze swoim lekarzem POZ, aby je spokojnie omówić.

