Nowe odkrycie naukowców - aspiryna może zapobiegać przerzutom raka.

Podstawą skutecznego leczenia nowotworów jest diagnoza na wczesnym etapie choroby, zanim rak da przerzuty do odległych narządów. Ponad 90 proc. zgonów z powodu raka następuje właśnie na skutek przerzutów. Naukowcy odkryli właśnie, że proces ten może zahamować popularny i chyba każdemu znany lek – aspiryna.

Aspiryna, tani, powszechnie znany i dostępny bez recepty środek przeciwbólowy, może zapobiegać rozprzestrzenianiu się niektórych rodzajów raka. Jak to możliwe? W mikrośrodowisku, w którym powstał guz, układ odpornościowy jest skutecznie tłumiony, więc jest mniej zdolny do zabijania komórek nowotworowych.

W momencie, gdy pojedyncze komórki nowotworowe przenoszą się do innych części ciała, stają się bardziej wrażliwe i układ odpornościowy może je zaatakować. Udział w tym procesie bierze… aspiryna.

Testy na myszach wykazały, że aspiryna działała na płytki krwi – maleńkie komórki odpowiedzialne za krzepnięcie krwi powodując, że produkują one mniej czynnika krzepnięcia, tromboksanu A2 (TXA2).

Ten czynnik tłumi komórki odpornościowe – limfocyty T. Zatem jeśli jest mniej czynnika krzepnięcia, dochodzi do mniejszego „przeszkadzania” komórkom odpornościowym.

Wtedy limfocyty mogą bez przeszkód niszczyć wszelkie rozprzestrzeniające się na inne części organizmu komórki rakowe. Odkrycia tego dokonali naukowcy z University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, a wyniki ich badań zostały opublikowane w Nature.

Czy to przełomowe odkrycie może być zastosowane u ludzi?

Dr Jie Yang, jeden ze współautorów badania podkreślił, że ”odkrycie ma potencjał w zapobieganiu przerzutom nowotworów, a zastosowanie aspiryny lub innych leków, które mogłyby oddziaływać w udowodniony sposób to terapie dużo tańsze, a tym samym bardziej dostępne na całym świecie niż terapie oparte na przeciwciałach”.

Jednocześnie naukowcy przestrzegają, że aspiryna może mieć skutki uboczne i może nie być odpowiednia dla każdego. Zazwyczaj aspiryna powoduje podrażnienie żołądka lub jelit, nudności i niestrawność, ale u osób ją stosujących może również dojść do krwawień w mózgu, niewydolności nerek czy udaru krwotocznego.

Stąd, co podkreślają badacze, wyniki badania muszą najpierw zostać zweryfikowane w badaniach klinicznych z udziałem ludzi.

I to się już dzieje – naukowcy będą współpracować z dr Ruth Langley, profesorem onkologii i badań klinicznych na University College London, która kieruje badaniem klinicznym Add-Aspirin, aby dowiedzieć się, czy aspiryna może zatrzymać lub opóźnić nawrót nowotworów we wczesnym stadium.

Do tego czasu badacze zalecają, aby przyjmować aspirynę wyłącznie na zalecenie lekarza.