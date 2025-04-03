Młoda kapusta to bomba witaminowa. Co można z niej zrobić?

Już niebawem w warzywniakach, na bazarkach i w marketach pojawi się młoda kapusta. To jedno z pierwszych świeżych warzyw sezonowych, na które nie tylko smakosze tradycyjnych dań kuchni polskiej. Jej delikatny smak i kruche liście sprawiają, że świetnie nadaje się zarówno do gotowania, jak i spożywania na surowo. Jest też doskonałym źródłem składników odżywczych.

Sezon na młodą kapustę rusza w maju. W porównaniu do tej dojrzałej wersji, która jest dostępna przez cały rok, jej liście są bardziej soczyste i ma łagodniejszy, lekko słodkawy smak. Czym się jeszcze wyróżnia, że ludzie czekają na nią całą jesień, zimę i sporą część wiosny?

Młoda kapusta to bomba witaminowa. Jakie ma właściwości?

Jest też lekkostawna i nie powoduje wzdęć, czego nie można powiedzieć o jej późniejszych odmianach. Docenią ją też fani zdrowego jedzenia. Krótszy czas wzrostu sprawia, że nie wchłania i nie kumuluje tak wielu szkodliwych substancji z gleby np. nawozów, a jej wartości odżywcze są imponujące.

Młoda kapusta jest świetnym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność, a także witaminy K, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego i krzepnięcia krwi. Nie brakuje w niej również błonnika, który wspierają trawienie, oraz antyoksydantów, które pomagają w walce ze stresem oksydacyjnym i spowalniają procesy starzenia.

"Dzięki zawartości przeciwutleniaczy pomaga chronić organizm przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak miażdżyca, cukrzyca czy nowotwory. Badania wskazują, że związki zawarte w kapuście, takie jak sulforafan, mogą mieć działanie przeciwnowotworowe, szczególnie w przypadku nowotworów układu pokarmowego" – informuje RMF FM.

Ponadto młoda kapusta działa przeciwzapalnie, co jest bardzo korzystne np. przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, a zawarty w niej potas pomaga regulować ciśnienie krwi.

Co można zrobić z młodej kapusty? Przepisów jest mnóstwo

Młoda kapusta daje też ogromne pole do popisu w kuchni. Można z niej przygotować klasyczną duszoną kapustę z koperkiem, lekkie surówki do obiadu, zupy czy farsze do pierogów i krokietów.

Pasuje nie tylko do koperku, ale i czosnku, marchewki i delikatnego mięsa, np. kurczakiem czy cielęciną. Co ważne, nie wymaga długiego gotowania – wystarczy krótko ją poddusić, by zachowała swoją chrupkość i cenne składniki odżywcze.

