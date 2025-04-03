W czym jest PFAS, czyli wieczne chemikalia? Lista rzeczy jest przerażająco długa

Zakazy wprowadzane przez Unię Europejską często spotykają się ze sprzeciwem, ale z tym powinno być inaczej: przynajmniej dla zwykłych ludzi, bo chodzi o nasze zdrowie. W przyszłym roku będą wprowadzone regulacje, które zmienią skład ogromnej liczby produktów na rynku. Nie będą mogły zawierać PFAS, czyli wiecznych chemikaliów.

PFAS, czyli związki per- i polifluoroalkilowe, obejmują około 14 tysięcy substancji. Ich właściwości (chronią np. przed korozją i są odporne na ekstremalne temperatury) sprawiają, że są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym, turbinach wiatrowych czy elektronice.

Niestety, wytwarza się też z nich produkty codziennego użytku – można je znaleźć w kosmetykach, opakowaniach, patelniach z nieprzywierającą powłoką, wodoodpornej odzieży, a nawet w papierze toaletowym.

Niestety, bo badania wykazały, że te substancje są niebezpieczne dla zdrowia. Mogą powodować nowotwory, niepłodność i powikłania ciąży, podwyższać poziom cholesterolu czy sprawiać problemy z układem odpornościowym.

Jakby tego było mało, przenikają do środowiska m.in. przez ścieki i śmieci, do gleby i wód (wykryto je też w deszczówce) i nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Dlatego właśnie PFAS nazywane są "wiecznymi chemikaliami".

Lista rzeczy, w których jest PFAS jest tak obszerna, że praktycznie nie da się ich uniknąć. Dlatego właśnie Unia Europejska bierze się za poniższe produkty i wprowadzi zakaz (o tym za chwilę) stosowania w nich tych substancji. Wymienił je portal rynekzdrowia.pl, a my wypisujemy je niżej.

podkłady i pudry, tusze do rzęs i eyelinery wodoodporne, kremy z filtrem UV, pomadki, balsamy do ust, antyperspiranty, pianki do golenia, papierowe opakowania na fast food, opakowania typu "take-away", tacki i papier do pieczenia odporny na tłuszcz, torebki na popcorn do mikrofalówki, niektóre butelki PET i folie spożywcze, patelnie i garnki z powłoką teflonową (PTFE), formy do pieczenia "nieprzywierające", silikonowe akcesoria kuchenne (tańsze, niskiej jakości), kurtki przeciwdeszczowe i sportowe z membranami DWR, plamoodporne obrusy, firany i dywany, tkaniny techniczne i robocze, smary techniczne i oleje syntetyczne, części samochodowe odporne na temperaturę i chemikalia, materiały uszczelniające i powłoki antykorozyjne, produkty do impregnacji tkanin i butów, niektóre kleje i taśmy montażowe.

Jednak wieczne chemikalia znajdują się też w wodzie z kraju (trafiają tam np. z oczyszczalni) i żywności, bo ryby żyją w zanieczyszczonej wodzie, a krowy jedzą trawę rosnącą na zanieczyszczonej glebie. Tej samej zresztą, co jedzone przez nas warzywa i owoce.

Zakaz PFAS w Unii Europejskiej możliwy w 2026 roku. To będzie wyzwanie dla producentów

Zakazanie PFAS nie jest nowym pomysłem – już wcześniej Dania i Francja go forsowały i wprowadziły własne ograniczenia np. w odzieży wodoodpornej czy produktach higienicznych. Teraz sprawą zajmuje się Komisja Europejska, a zmiany mogą wejść w życie już w 2026 roku.

– Naszym celem jest zakaz stosowania PFAS w produktach konsumenckich. To ważne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, ale uważam, że to także korzyść dla przemysłu, który zyska jasność co do tego, jak wycofać PFAS z użycia – powiedziała cytowana przez dlahandlu.pl komisarz ds. środowiska Jessika Roswall.