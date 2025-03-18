Rośnie liczba zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A). Fot.123rf

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba zakażeń "chorobą brudnych rąk". To zła wiadomość szczególnie dla dorosłych, którzy najcześciej doświadczają całego spektrum jej objawów – włącznie z żółtaczką i problemami żołądkowymi. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. To wirusowe zapalenie wątroby typu A. Wystarczy kilka zasad, aby go uniknąć

Choroba jest tam, gdzie brud

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), znane również jako "choroba brudnych rąk", to poważna choroba wątroby, wywoływana przez wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV).

Nazywana jest tak, ponieważ do zakażenia dochodzi najczęściej drogą fekalno-oralną, co w praktyce oznacza, że po wyjściu z toalety nie myjemy rąk, a potem dotykamy ust, np. spożywając pokarmy. Wirus przenoszony jest również droga pokarmową, poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności lub wody.

Aktualnie rok do roku odnotowuje się wzrost liczby zakażeń, która wg danych NIZP-PZH w tym roku w Polsce wyniosła już 116 zachorowań. W całym roku 2024 było ich 319, zaś w 2023 roku – 209.

Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, jakie są trzy najczęstsze drogi zakażenia:

poprzez kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety), poprzez kontakty seksualne, zwłaszcza analne, z osobą zakażoną lub chorą, poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców i warzyw, owoców morza, produktów niepoddanych odpowiedniej obróbce) i skażonej wody.

WZW A daje całe spektrum objawów

Objawy WZW A mogą być różne, od łagodnych do ciężkich. U niektórych osób zakażenie przebiega bezobjawowo, szczególnie u dzieci poniżej 6. roku życia. U dorosłych występują objawy podobne do grypy i/lub ciężkiej niestrawności. Należą na nich:

gorączka, osłabienie i zmęczenie, brak apetytu, nudności i wymioty, bóle brzucha, ciemny mocz, jasne stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu).

Wirusowe zapalenie wątroby może mieć ciężki przebieg

Czas od momentu wniknięcia wirusa do organizmu do momentu wystąpienia pierwszych objawów to średnio 28-30 dni. Mogą one utrzymywać się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W większości przypadków WZW A nie powoduje trwałych uszkodzeń wątroby.

Są jednak osoby, zwłaszcza starsze i z istniejącymi chorobami wątroby, u których może dojść do ciężkiego przebiegu, a nawet do niewydolności wątroby. Ponadto na WZW A najbardziej narażone są:

kobiety w ciąży, osoby podróżujące do krajów o niskim poziomie higieny, osoby mające kontakt z osobami zakażonymi, osoby mające kontakt z zanieczyszczoną żywnością lub wodą, osoby używające narkotyków, osoby mające kontakty seksualne z osobami zakażonymi, mężczyźni mający analne kontakty seksualne.

Leczenie i zapobieganie chorobie

Nie istnieje specyficzne leczenie WZW A, polega ono na łagodzeniu objawów i zapewnieniu odpoczynku. W większości przypadków organizm sam zwalcza wirusa, niestety pełny powrót chorego do zdrowia może trwać kilka miesięcy.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania WZW A są szczepienia. Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, a podanie dwóch dawek zapewnia długotrwałą ochronę. Szczepienie jest zalecane zwłaszcza osobom należącym do grup ryzyka. Oprócz szczepień ważne jest również przestrzeganie zasad higieny, takich jak: