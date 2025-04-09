Kosmetyk z apteki nawilża usta, twarz i ciało. Kosztuje grosze Fot. Marek BAZAK/East News

Sama zawsze szukam kosmetyków, które nie kosztują majątku, jednocześnie mają naturalny skład i są wszechstronne w zastosowaniu. Wśród moich aptecznych perełek szczególne miejsce zajmuje pewien apteczny produkt za 15 zł, który daje naprawdę zaskakujące efekty. Używam go na twarz, ciało, a nawet usta.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kosmetyk z apteki nawilża usta, twarz i ciało. Kosztuje grosze

Chodzi o maść Linomag. Co w niej takiego wow? Już tłumaczę. Głównym składnikiem aktywnym jest tutaj lanolina – substancja, która działa nawilżająco i ochronnie, tworząc na skórze barierę, która zapobiega utracie wilgoci. Dodatkowo znajdziemy tu olej sojowy i olej lniany, które wspierają regenerację skóry, łagodzą stany zapalne i przyspieszają procesy gojenia.

Co ważne, maść Linomag nie zawiera sztucznych konserwantów ani substancji zapachowych, co czyni ją odpowiednią nawet dla najbardziej wrażliwej skóry, skłonnej do podrażnień.

REKLAMA

To ogromny atut, zwłaszcza dla osób, które starają się unikać zbędnych chemikaliów w kosmetykach. Skład jest na tyle prosty, a jednocześnie skuteczny, że można go stosować zarówno na twarz, jak i ciało, bez obaw o reakcje alergiczne.

Jednym z największych atutów Linomag jest jego wszechstronność. To jeden z tych produktów, które świetnie sprawdzają się w wielu rolach. Mimo że początkowo była to maść stosowana głównie w przypadku pielęgnacji suchej skóry, z czasem okazało się, że ma o wiele więcej zastosowań, które doceniłam na własnej skórze.

Linomag – nakładam na usta, twarz i dłonie

Po pierwsze, doskonale nawilża i regeneruje suchą skórę. Uwielbiam nakładać ją po kąpieli na całe ciało – nie tylko świetnie zmiękcza skórę, ale także daje uczucie wygładzenia i ochrony, szczególnie w chłodniejsze dni, kiedy skóra potrzebuje dodatkowej ochrony przed wiatrem i zimnem.

REKLAMA

Maść ma tłustą, ale lekką konsystencję, która wchłania się stopniowo, pozostawiając na skórze delikatny film ochronny. Idealna do stosowania na noc, kiedy skóra regeneruje się w pełni.

Po drugie, Linomag świetnie radzi sobie z różnego rodzaju podrażnieniami. Stosuję ją nie tylko na suche partie ciała, ale także na wypryski i drobne rany. Maść przyspiesza proces gojenia, łagodzi zaczerwienienia, a także zmniejsza stan zapalny skóry.

Czasami nakładam ją punktowo na wypryski na twarzy, szczególnie kiedy czuję, że skóra jest podrażniona lub przesuszona. Działa kojąco, redukując ból i stan zapalny.

REKLAMA

Jednym z moich ulubionych zastosowań Linomag jest używanie jej na usta. Kiedy zauważam, że moje usta są suche, popękane lub podrażnione, sięgam po tę maść. Jest to dla mnie ratunek, bo Linomag świetnie regeneruje skórę ust, dając natychmiastową ulgę. Aplikuję ją na noc, a rano moje usta są miękkie i nawilżone.

Dzięki lekkiej formule maści, nie czuję jej na ustach przez całą noc, a rano nie pozostaje żadna nieprzyjemna lepkość.

Co ciekawe, maść sprawdza się też na twarzy, szczególnie gdy skóra potrzebuje dodatkowego nawilżenia lub ochrony. W chłodne dni, kiedy skóra jest bardziej narażona na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, stosuję Linomag na całą twarz, jak maseczkę.

Pozostawiam ją na kilka godzin (czasami całą noc), a rano skóra jest nawilżona, gładka i pełna blasku. Idealnie nadaje się również na zimę – stanowi świetną barierę ochronną przed mrozem.