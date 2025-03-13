Kawa może zaburzać wchłanianie niektórych witamin i minerałów. Fot.123rf

Większość osób nie wyobraża sobie bez niej poranka, niektórzy funkcjonowania w ciągu dnia. Jedni piją ją dla jej smaku, inni, aby się obudzić lub zapobiec senności i brakowi koncentracji. Kawa. Okazuje się jednak, że są witaminy i minerały, których nigdy nie powinniśmy z nią łączyć, jeśli nie chcemy sobie zaszkodzić. Podpowiadamy które i dlaczego.

Naukowcy z Creighton University i University of Miami przeprowadzili badania, z których wynika, że gdy stosujemy dodatkową suplementację, np. ze względu na stwierdzone niedobory konkretnych składników mineralnych i witamin, powinniśmy spożywać mniej lub nawet zrezygnować z kawy. Zakłóci ona proces ich wchłaniania się do krwiobiegu, więc wchłoną się do organizmu w zmniejszonej dawce.

Bierzesz tę witaminę, unikaj kawy

Opublikowane w Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology badanie wskazuje, że wysokie stężenie, zawartej w kawie kofeiny prowadzi do zaburzeń wchłaniania witaminy D. Eksperci uważają, że dzieje się tak, ponieważ kofeina wpływa na metabolizm wapnia, co pośrednio jest istotne dla skutecznego działania tej witaminy.

Witamina wspomaga wchłanianie wapnia w organizmie, a zbyt duża ilość kofeiny może negatywnie wpływać na ten proces. Nadmierne spożycie kawy będzie wtedy prowadzić do gromadzenia się w kościach mniejszej ilości wapnia.

Kawa i żelazo lub wapń to złe towarzystwo

Naukowcy ustalili również, że kawa zmniejsza wchłanianie żelaza. Jedno z badań wykazało, że filiżanka kawy zmniejszyła jego wchłanianie ze zjedzonego hamburgera wołowego (a więc posiłek bogaty w żelazo) o 39 proc. Co ciekawe wchłanianie żelaza było jeszcze gorsze, gdy zwiększona została moc kawy.

Podobna sytuacja występuje, gdy pijemy kawę i suplementujemy wapń. Badanie opublikowane w Osteoporosis International dowodzi, że wypicie zaledwie jednej filiżanki kawy może zmniejszyć wchłanianie wapnia i zwiększyć jego utratę z moczem, ponieważ kawa ma działanie moczopędne.

Inne, opisane w American Journal of Clinical Nutrition badanie, z udziałem 205 kobiet po menopauzie pokazało, że osoby z niskim spożyciem mleka lub wapnia, które dodatkowo piją dwie lub więcej filiżanek kawy dziennie, mogą doświadczyć zwiększonej utraty masy kostnej.

Jeśli więc przyjmujemy te witaminy z powodu niedoborów lub innych problemów, rozważmy ograniczenie kofeiny, zwłaszcza jeśli spożywamy ją w dużych ilościach.

