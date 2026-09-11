Bartosz Godziński

Uwielbiam pisać, ale nie o sobie, więc będę się streszczał. Swoją dziennikarską podróż zacząłem jeszcze w tradycyjnych mediach, a konkretnie w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Moim pierwszym materiałem była sonda uliczna o tym, czy Polacy już odczuli na własnej skórze skutki kryzysu z 2008 roku (wtedy jeszcze do nas nie dotarł). Później m.in. przeprowadzałem wywiady z muzykami i współprowadziłem audycję Kiczi-kiczi.

Kiedy okazało się, że w Planecie FM szukają reportera na praktyki, od razu się zgłosiłem i zostałem na dłużej już jako pełnoprawny pracownik. Zbierałem nie tylko newsy z miasta, ale przygotowywałem też magazyny. Kiedy stacja przekształciła się w Radio Zet Gold, do tego wszystkiego doszło czytanie wiadomości, więc jeśli mieszkaliście w Łodzi, to była szansa, że skacząc po kanałach, trafiliście na mój głos.

W 2017 roku dołączyłem do ekipy naTemat. To był teoretycznie skok na głęboką wodę, bo z radiowca nagle stałem się dziennikarzem internetowym, ale wcześniejsze doświadczenie w pisaniu "króciaków" czy wywiadów okazało się wielce pomocne. Reszty się nauczyłem na gorąco. Miałem roczną przerwę na Spider's Weba, a teraz jestem w TopNewsach.

Gdzie bym jednak nie był, to zawsze staram się pisać tak, by nie dało się oderwać oczu od ekranu, dbam o rzetelność i źródła, jak tylko potrafię i poruszam przeróżne tematy: byleby było to ciekawe, ważne lub szalone. Najlepiej odnajduję się jednak w popkulturze, także tej internetowej z memami, viralami i dramami na czele.

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