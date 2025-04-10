W całej Polsce nastąpi zmiana floty karetek pogotowia, będą jeździć tylko ambulansy w kolorze żółtym, a nie białym. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Zawsze był białe, z czerwonymi i niebieskimi elementami – paskami i czerwonym, równoramiennym krzyżem. Teraz przejdą metamorfozę według wytycznych Unii Europejskiej. Ambulanse wszystkich krajów członkowskich mają wyglądać podobnie. Dlatego polskie zmieniają kolor na żółty. Będą bardziej widoczne na drodze, nawet w pochmurny dzień i nocą. A każdy zagraniczny turysta, mieszkaniec Unii, będzie wiedział, że to samochód niosący pomoc i uprzywilejowany. Na razie nowe karetki jeżdżą po Warszawie i okolicach. Wkrótce wyjadą na ulice całej Polski. Ale kolor to nie jedyna zmiana w tych samochodach.

Zmiana ruszyła od Warszawy i kilku sąsiadujących miejscowości. Żółte karetki są m.in. w Piasecznie, Pruszkowie i Otwocku. Docelowo takie same muszą pojawić się w całej Polsce do 31 grudnia 2030 roku.

Nowymi karetkami pochwaliła się już na swojej stronie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

– Dzisiejsza uroczystość przekazania ambulansów do dyspozycji członków Zespołów Ratownictwa Medycznego zamyka pewien okres w 128-letniej historii pogotowia ratunkowego w Warszawie. Z systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w naszym rejonie operacyjnym na wieczną emeryturę bezpowrotnie odchodzą wysłużone ambulanse w kolorze białym, które towarzyszyły nam przez kilkadziesiąt lat. Od dzisiaj w naszym rejonie operacyjnym pracują wyłącznie żółte – mówi dr Karol Bielski, dyrektor "Meditransu".

Co się zmienia w karetkach

Na razie takich karetek jest 12, a ich łączny koszt to 8 mln złotych. Nowe ambulansy mają też głośniejsze sygnały alarmowe i mocniejsze, bardziej widoczne oświetlenie. Mają "na stanie" nosze, które rozkładają się i składają elektrycznie, (więc ratownicy oszczędzają fizyczne siły na udzielanie pomocy choremu), a także urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni karetek.

Nosze elektryczne zwiększają komfort i bezpieczeństwo pacjentów, a dzięki nim ratownicy mogą bez obaw przyjeżdżać dla pacjentów bariatrycznych, bo mają pewność, że w razie potrzeby uda się ich przetransportować do szpitala.

Warszawska flota, aktualnie najnowocześniejsza w Polsce, wyposażona także została w motoambulansy, czyli motocykle ratunkowe. Mają na wyposażeniu sprzęt medyczny, a za ich kierownicą siedzą ratownicy medyczni.