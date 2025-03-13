– Na nowej liście leków znalazły się nowe leki bezpłatne dla seniorów i kobiet w ciąży, są też zmiany w programach lekowych, zmiany w refundacji leków dostępnych w aptekach oraz kolejne leki o ugruntowanej skuteczności dla osób z chorobami kardiologicznymi – mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Marek Kos.

Nowa lista leków refundowanych obowiązywać będzie pacjentów do 1 kwietnia. Znajduje się na niej aż 29 nowych terapii, z czego 10 to terapie onkologiczne, a 19 nieonkologicznych.

Siedem z tych terapii (3 w onkologii, 4 nieonkologiczne) to wsparcie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy na tę decyzję czekali bardzo długo.

Łatwiejszy dostęp do terapii nieonkologicznych i szczepionek

Na liście terapii nieonkologicznych znalazły się leki niezbędne w leczeniu m.in. drugiej lub kolejnej linii pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, leczeniu dorosłych pacjentów z pierwotną nefropatią IgA, leczeniu pacjentów z zakrzepem żył siatkówki czy w terapii WZW typu C u dzieci.

Powody do radości mają też rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę, którzy o wielu miesięcy oczekiwali na refundację terapii ich dzieci, które skończyły 2 lata. Do tej pory terapia obowiązywała dzieci dopiero od 12. roku życia.

Refundowane będą ponadto trzy terapie kardiologiczne w ramach listy leków kardiologicznych o ugruntowanej skuteczności klinicznej. Wiceminister Marek Kos podkreślił na konferencji, że lista ta nie została jeszcze zamknięta, a resort czeka na następne wnioski.

Łatwiejszy dostęp będzie także do szczepionek. Szczepionkę przeciw RSV bezpłatnie otrzymają kobiety w ciąży, aby chronić niemowlęta oraz osoby po 65. roku życia.

W przypadku profilaktyki półpaśca szczepionka będzie również bezpłatna dla pacjentów po 65. roku życia, a w 50 proc. refundowana osobom 18-65 lat, o zwiększonym ryzyku zachorowania i wystąpienia powikłań tej choroby.

Wsparcie w raku płuca, białaczce i nowotworach kobiecych

W ramach terapii dla osób z chorobami onkologicznymi zrefundowane będą leki wspierające pacjentów m.in. w leczeniu pierwszej linii i pooperacyjnym niedrobnokomórkowego raka płuca, czwartej linii szpiczaka plazmocytowego, raka gruczołu krokowego czy przewlekłej białaczki limfocytowej.

