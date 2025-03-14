Prof. Ernest Kuchar apeluje o refundację skutecznej szczepionki przecie pneumokokom u dzieci.

– W Polsce już aż 44 proc. inwazyjnych zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 5. roku życia jest wywołanych przez serotypy 19A i 3, których brakuje w szczepionce 10-walentnej, dostępnej w programie szczepień – powiedział w rozmowie z PAP prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Potrzebna jest pilna refundacja skutecznej szczepionki

Prof. Ernest Kuchar uważa, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, należy doprowadzić do refundacji szczepionki, która chronić będzie przed serotypami 19A i 3. W przeciwnym razie polskie dzieci nie będą miały zapewnionej ochrony przed tymi groźnymi serotypami.

Są one o tyle niebezpieczne, że wykształciły oporność na antybiotyki (serotyp 19A), dodatkowo ich budowa zaburza działanie układu odpornościowego (serotyp 3). To znacznie utrudnia leczenie i prowadzić może do wywoływania ciężkich zakażeń, a co za tym idzie zwiększenia hospitalizacji dzieci i licznych powikłań zdrowotnych.

Aktualnie w programie szczepień finansowana jest tylko szczepionka 10-walentna, która nie zawiera tych serotypów. Szczepionki bez nich są stosowane jedynie przez pojedyncze kraje świata. Pozostałe stosują tę chroniącą przed co najmniej 13 serotypami pneumokoków.

Jest to również zgodne z zaleceniami WHO, które w 2019 roku rekomendowało wprowadzenie do programów szczepień preparatu chroniącego przed 19A i 3.

Ekspert podkreśla, że nie są potrzebne żadne badania porównawcze jednych i drugich preparatów, ponieważ tylko szczepionka 13-walentna zawiera serotyp 19A. Nie znaleziono dowodów na tzw. odporność krzyżową.

Oznacza to, że nie wystąpi sytuacja, w której podając dziecku szczepionkę 10-walentną bez tego serotypu, pojawi się u dziecka odporność na 19A.

Pneumokoki grożą zapaleniem opon mózgowych, płuc i sepsą

Pneumokoki to bakterie z rodzaju Streptococcus, które są odpowiedzialne za wiele poważnych infekcji u ludzi. Najbardziej znanym gatunkiem jest Streptococcus pneumoniae.

Pneumokoki mogą infekować osoby w każdym wieku, ale najczęściej dotyczą:

dzieci – zwłaszcza tych poniżej 5. roku życia, ponieważ ich układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, osób starszych – szczególnie powyżej 65. roku życia, które często mają osłabioną odporność, osób z obniżoną odpornością – dotyczy to ludzi z chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, choroby serca), a także tych, którzy przyjmują leki immunosupresyjne.

Konsekwencje zdrowotne zakażenia pneumokokami

– Pneumokoki są najgroźniejsze spośród wszystkich bakterii Gram dodatnich, ponieważ wywołują najwięcej zachorowań i zgonów. Pneumokoki mogą powodować wiele schorzeń – od ostrego zapalenia ucha środkowego, przez zapalenie płuc, aż po inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP), która obejmuje zapalenie płuc z bakteriemią (obecność bakterii we krwi), ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a także sepsę – wyjaśnił prof. Ernest Kuchar.

Ponadto każda z tych chorób będzie miała dalsze konsekwencje zdrowotne. I tak zapalenie płuc może powodować długotrwałe problemy oddechowe, a zapalenie opon mózgowych, które jest stanem zagrożenia życia – trwałe uszkodzenia neurologiczne.