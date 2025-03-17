Wiosna to trudny czas dla alergików, uczulonych na pyłki drzew i traw. Choruje już 40 proc. z nas.

Wiosna to trudny czas dla osób uczulonych na pyłki drzew, traw i chwastów. Te unoszą się wszędzie i nie można ich uniknąć, nawet mieszkając w mieście. Alergię sezonową dziś się już jednak skutecznie leczy. Można z nią niemal bezproblemowo żyć. Przeczytajcie o tym, jak to zrobić. I zapoznajcie się z kalendarzem pylenia na najbliższe miesiące.

REKLAMA

Alergia jest nieadekwatną reakcją naszego układu odpornościowego na kontakt z alergenem. Ta reakcja może dotyczyć zarówno konkretnego pokarmu, leku czy innej substancji. Alergia sezonowa to nieprawidłowa reakcja na substancję, która dostała się do organizmu poprzez drogi oddechowe.

Alergia potrafi mocno uprzykrzyć życie

Szacuje się, alergię sezonową ma już 40 proc. Polaków, a 30 proc. cierpi z powodu objawów alergicznego nieżytu nosa. Objawy alergii potrafią znacznie uprzykrzyć życie i utrudnić normalne funkcjonowanie. Należą do nich najczęściej:

uczucie pełnego i zatkanego nosa cieknący nieustannie, wodnisty katar swędzenie nosa i kichanie zaczerwienione i swędzące oczy

REKLAMA

Aktualnie "winowajcą" tego złego samopoczucia jest olcha i leszczyna, ale nie tylko. Sprawdź, co jeszcze dokucza alergikom:

Kalendarz pylenia. Aktualne informacje o pyleniu dostępne są na stronie www.alergen.info.pl.

Alergia może być skutecznie leczona

Jak wyjaśnia w rozmowie z PAP dr n.med. Piotr Dąbrowiecki, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego z Kliniki chorób Wewnętrznych Infekcyjnych i Alergologii WIM: – "Alergia nie znika, ona wróci na wiosnę, jeśli jesteśmy uczuleni na pyłki drzew".

Ekspert podkreśla jednocześnie, że dzięki odpowiedniemu leczeniu możemy załagodzić jej objawy. Pomocne mogą być w tym przypadku leki antyhistaminowe w formie tabletek lub kropli do oczu, jak również sterydy donosowe. Według niego najskuteczniejszą metodą zapobiegania oraz leczenia alergii wziewnej jest odczulanie.

REKLAMA

Szczepionkę odczulającą na potwierdzone testami pyłki alergik powinien przyjąć zaraz po sezonie alergicznym i wtedy jak mówi ekspert: – "wiosna 2026 będzie najszczęśliwszym okresem w jego życiu, bo u połowy chorych dochodzi do całkowitej remisji objawów, a u większości do znacznej ich remisji".

Co jeszcze możemy zrobić, aby sobie pomóc?

Oczywiście w mniejszym niż profesjonalne leczenie stopniu, ale sami też możemy zminimalizować alergizujące działanie pyłków. Warto w tym celu przestrzegać kilku zasad:

unikać miejsc, w których wiadomo, że pylenie jest wyjątkowo silne, a więc niekoszonych łąk, leśnych zagajników czy pól uprawnych regularnie sprzątać i odkurzać mieszkanie, a także je wietrzyć. Najlepiej w godzinach wieczornych lub w trakcie deszczu regularnie wymieniać filtr w klimatyzatorze zakładać okulary wychodząc w okresie pylenia na zewnątrz brać prysznic zaraz po spacerze, wrzucając do pralki ubrania, w których byliśmy na zewnątrz zaplanować aktywność fizyczną na powietrzu w godzinach wieczornych lub porannych, gdy stężenie pyłków jest najniższe.