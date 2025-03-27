Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach to mazowiecki kompleks hotelowy nazywany Polskim Centrum Biowitalności, głównie za sprawą działającego tu Biowitalnego SPA, w których można poddać się zabiegom pielęgnacyjnym, relaksacyjnym i energetycznym. Materiały prasowe / Manor House SPA-Pałac Odrowążów

Wszyscy potrzebujemy ładowania wewnętrznych baterii. Niektóre miejsca są jak "ładowarki", które nie tylko działają na nasz organizm skutecznie i szybko, ale sprawiają, że opuszczamy je jak nowo narodzeni! Taką moc ma kompleks hotelowy Manor House SPA, nazywany Polskim Centrum Biowitalności.

Butikowy, pięcio- i czterogwiazdkowy hotel w historycznych wnętrzach zabytkowych zabudowań na terenie jednej z najstarszych posiadłości szlacheckich w Polsce. W otoczeniu 10-hektarowy park z pomnikami przyrody, przypałacowymi stawami i romantycznymi zakątkami. Z dala od miejskiego zgiełku, w bliskości natury. Tak można opisać mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach.

Park kompleksu hotelowego Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach.

W takim miejscu, gdzie wzmacniające organizm energie łączą się z luksusem i pięknem natury, łatwo o błogi relaks w towarzystwie ukochanej osoby, wyciszenie i zdrowy sen. Jednak coś znacznie więcej niż tylko wspaniała historia i wypoczynkowa lokalizacja sprawia, że położona w centrum Polski, ok. 2 godzin samochodem od Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Lublina, enklawa pomaga ukoić zmysły i zregenerować siły.

Tym, co wyróżnia urokliwy Manor House i czyni go oazą dobrego samopoczucia, jest Biowitalne SPA, gdzie obowiązuje holistyczne podejście do człowieka i szukanie równowagi między duszą, ciałem i umysłem. Tę część mazowieckiego kompleksu parkowo-pałacowego tworzą miejsca, w których możemy poddać się zabiegom pielęgnacyjnym, relaksacyjnym i energetycznym, by poprawić zdrowie, urodę i nastrój.

Na Biowitalne SPA w Manor House SPA-Pałac Odrowążów składają się: Łaźnie Rzymskie SPA w Termach Zamkowych, Bezchlorowy Basen, Gabinety Bioodnowy w Termach Zamkowych, Komnata Biowitalności, Pokoje ofuro SPA, Witalna Wioska SPA, Chata Solna oraz Ogród Medytacji.

W kompleksie Łaźni Rzymskich możemy skorzystać z odprężających seansów saunowych w płótnach w klimatycznych wnętrzach stylizowanych na czasy starożytnego Rzymu. Polecana szczególnie alergikom termoterapia i hydroterapia w tej strefie obejmuje kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun i wanien zdrowotnych w obecności cudownych zapachów i relaksacyjnej muzyki.

Łaźnie Rzymskie SPA w Termach Zamkowych kompleksu hotelowego Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach.

Dobroczynne dla organizmu działanie rewitalizującej, krystalicznie czystej, bezzapachowej wody pozbawionej intensywnej woni chloru odkryjemy w unikalnym Bezchlorowym Basenie. Kąpielom w plazmatycznej wodzie ożywionej metodami Grandera i dr. Keshego towarzyszą w tym miejscu liczne atrakcje wodne: rwąca rzeka, wodno-powietrzne gejzery, masujące leżanki i siedziska oraz jacuzzi.

Do naszej dyspozycji jest aż 11 Gabinetów Bioodnowy: 4 gabinety orientalne, 3 gabinety natura, 3 gabinety do terapii energetycznych i 1 gabinet do zabiegów dla dwojga. Do wyboru mamy tu szereg energetycznych zabiegów i masaży oraz innowacyjnych terapii, w tym autorski program odmładzający Alchemia Zdrowia, który pobudza naturalną zdolność organizmu do autoregeneracji.

Na terapię biowitalną zaprasza Komnata Biowitalności. Ten jedyny w swoim rodzaju energetyzujący seans na kamiennych matach przy muzyce harmonizującej czakry, rozprzestrzeniającej się wokół plazmie i działaniu biorezonansu to naprawdę wyjątkowe doświadczenie SPA. Tu też odbywają się koncerty na misy i gongi tybetańskie, które zapewniają masaż dźwiękiem. Ta muzykoterapia przynosi niezapomniane wrażenia.





Biowitalne SPA w Manor House proponuje też lecznicze i relaksujące kąpiele ofuro np. w biszoficie połtawskim. Odbywają się one w wysokich i głębokich wannach dla jednej lub dwóch osób w Pokojach Ofuro SPA. Na świeżym powietrzu odnowę biologiczną zapewni Witalna Wioska SPA, gdzie w drewnianych chatach z beczkami polskimi, ruską banią, saunami fińską i świetlną oraz ziołami przeprowadza się słowiańskie rytuały zdrowia.

Kąpiel ofuro w Pokojach Ofuro SPA kompleksu hotelowego Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach.

Relaksacyjno-leczniczy charakter ma również Chata Solna z medycznym generatorem aerozolu solnego, który wywiera dobroczynny wpływ na zdrowie. Jeden godzinny seans tutaj równa się 3 dniom spędzonym nad morzem! Natomiast wzmacniającą siły życiowe energią kipi Ogród Medytacji, gdzie podczas spaceru natrafimy na Kamienny Krąg Mocy, Spiralę Energetyczną, Piramidę Horusa, Ogród Zen i Labirynt Energetyczny.

Ogród Zen w Ogrodzie Medytacji kompleksu hotelowego Manor House SPA-Pałac Odrowążów w Chlewiskach.